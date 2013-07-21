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    21 июля 2013

    Агент Mail.Ru запускает видеозвонки для пользователей iOS: Вышла обновленная версия Агента Mail.Ru для платформы iOS

    23:002

    Смартфон Xiaocai X9 может получить две модификации, старшая из которых будет оснащаться экраном с рекордной плотностью точек на дюйм: Смартфон Xiaocai X9 может получить экран Full HD при диагонали 4,5 дюйма

    22:3910

    В сети появились изображения белого смартфона Motorola Moto X и его возможные технические характеристики: Ожидается, что смартфон Motorola Moto X получит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon MSM8960DT

    19:207

    TV-приставка Semitime QT900 оснащена веб-камерой и 2 ГБ оперативной памяти: TV-приставка Semitime QT900 оснащена четырёхъядерным процессором Allwinner A31

    18:228

    Lenovo прекращает продажи гибридного устройства IdeaPad Yoga 11: Lenovo больше не будет продавать свой планшет IdeaPad Yoga 11

    18:1021

    За 2013 финансовый год Microsoft получила доход почти в 78 млрд. долларов: Microsoft отчиталась за 2013 финансовый год

    17:5619

    Sony готовит оригинальный аксессуар для любителей мобильной фотографии: Объектив-камера Sony для смартфонов и планшетов получит датчик, аналогичный использующемуся в камере RX100MII

    16:0334

    Появилась информация о процессорах Intel Celeron 2955U и Core i5-4200H: Чип Intel Celeron 2955U представляет собой SoC с парой ядер с частотой 1,4 ГГц

    15:036

    Большое обновление Google Карт для iOS: Обновленное приложение Google Карты для мобильных устройств построено на версии, выпущенной для iPhone в прошлом декабре

    11:56

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