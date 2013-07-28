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    28 июля 2013

    Обновление Dr.Web для Android Light 7.0: Добавлены новые возможности противостояния мобильным киберугрозам, внесены изменения в интерфейс программы, выявленные ошибки исправлены

    19:011

    Asus ROG RAIDR Express является первым твердотельным накопителем, поддеживающим функцию DuoMode BIOS: Скорость работы накопителя Asus ROG RAIDR Express в режиме чтения составляет 830 МБ/с, а в режиме записи — 810 МБ/с

    18:3621

    Bitcasa 2.0 для Android — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    11:09

    Обновление Dr.Web для Android 8.0.4: Обновленная версия Dr.Web для Android доступна на Google play (Антивирус Dr.Web, Антивирус Dr.Web Life license) и на сайте «Доктор Веб» (Dr.Web для Android)

    10:581

    RockChip одной из первых взяла на вооружение ядра ARM Cortex-A12: RockChip разрабатывает SoC линейки RK32xx на ядрах Cortex-A12

    09:0020

    Samsung начала производство наиболее быстрой флэш-памяти для мобильных устройств: Скорость записи новой флэш-памяти Samsung (eMMC v5.0) достигает 90 МБ/с

    08:0010

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