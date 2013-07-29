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    29 июля 2013

    Corning представила новый материал Gorilla Glass NBT для защиты экранов сенсорных ноутбуков: Стекло Gorilla Glass NBT в 10 раз устойчивее к царапинам, нежели обычное стекло

    21:1817

    Toshiba представила новые тонкие ноутбуки Satellite E45t и E55t: Ноутбуки Toshiba Satellite E45t и E55t могут оснащаться сенсорными экранами

    20:3310

    В приложении 2ГИС появилась информация о ночных клубах: Все, кто неравнодушен к такому виду отдыха, могут найти место под настроение с помощью своего мобильного устройства или ноутбука

    15:15

    Prey Anti-Theft 0.6.2 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    15:136

    Teamviewer 8.0.1298 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    15:12

    Flickr обновил свое приложение для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    15:07

    Обновлённый смартфон Samsung Galaxy Note 2 с SoC Snapdragon 600 анонсирован официально: Смартфон Samsung Galaxy Note 2 с SoC Snapdragon 600 останется эксклюзивом для China Mobile и будет продаваться только в Китае

    14:3419

    2x Battery 2.62 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    14:33

    Замеченное в сети устройство Samsung SM-V700 является мобильным аксессуаром в виде часов: Подразделение Samsung Germany получила прототип «умных» часов Samsung и начало тестирование прошивки для данного устройства

    13:5719

    Тесты планшета Toshiba Excite Write дают представление о производительности платформы Nvidia Tegra 4: На сайте iXBT.com скоро будет опубликован подробный обзор планшета Toshiba Excite Write

    13:4012

    Однокристальная система MediaTek MT8135, основанная на архитектуре big.little, способна задействовать одновременно все процессорные ядра: Однокристальная система MediaTek MT8135 располагает GPU PowerVR G6200

    13:3811

    Capture .NET v.12.5 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    11:30

    Universal USB Installer v.1.9.3.8 - утилита для создания загрузочных флэшек с Linux ОС: Утилита для создания загрузочных Linux-флэшек

    10:55

    ADVANCED Codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    10:20

    WSUS Offline Update v.8.9 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет:

    09:45

    EditPad Lite v.7.3.0 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    09:10

    Продажами новых графических решений AMD займётся бывший сотрудник Nvidia, ответственный за продажи Tegra: Дуг Стокли (Doug Stoakley) перейдёт из Nvidia в AMD

    09:0010

    Inpaint v.5.4 - небольшой графический редактор для Windows и Mac OS: Кросс-платформенный графический редактор

    08:35

    Нетбук-трансформер Newman Newpad Q20 оснащён поворотным экраном диагональю 8,9 дюйма: Цена нетбука-трансформера Newman Newpad Q20 составляет 340 долларов

    08:3012

    Process Hacker v.2.31 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    08:00

    Планшетные компьютеры Samsung SM-P900 и Samsung SM-P600 будут оснащены однокристальными системами Exynos 5 Octa и Snapdragon 800 соответственно: Разрешение экранов планшетов Samsung SM-P900 и Samsung SM-P600 будет составлять 2560 х 1600 пикселей

    07:4011

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