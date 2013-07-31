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    31 июля 2013

    Cubitek Mini Center – корпус для HTPC: Cubitek Mini Center изготовлен из алюминия

    21:2213

    Стартовал второй этап всероссийского конкурса «IT Guru – 2013»: 29 июля стартовал второй этап всероссийского конкурса среди IT-специалистов

    16:493

    Планшетный компьютер HP Slatebook x2 стал доступен по цене 480 долл: Планшет HP Slatebook x2 оснащён дисплеем диагональю 10,1 дюйма с антибликовым покрытием, разрешение которого составляет 1920 x 1200 пикселей

    16:1829

    Новое открытие может изменить современные системы охлаждения электроники: Арсенид бора имеет теплопроводность, как у алмаза

    13:0446

    iiyama использует в мониторе ProLite X2377HS ЖК-панель типа IPS: iiyama утверждает, что ProLite X2377HS на 25% экономнее модели ProLite X2377HDS-B1 в плане расхода энергии

    12:345

    Google Drive v.1.11 - программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google: Программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google

    11:303

    USBFlashCopy v.1.8 - утилита для резервного копирования содержимого флэшек и карт памяти: Утилита для резервного копирования содержимого флэшек и карт памяти

    10:551

    PowerISO v.5.7 - программа для работы с образами CD/DVD/BD-дисков: Мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков

    10:20

    Asus собирается усилить PadFone Infinity, оснастив его SoC Snapdragon 800: Asus может выпустить смартфон из комплекта PadFone Infinity

    10:0018

    All My Books 3.5 - новая версия каталогизатора книг: Bolide Software выпустила новую версию компьютерного каталогизатора книг

    09:45

    Auslogics Registry Defrag v.7.1.0.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    09:10

    Новое поколение планшетов Amazon Kindle Fire HD получит однокристальные системы Snapdragon 800: Планшеты Amazon Kindle Fire HD получат Snapdragon 800 и 2 ГБ оперативной памяти

    09:007

    Auslogics Disk Defrag v.4.1.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    08:35

    Ультрабук Asus Zenbook Infinity получит сенсорный экран разрешением 2560 х 1440 точек: Ультрабук Asus Zenbook Infinity будет защищён стеклом Gorilla Glass 3

    08:3024

    DefenseWall HIPS v.3.22 - поведенческий анализатор для защиты ПК: Поведенческий анализатор для защиты ПК

    08:00

    AMD пополнила линейку встраиваемых SoC чипом GX-210JA с TDP 6 Вт : Чип GX-210JA получил два ядра Jaguar с частотой 1 ГГц

    08:0020

    MSI Z87-G43 первая в мире системная плата, успешно прошедшая сертификацию на совместимость с ОС Windows 8.1: MSI Z87-G43 является первой в мире системной платой, которая соответствует всем требованиям сертификации новой системы Microsoft

    07:4020

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