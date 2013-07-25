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    25 июля 2013

    MediaTek совместно с LG собираются продвигать смартфоны под управлением ОС Android с поддержкой трёх карт SIM : MediaTek позволит создавать андроидфоны с тремя активными картами SIM

    22:1126

    Qualcomm опубликовала отчёт за третий финансовый квартал 2013 года: Третий квартал 2013 года принёс Qualcomm доход в размере 6,24 млрд. долларов

    18:278

    HP готовится предложить планшет стоимостью $99: HP начнёт продавать планшет стоимостью $99, основанный на одноядерном процессоре Intel Medfield

    17:3516

    Смартфон Lenovo X910 (K6) «засветился» на фото: Смартфон Lenovo X910 (K6) получит экран Full HD

    16:416

    Мышь Spire Galex 24G выполнена в эргономичном, складном корпусе: Мышь Spire Galex 24G оценена в 25 долларов

    16:028

    Geeksphone выпускает смартфон Peak+, ориентированный на потребителя и оснащённый 1 ГБ оперативной памяти: Смартфон Geeksphone Peak+ оснащается 1 ГБ оперативной памяти

    15:515

    ARM Holdings отчиталась за второй квартал 2013 года: Доход ARM Holdings за второй квартал 2013 года составил 86,6 млн. долларов

    14:468

    Безвентиляторный моноблочный ПК Deltatronic Silentium получил экран диагональю 23,6 дюйма : Цена младшей комплектации Deltatronic Silentium составляет 990 евро

    13:1511

    ASTRA32 v.3.10 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    13:15

    ASTRA v.6.10 - программа для анализа конфигурации ПК под DOS: Программа для анализа конфигурации ПК

    12:402

    Рабочая станция Dell Precision M3800 с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма разрешением 3200 x 1800 пикселей представлена официально: Толщина корпуса ноутбука Dell Precision M3800 составит 18 мм, а масса — 2,04 кг

    12:3035

    TightVNC v.2.7.10 - бесплатная программа для управления удаленными компьютерами: Бесплатная программа для управления удаленными компьютерами

    12:05

    Устройство Google Chromecast позволяет передавать потоковое видео с подключённого с помощью Wi-Fi планшета, смартфона или ПК: Стоимость устройства Google Chromecast в США составляет 35 долларов

    11:5618

    Download Accelerator Plus v.10.0.5.4 - бесплатный функциональный диспетчер закачек: Бесплатный функциональный менеджер закачек

    11:30

    ClickyMouse v.7.6.2 - программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь": Программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь"

    10:55

    Ares Galaxy v.2.2.5 - бесплатная программа для обмена файлами любых типов: Бесплатная программа для обмена файлами любых типов

    10:20

    Новая уязвимость Android даёт злоумышленникам возможность скрытно заражать приложения: Symantec раскрывает информацию о новой уязвимости платформы Android

    09:456

    Deutsche Telekom передавал ФБР данные пользователей с 2001 года: Между Deutsche Telekom и ФБР еще в 2000 году был заключен договор

    09:101

    Портфель решений "ПингВин Софтвер" пополнился системой для управления ИТ-парком компании: Типовое решение «PWS Управление ИТ-ресурсами» автоматизирует процессы инвентаризации программного и аппаратного обеспечения рабочих мест пользователей информационной системы, а также позволяет дистанционно оказывать им техническую поддержку

    08:35

    Смартфон LG Optimus G2 получит съёмный аккумулятор ёмкостью 2610 мА·ч: Флагманский смартфон LG Optimus G2 будет представлен 7 августа в Нью-Йорке

    08:3013

    ФотоШОУ PRO 2.15: создание видеороликов с использованием 3D-камеры и трёхмерных титров: AMS Software объявила о выходе новой версии ФотоШОУ PRO 2.15

    08:00

    Компания Kobo вскоре выпустит электронную книгу Kobo N514: Диагональ экрана устройства Kobo N514 составляет около шести дюймов

    07:405

    Планшетный компьютер Xiaomi Purple Rice (ZiMi), с диагональю экрана 7 дюймов, получит SoC Nvidia Tegra 3: Планшет Xiaomi Purple Rice (ZiMi) будет поддерживать работу в сетях 2G и 3G

    07:306

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