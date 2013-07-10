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    10 июля 2013

    В августе Lenovo выпустит ультрабук ThinkPad X240s с сенсорным дисплеем диагональю 12,5 дюйма: Lenovo ThinkPad X240s оценен в Гонконге в $830

    21:559

    27-дюймовый сенсорный монитор iiyama ProLite T2735MSC оценен в 589 евро: iiyama ProLite T2735MSC оснащен концентратором портов USB, встроенными web-камерой, стереодинамиками и микрофоном

    21:097

    В Сети появились качественные фото и видео смартфона LG Optimus G2: LG Optimus G2 работает под управлением ОС Android 4.2.2

    14:1111

    UnHackMe v.5.9.9 Build 422 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    13:50

    WifiInfoView v.1.25 - бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях: Бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях

    13:15

    SmartSniff v.2.06 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    12:40

    Active@ Disk Image v.5.5.2 - программа для создания копий любых дисков компьютеров: Программа для создания копий любых дисков компьютеров

    12:05

    Active@ UNDELETE v.8.6 - программа для восстановления удаленных данных и потерянной информации: Программа для восстановления данных и информации

    11:30

    GeChic представила мобильные мониторы On-Lap 1502I и On-Lap 1502T: GeChic On-Lap 1502I и On-Lap 1502T пришли на смену модели On-Lap 1501

    11:125

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.5.2: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    10:55

    Apple не против, чтобы Amazon использовала название App Store: Apple и Amazon отозвали иски в деле о правах на торговую марку App Store

    10:5412

    Adobe Flash Player v.11.8 Final - известный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    10:202

    Microsoft Worldwide Telescope v.4.1.74 - тур во Вселенную с Рабочего стола: Программа для путешествия по Вселенной

    09:45

    Trojan.Carberp: преступникам зачитан приговор: 21 июня Печерский районный суд города Киева приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года организатора и двух участников международной преступной группировки

    09:10

    ESET предупреждает о росте угроз пользователям Вконтакте и Одноклассников: Вредоносная программа маскируется под графический файл

    08:35

    Клавиатура Gigabyte Force K7 Stealth ориентирована на любителей игр: Клавиатура Gigabyte Force K7 Stealth оснащена подсветкой, цвет которой можно выбирать из трех возможных

    08:3032

    Важное обновление системы webOS: Выпущено обновление для устройств на базе webOS

    08:00

    В мониторах NEC MultiSync PA242W используется светодиодная подсветка типа GB-R: Монитор NEC MultiSync PA242W-BK-SV комплектуется калибратором

    07:3024

    Планшет Xiaomi MiPad получит четырёхъядерный процессор MediaTek MT8125 и поддержку 3G: Планшет Xiaomi MiPad получит камеру разрешением 13 Мп

    07:1517

    Ассортимент SanDisk пополнили флэш-накопители SanDisk Ultra с интерфейсом USB 3.0: Доступны модификации флэш-накопителей SanDisk Ultra USB 3.0 объемом от 16 до 64 ГБ

    07:003

    Новая версия клиента Twitter 5.8 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    01:06

    Music.Mind 1.19 — информативный плеер для Android: Его основное отличие от прочих приложений подобного плана — выполнение информационной функции

    01:03

    Kingsoft free Office 5.6 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    01:03

    Dinamotxt 2.12.08 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    00:55

    Dropbox 2.3.9.4 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    00:52

    Amazon обновит планшетные ПК линейки Kindle Fire, оснастив их экранами с большим разрешением: Новая версия планшета Amazon Kindle Fire HD 8.9 получит экран разрешением 2560 х 1600 точек

    00:393

    Oppo готовит два новых смартфона, Ulike 2S и Find Clover, относящихся к совершенно разным классам: Смартфон Oppo Ulike 2S получит экран диагональю 5,5 дюйма, а Find Clover — 4,3 дюйма

    00:179

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