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    4 июля 2013

    Камера Samsung WB110 оснащена объективом с 26-кратным зумом: На широкоугольном конце диапазона ЭФР объектива камеры Samsung WB110 составляет 22,3 мм

    21:507

    Стали известны характеристики 12 процессоров Intel Bay Trail: Процессоры Intel Bay Trail будут относиться как к мобильному, так и к настольному сегменту

    21:2821

    Foxconn намерена стать оператором мобильной связи 4G: Hon Hai подала заявку на участие в тендере на частотный диапазон связи 4G

    19:196

    Представлена 3D-карта Zotac GeForce GTX 650 Ti Destroyer TSI: Цена 3D-карты Zotac GeForce GTX 650 Ti Destroyer TSI примерно равна $210

    16:532

    Видеодайджест новостей: часы Kreyos Meteor, детский планшет Nabi Jr, задержка смартфона Samsung с OC Tizen, планшет с проектором SmartQ U7, камера Sony RX1R: Видеодайджест новостей: часы Kreyos Meteor, детский планшет Nabi Jr, задержка смартфона Samsung с OC Tizen, планшет с проектором SmartQ U7, камера Sony RX1R

    15:00

    Объектив Fujinon XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS оснащен оптическим стабилизатором: Объектив Fujinon XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS рассчитан на использование с камерами Fujifilm с креплением X Mount

    14:392

    Начались продажи клавиатуры Cooler Master CM Storm QuickFire XT : Цены и доступность конкретных модификаций CM Storm QuickFire XT зависят от региона

    13:4917

    Бостонский университет подаёт в суд на Apple, Samsung и Amazon за нарушение патента: Бостонский университет может получить от Apple до 75 млн долларов за нарушение патента

    13:1635

    В камере Fujifilm X-M1 используется такой же датчик изображения X-Trans CMOS формата APS-C, что и в модели X-Pro1: Камера Fujifilm X-M1 формата APS-C рассчитана на сменные объективы X Mount

    12:552

    Процессоры Intel Skylake будут поддерживать DDR4, PCIe 4.0 и SATA Express: Появление 14-нанометровых процессоров Intel Skylake ожидается в конце 2015 года

    12:1539

    Начались продажи процессорных охладителей be quiet! Shadow Rock 2: Цена Shadow Rock 2 равна 42,90 евро

    12:002

    Даже при цене $20 телефон Nokia 105 приносит производителю прибыль: Аналитики IHS iSuppli подсчитали себестоимость телефона Nokia 105

    11:3328

    Ушел из жизни создатель компьютерной мыши, графического пользовательского интерфейса и гипертекста Дуглас Энгельбарт: Дугласу Энгельбарту, ветерану исследований в области человеко-машинного интерфейса, было 88 лет

    10:5119

    IsMyLcdOK v.2.21 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    10:201

    Карточка SP/Silicon Power Sky Share S10 Wi-Fi SD позволяет оснастить камеру беспроводным интерфейсом: Карта SP/Silicon Power Sky Share S10 Wi-Fi SD имеет маркировку Class 10

    10:175

    SeaMonkey v.2.19 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    09:451

    eXPert PDF Reader v.9.0.130 - бесплатная утилита для просмотра документов в формате PDF с возможностью их последующей распечатки: Бесплатная утилита для просмотра документов в формате PDF с возможностью их последующей распечатки

    09:10

    Fujifilm расширяет линейку сменных объективов X Mount моделью Fujinon XF27mmF2.8 : Объективы Fujinon XF27mmF2.8 будут доступны в двух цветовых вариантах: серебристом и черном

    09:00

    Представлен новый OneNote для iPad, iPhone и Android: Опубликовал пост с информацией о выходе новых версий OneNote для iPad, iPhone и Android

    08:35

    SanDisk покупает компанию Smart Storage Systems, выпускающую корпоративные SSD : По условиям соглашения, SanDisk заплатит за Smart Storage Systems примерно 307 млн. долларов денежными средствами

    08:301

    Cooler Master называет JetFlo 120 первым корпусным вентилятором «высшего сорта» со светодиодной подсветкой: К особенностям JetFlo 120 отнесены ультратонкие, но очень прочные лопасти

    08:005

    Вышел Большой Финансовый Англо-Русский и Русско-Английский Словарь для iOS, Mac OS X и Windows Phone: До 6 июля действует скидка 50%

    08:00

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