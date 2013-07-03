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    3 июля 2013

    Nokia 207, Nokia 208 и Nokia 208 Dual SIM — недорогие телефоны с поддержкой HSPA: Nokia 207 отличается от Nokia 208 отсутствием тыльной камеры

    23:2911

    Corning разработала антибактериальное и антибликовое покрытия для своих стёкол : Новое антибликовое покрытие Corning делает практически таким же прозначным, как воздух

    22:4324

    Выпуск твердотельных накопителей Intel SSD 530 Series состоится в конце июля: Поначалу в состав Intel SSD 530 Series войдут пять моделей

    21:283

    Однокристальная платформа Huawei Hisilicon K3V3 будет располагать восемью процессорными ядрами и уникальной технологией охлаждения и энергосбережения: SoC Huawei Hisilicon K3V3 получит восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц

    20:2838

    Бюджетные смартфоны Apple могут оказаться вовсе не дешёвыми: Стоимость ниболее дорогой версии дешёвого iPhone может достигать $550

    19:2530

    Несмотря на мнения аналитиков, смартфон Samsung Galaxy S4 продаётся гораздо лучше предшественника: Samsung продала 20 млн смартфонов Galaxy S4 за два месяца

    18:1321

    Смартфон Meizu MX3 поражает тонкими рамками: Смартфон Meizu MX3 получит большой экран с тончайшими рамками

    17:1827

    Смартфон Oppo Find 5 mini всё-таки может увидеть свет, однако будет не таким уж и маленьким: Oppo всё же может выпустить смартфон Find 5 mini

    16:5440

    SoC Intel Bay Trail может оказаться гораздо производительнее любого современного чипа ARM: Платформа Bay Trail способна набрать 43 000 баллов в AnTuTu на частоте всего 1,1 ГГц

    15:2955

    Южнокорейские исследователи создали синие органические светодиоды с рекордной светоотдачей — 30%: Специалисты DKU работают над созданием синих OLED с 2008 года

    14:5111

    Молодая компания Adaia планирует выпустить премиум-смартфоны под управлением ОС Android: Смартфоны Adaia смогут работать под водой на глубине более 10 м

    14:088

    Израильскому изобретателю на выпуск картонных велосипедов понадобилось два миллиона долларов : За один картонный велосипед изобретатель просит $135

    14:0026

    O&O DiskImage Professional Edition v.7.1 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: программа для создания резервных копий важной информации и данных на компьютерах

    12:40

    Скорость передачи данных внешнего накопителя Sony USM-QX достигает 226 МБ/с: Максимальный объем накопителя — 64 ГБ

    12:278

    Wavosaur v.1.0.9.0 - крошечный, бесплатный аудио-редактор для операционных систем Windows: Крошечный, бесплатный аудио-редактор для операционных систем Windows XP/Vista

    12:056

    Генеральный директор дома мод Yves Saint Laurent стал вице-президентом Apple: Пола Денев уже работал в Apple в начале 90-х

    11:4837

    EK Water Blocks представила универсальный адаптер для систем охлаждения памяти EK-SF3D Triple Point EVO UNI Adapter : Одновременно объявлено о выпуске обновленной версии испарительной камеры EK-SF3D Triple Point EVO

    11:381

    «Лаборатория Касперского» отмечает усиление мощности DDoS-атак в Рунете: Навалились: «Лаборатория Касперского» отмечает усиление мощности DDoS-атак в Рунете

    11:302

    Состоялся выпуск интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 6.2: «Доктор Веб» сообщает о выпуске интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk версии 6.2

    10:551

    «Нелинейный Видео Редактор» с новыми эффектами для создания видео: Флеш-Интегро выпустила новую версию видео редактора (1.2.4)

    10:202

    Разговорники Slovoed Traveller's для iOS - новый продукт от Paragon Software: Разговорники Slovoed Traveller

    09:45

    DmitriRender v.2.0.0.2 - это DirectShow-фильтр, в реальном времени преобразующий частоту кадров видео: DirectShow-фильтр, в реальном времени преобразующий частоту кадров видео

    09:1015

    ABBYY расширяет границы обмена визитками для пользователей Business Card Reader : ABBYY объявляет о выпуске новой версии ABBYY Business Card Reader для Apple iOS

    08:35

    Миниатюрная флэшка Apotop AP-U6 оснащена интерфейсом USB 3.0: Накопители Apotop AP-U6 доступны в двух вариантах объема — 32 и 64 ГБ

    08:3014

    Видеообзор гибрида смартфона и планшета Asus Padfone Infinity: Основой Asus Padfone Infinity служит однокристальная система Snapdragon 600

    08:002

    "Говорит Авто" поможет водителям общаться между собой: Вышло мобильное приложение "Говорит Авто" для Android

    08:004

    Смартфон Xolo Q600 получил четырёхъядерный процессор MediaTek 6589M и оценен в 135 долл.: Компания Lava представила свой смартфон Xolo Q600 с поддержкой двух карт-SIM и ОС Android 4.2

    07:555

    Компания Microsoft в скором времени начнёт продажи планшета Surface Pro с SSD объёмом 256 ГБ: Цена устройства Surface Pro составит 1200 долларов

    07:4017

    Biostar представляет системную плату Hi-Fi A85W 3D с поддержкой APU AMD в исполнении FM2 : В плате Biostar Hi-Fi A85W 3D используется фирменная технология улучшения звука Biostar Hi-Fi 3D

    07:007

    Представлена зеркальная камера Canon EOS 70D с уникальной технологией автоматической фокусировки Dual Pixel CMOS: Камера Canon EOS 70D поддерживает серийную съемку со скоростью семь кадров в секунду

    00:0549

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