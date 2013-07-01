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    1 июля 2013

    HTC Windows Phone 8S — стильный смартфон средней ценовой категории : Цена HTC Windows Phone 8S — 9710 рублей.

    23:4934

    Завтра будет представлен первый потребительский смартфон с Firefox OS — ZTE Open за 69 евро, 30 из которых попадают на счет абонента: Основой ZTE Open служит процессор Qualcomm MSM7225A

    22:3324

    Смартфон Huawei Ascend G610S получил большой экран, четырёхъядерный чип и стоимость $210: Большой бюджетный смартфон Huawei G610S оснащется четырёхъядерным процессором

    21:247

    HP планирует вернуться на рынок смартфонов: Чтобы поспорить с Apple и Samsung за место на рынке смартфонов, HP планирует предложить пользователям «иной опыт использования»

    20:5617

    Смартфон Sony Honami получит камеру разрешением 20 Мп, способную снимать видео формата 4K: Камера смартфона Sony Honami сможет снимать видео формата Ultra HD

    20:2117

    За 1,7 млрд. евро Nokia выкупает долю в Siemens в совместном предприятии Nokia Siemens Networks : Nokia Siemens Networks станет дочерним предприятием со стопроцентным капиталом Nokia

    19:4118

    Компания Cube готовит смартфон с диагональю экрана 5,5 дюйма: Cube скоро представит смартфон A5300 с большим экраном

    15:101

    Zotac ещё больше разгоняет 3D-ускоритель GeForce GTX 760: Zotac предлагает карту GeForce GTX 760 с частотной формулой 1202/6200 МГц

    12:595

    Компания Huawei планирует выпустить смартфон Huawei Ascend P6 Google Play edition: Компания Huawei работает с Google по вопросам возможности выпуска Huawei Ascend P6 Google Play edition

    12:456

    RJ TextEd v.8.62 – бесплатный функциональный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    12:40

    Nokia предлагает «скидку» на покупку новых аппаратов Lumia в обмен на старый смартфон: Nokia вернёт вам деньги за ваш старый смартфон, если вы купите новый Lumia

    12:2016

    Notepad++ v.6.4.1 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    12:05

    IrfanView v.4.36 - универсальная программа для просмотра графических и медиа-файлов: Универсальная программа для просмотра графических и медиа файлов

    11:30

    Google Earth v.7.1.1 — клиент, отображающий "живую" карту Земли: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    10:552

    CPU-Z v.1.65 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о CPU: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    10:20

    Стали доступны Windows Azure Mobile Service и Web Sites: Microsoft объявила о расширении функционала облачной платформы Windows Azure и коммерческой доступности облачных сервисов Windows Azure Mobile Services и Windows Azure Web Sites

    09:45

    Microsoft анонсировала выпуск Visual Studio 2013 Preview и .NET 4.5.1 Preview: Microsoft анонсировала выпуск Visual Studio 2013 Preview и .NET 4.5.1 Preview

    09:10

    «Альтарикс» разработал сервис ввода показаний счетчиков воды в Москве: «Альтарикс» обновила официальное мобильное приложение Правительства Москвы – «ЖКХ Москвы»

    08:351

    «Умные» часы Kreyos Meteor будут слушаться жестов и голоса: Часы Kreyos Meteor рассчитаны не только на ношение на руке

    08:3015

    Компания Xiaomi планирует выпустить телевизор Xiaomi Smart TV: Диагональ экрана Xiaomi Smart TV составит 47 дюймов

    08:3024

    Системная плата Evga X79 Dark типоразмера E-ATX стоит $400: Системная плата Evga X79 Dark оснащена процессорным разъемом LGA 2011

    08:004

    Выпущена бета-версия Panda Mobile Security для Android: Бета-версия Panda Mobile Security для Android теперь доступна на Google Play

    08:00

    Встроенную флэш-память мини-ПК JW-11 можно увеличить с помощью накопителя типоразмера 2,5 дюйма: По умолчанию на JW-11 используется ОС Android 4.1, однако присутствует возможность установить на мини-ПК Linux XBMC

    07:401

    За квартал BlackBerry увеличила продажи смартфонов на 13%, доход — на 15%: За квартал BlackBerry удалось продать 6,8 млн. смартфонов и 0,1 млн. планшетов

    07:0010

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