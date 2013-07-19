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    19 июля 2013

    Второе поколение планшета Nexus 7 получит поддержку беспроводной зарядки: Новый планшет Nexus 7 появится в продаже 31 июля

    22:5619

    Компания NEC прекратит выпуск смартфонов из-за убыточности подразделения: NEC более не будет выпускать смартфоны

    22:1123

    Планшетофон Samsung Galaxy Note 3 будет выпускаться в четырёх модификациях: Планшетофон Samsung Galaxy Note 3 сможет работать в сетях LTE-A

    22:1025

    KFA2 приступила к продажам в Европе белоснежной видеокарты GeForce GTX 770 LTD OC: Номинальная частота GPU видеокарты — 1202 МГц, что на 156 МГц выше номинальной частоты GPU эталона

    13:299

    MediaTek MT6582 — четырехъядерная однокристальная система для бюджетных смартфонов: В состав MediaTek MT6582 вошел четырехъядерный CPU ARM Cortex-A7 и GPU PowerVR SGX544MP

    12:0914

    Toolwiz Care v.3.1.0 - бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows: Бесплатная программа для полной настройки и оптимизации

    12:05

    XnView v.2.04 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    11:301

    Defraggler v.2.15 - бесплатный дефрагментатор с возможностью обработки только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    10:55

    Microsoft: исполнение законных запросов правительства о предоставлении данных заказчиков: Брэд Смит (Brad Smith), Генеральный Советник и Исполнительный Вице-президент по правовым и корпоративным вопросам Microsoft

    10:207

    NVIDIA представляет первую в мире GPU-ускоряемую платформу для анализа данных аэрогеодезической разведки: GPU-ускорители пропускают через себя огромные массивы данных разведки для быстрого и точного извлечения важной информации из изображений, видео и сигналов

    09:453

    QTS 4.0 — новые возможности управления сетевыми накопителями QNAP: QNAP объявляет о выпуске микропрограммного обеспечения QTS 4.0 для настольных сетевых накопителей Turbo NAS

    09:10

    Устройство Samsung Galaxy Folder, работающее под управлением ОС Android 4.2.2, будет выполнено в форм-факторе «раскладушка»: Samsung Galaxy Folder и будет оборудован сенсорным дисплеем, разрешение которого составит 480 x 800, двухъядерным процессором Snapdragon S4 и модемом LTE

    08:4038

    Positive Technologies обнаружили уязвимости в программном обеспечении систем видеонаблюдения: Специалисты Positive Technologies обнаружили целый ряд критических уязвимостей в программном обеспечении цифровых устройств видеонаблюдения (DVR)

    08:351

    На следующей неделе Samsung представит новый восьмиядерный процессор для мобильных устройств: Новая Soc, предположительно, будет именоваться Exynos 5420

    08:3033

    File Expert 5.2.0 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    08:14

    Quickdroid 4.3.2 — поиск информации на Android: С помощью данного приложения можно выполнять мгновенный поиск приложений, контактов, ссылок в избранном.

    08:10

    Выпущена новая версия программы резервного копирования - Handy Backup v.7.4: Новософт усовершенствовала функциональность программы резервного копирования Handy Backup

    08:00

    aTypo Picture 4.21 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    07:58

    Компания Oppo работает над смартфоном под управлением ОС Windows Phone: Ожидается, что финальная версия нового смартфона Oppo получит версию ОС Windows Phone GDR3

    07:4018

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