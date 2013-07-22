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    22 июля 2013

    Стали известны характеристики смартфона Nokia Lumia 625: Смартфон Nokia Lumia 625 получит экран IPS диагональю 4,7 дюйма

    23:4719

    Смартфон Nokia Lumia 520 будет стоить 100 долларов, но пока лишь в США: AT&T предложит Смартфон Nokia Lumia 520 всего за 100 долларов без контракта

    22:2218

    LG и Sanyo оштрафованы за сговор с целью фиксации цен на литий-ионные батареи: LG и Sanyo заплатят 12 млн. долларов штрафа за сговор касательно цен на литий-ионные батареи

    21:557

    Samsung тестирует смартфон Galaxy Note 2 с новой SoC: Samsung может выпустить Galaxy Note 2 с чипом Snapdragon 600

    21:216

    Apple тестирует прототипы планшета и смартфона, которые больше существующих моделей: Apple тестирует прототип iPad с диагональю экрана 13 дюймов

    20:225

    Клиент Evernote 5.4 для iOS поддерживает пометки: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    19:46

    Завтра, 23 июля, на мероприятии в Лондоне компания Nokia готовит «большой» сюрприз: Один из сотрудников компании в конференции на сайте Nokia сообщил о завтрашнем событии намеченном на 23 июля

    18:1727

    Планшет Nexus 7 нового поколения получит экран разрешением 1920 х 1200 точек и попадёт на прилавки 30 июля: Новый планшет Nexus 7 оценён в 230 долларов

    17:3816

    Специалисты аналитической компании Macquarie Securities ожидают падение продаж HTC One до 40% в третьем квартале: Аналитики утверждают, что в период с июля по сентябрь будет наблюдаться падение продаж до 40% (600-700 тысяч устройств HTC One в месяц)

    17:136

    Появилась информация о множестве однокристальных систем MediaTek, как выпускаемых, так и ожидаемых в будущем: MediaTek выпустит восьмиядерную SoC, а также SoC архитектуры big.little

    16:3811

    Поставки портативной консоли Nvidia Shield начнутся 31 июля: Цена консоли Nvidia Shield составляет 299 долларов

    16:243

    Первая в мире: объектив фотокамеры Panasonic Lumix DMC-FZ70 обеспечивает 60-кратный оптический зум: Panasonic Lumix DMC-FZ70 оценена в $399

    15:5299

    Balabolka v.2.8.0 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    13:50

    BitTorrent v.7.8.1 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    13:15

    Arachnophilia v.5.5 Build 2809 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    12:40

    Monitor Asset Manager v.2.7 - утилита просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах: Утилита для просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах

    12:05

    Обновлен Skitch 2.5 для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    11:53

    В Китае зафиксирован еще один случай поражения человека электрическим током при использовании iPhone: На этот раз в инциденте поучаствовал iPhone 4

    11:4553

    Обновлен клиент Evernote для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    11:42

    2ГИС добавил в мобильные справочники информацию о заправках: 2ГИС обзвонил тысячи автозаправок России, чтобы узнать, какой бензин они заливают, где есть кафе, туалеты, а где нет.

    11:36

    Москвичи смогут больше узнать о своем городе благодаря новым мобильным приложениям :

    11:33

    Winamp 1.4.11 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    11:31

    StudioLine Photo Basic v.3.70.58 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    11:30

    Вышла новая версия клиента Dropbox 2.31 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    11:26

    Bitcasa 2.0 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    11:24

    Chrome 28 для iOS предлагает режим сжатия данных и полноэкранный просмотр на iPad: В этом релизе улучшена совместимость с другими сервисами Google: ссылки на YouTube, Карты, G+ и Диск можно открывать прямо в приложениях, а не в браузере.

    11:20

    Adobe Photoshop Touch 1.1.1 для iPhone: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    11:16

    Calibre v.0.9.40 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    10:20

    KeePass Password Safe v.2.23 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    09:45

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.11.0 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    09:10

    Специалисты лаборатории Disney Research представили разработку Aireal, которая позволяет «ощущать» виртуальные объекты при помощи порций воздуха: Aireal разрабатывается в первую очередь для видеоигр с тесным использованием контроллеров наподобие Kinect

    08:506

    «Лаборатория Касперского» запатентовала безопасную технологию восстановления зашифрованных данных: Защита защиты: «Лаборатория Касперского» запатентовала безопасную технологию восстановления зашифрованных данных

    08:351

    57% интернет-пользователей, которые готовы платить за контент, не могут отличить легальный контент от нелегального: 62% интернет-пользователей не могут отличить легальный контент от нелегального

    08:002

    Серия моноблочных ПК Acer Veriton Z2640G включает в себя две модели, каждая из которых оснащена дисплеем диагональю 19,5 дюйма: Цена устройств Acer Veriton Z2640G-UC1007X и Acer Veriton Z2640G-UP2117X составляет 540 и 600 долл. соответственно

    07:4031

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