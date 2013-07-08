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    8 июля 2013

    Представлена Почта Mail.Ru 3.0 с возможностью использования несколько ящиков в одном приложении для iPhone: Почта Mail.Ru выпустила обновленное приложение для iPhone и iPad

    22:55

    Ультрабук Lenovo ThinkPad T440s получит 14-дюймовый экран IPS разрешением Full HD, адаптер NFC и процессор Intel Haswell: Ультрабук Lenovo ThinkPad T440s выполнен из углеволокна и магниевого сплава

    21:3721

    Представлен смартфон THL W11 Monkey King с двумя камерами разрешением по 13 Мп каждая: Смартфон THL W11 Monkey King построен на однокристальной системе MT6589

    20:0512

    Планшет Lenovo S6000 оценён производителем в $255: Планшетный ПК Lenovo S6000 получит четырёхъядерный процессор, экран IPS и низкую стоимость

    19:4711

    Apple приписывают желание сделать планшеты iPad mini похожими на смартфоны Samsung и HTC : Новая модель планшета Apple iPad выйдет в сентябре, а iPad mini пока находится на доработке

    19:2123

    ZTE готовит смартфон U988S с SoC Tegra 4 и пятидюймовым экраном Full HD: ZTE U988S получит чип Tegra 4 и 2 ГБ оперативной памяти

    18:466

    Смартфон Gionee Elife E5 получил экран Super AMOLED и корпус толщиной 6,85 мм: Gionee Elife E5 может предложить экран Samsung Galaxy S3 и внешность Nokia Lumia

    18:226

    Защищённые планшеты Sontek T70 и Sontek T70M имеют сертификацию IP67 и MIL-STD-810G: Sontek T70 и Sontek T70M оснащены процессорами MTK6577 и MTK6589 соответственно

    16:465

    Super Talent оснащает флэшку Pico интерфейсом USB 3.0: Накопители Super Talent USB 3.0 Pico выпускаются объемом 16, 32 и 64 ГБ

    14:357

    Появилось изображение смартфона Motorola Droid Ultra (XT1080): Смартфон Motorola Droid Ultra (XT1080) поддерживает сети LTE (оператора Verizon), EV-DO Rev. A и WCDMA (850/900/1900/2100)

    14:155

    Acer готовит устройство TA272HUL с чипом Nvidia Tegra 4: Acer готовит неизвестное устройство TA272HUL с SoC Tegra 4

    13:513

    Haxx Case 0.1 — безвентиляторный корпус для системных плат формата ATX, microATX и Mini-ITX: Цена корпуса Haxx Case 0.1 составляет 333 евро

    12:3828

    Instagram 4.0.2 для iOS поддерживает Cinema : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    12:111

    BDtoAVCHD v.1.8.8 - бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов: Бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов

    12:05

    WildBit Viewer v.6.0 - просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений: Быстрый просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений

    11:30

    UltraVNC v.1.1.9.1 - утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    10:551

    Backup4all v.4.9 Build 291 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    10:201

    Photoscape v.3.6.5 - бесплатный пакет для обработки графики: Простой, но удобный графический редактор

    09:45

    MediaInfo v.0.7.64 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    09:10

    Результаты тестов AMD FX-9590 показали, на что способен восьмиядерный процессор, работающий на частоте 5 ГГц: За высокую производительность AMD FX-9590 приходится платить высоким TDP

    09:0034

    Появились тесты игровой производительности двухъядерного процессора Intel Core i5-4570T (Haswell) : Процессор Intel Core i5-4570T имеет TDP 35 Вт

    08:0023

    Планшетофон G Five Kivu получит восьмиядерный процессор MediaTek MT6592 и будет похож на Oppo Find 5: Устрйоство G Five Kivu получит шестидюймовый дисплей разрешением Full HD, а также оперативную память объёмом 2 ГБ

    07:557

    К середине 2014 года Nokia выпустит шестидюймовый планшетофон, а также планшеты с диагональю экрана 10,5 и 8,5 дюйма: Толщина корпуса планшетов Nokia составит 8,5 мм

    07:0519

    Intel опровергает домыслы о прекращении разработки ОС Tizen: Intel привержена разработке Tizen

    07:0010

    Компания Dell в течение пяти лет выпустит свой вариант «умных» часов: В компании Dell работает специальный отдел R&D, который ориентирован на создание мобильных устройств, призванных заменить свои не цифровые аналоги (часы, очки)

    06:557

    Госдума РФ приняла закон по защите абонентов от мобильного мошенничества с учетом замечаний Минкомсвязи России: Государственная Дума Российской Федерации сегодня приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»

    00:353

    В этом году финал международного конкурса для студентов Imagine Cup, который проводит компания Microsoft, состоится в Санкт-Петербурге: Imagine Cup 2013 пройдет в Санкт-Петербурге

    00:00

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