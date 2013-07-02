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    2 июля 2013

    Pantech представила влагозащищенный смартфон Vega Q: Pantech Vega Q оценен в $380

    23:465

    Вышел новый номер журнала для планшетов iТоги!: В Apple App Store и Google Play Store доступен новый номер планшетного журнала iТоги

    21:479

    В планшетном компьютере Ainol Novo 10 Eternal используется аккумуляторная батарея емкостью 11 000 мА·ч: Время автономной работы Ainol Novo 10 Eternal при воспроизведении видео — 12 часов

    19:4915

    AMD готовит энергоэффективные APU A10-6700T и A8-6500T с TDP 45 Вт: Новые гибридные процессоры AMD имеют TDP лишь 45 Вт

    19:3811

    Смартфоны Samsung с ОС Tizen задержатся на пару месяцев: Смартфоны Samsung с ОС Tizen будут представлены не ранее октября или ноября этого года

    18:4316

    Xfx показала карту Radeon HD 7850 с системой охлаждения, включающей пару 100-миллиметровых вентиляторов: Система охлаждения новой версии карты Xfx Radeon HD 7850 может похвастаться дуэтом больших вентиляторов

    18:028

    Большой смартфон Newman K2 получит SoC MediaTek MT6589T, экран Full HD и 13-мегапиксельную камеру: Смартфон Newman K2 похож по характеристикам на Lenovo K900

    17:304

    Новый смартфон с модельным номером LG-F320 набирает в тестовом пакете AnTuTu 32 000 баллов: Возможно устройство LG-F320 является новым смартфоном Nexus 5

    16:276

    Sharp выпустит сенсорный монитор PN-K322B с разрешением Ultra HD и поддержкой перьевого ввода: Монитор Sharp PN-K322B поддерживает перьевой ввод и имеет дисплей диагональю 32 дюйма разрешением 4K

    16:1416

    MediaTek готовит полноценную восьмиядерную однокристальную платформу MT6592: MediaTek представит в июле восьмиядерную SoC MT6592

    15:4433

    Смартфон Vivo Y19t оснащается фронтальной камерой со вспышкой: Смартфон Vivo Y19t получил камеры 8 и 5 Мп со вспышками

    12:557

    Logic Supply использует в безвентиляторном мини-ПК LGX ML250 процессоры Intel Celeron, Core i3 и Core i5: Базовая цена Logic Supply LGX ML250 — $712

    12:485

    ChrisPC Free Video Converter v.2.0.0 - бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы: Бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы

    12:401

    3D-карта Zotac GeForce GTX 770 Extreme Edition ориентирована на любителей разгона: Базовая частота GPU Zotac GeForce GTX 770 Extreme Edition равна 1150 МГц, повышенная — 1202 МГц

    12:30

    DEKSI Network Monitor v.9.4 - программа мониторинга состояния серверов в сети: Программа для мониторинга серверов в сети

    12:051

    Начат прием заказов на мониторы Ultra HD Asus PQ321Q, стала известна цена: Основой монитора Asus PQ321Q служит панель IGZO разрешением 3840 x 2160 пикселей

    11:3033

    High Quality Photo Resizer v.5.5 - бесплатная утилита для пакетного изменения размеров графических изображений: Бесплатная утилита для пакетного изменения размеров графических изображений

    11:30

    Суперкомпьютер Eurora с графическими ускорителями Nvidia Tesla возглавил рейтинг энергетической эффективности Green500 : Cистема Eurora установлена в крупнейшем итальянском суперкомпьютерном центре CINECA

    11:001

    Xinorbis v.6.0.24 - утилита для анализа содержимого жестких дисков: Утилита для анализа содержимого жестких дисков

    10:55

    Qualcomm продемонстрировала инженерный образец планшета под управлением Windows RT на платформе Snapdragon 800: Устройство предназначено исключительно для разработчиков

    10:275

    Avira Free Antivirus 2013 v.13.0.0.3737 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    10:201

    Foxit Reader v.6.0.5 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    09:451

    AppRemover v.3.1.1.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов, брандмауэров и т.д.: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    09:10

    Объектив Tokina AT-X 12-28 Pro DX замечен в продаже: Цена объектива Tokina AT-X 12-28 Pro DX равна $599

    09:004

    Autoruns v.11.6 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    08:35

    Первые 3D-карты серии AMD Radeon HD 9000 могут быть представлены в октябре: Новое поколение 3D-карт AMD откроют модели Radeon HD 9970 и HD 9950

    08:3023

    HD_Speed v.1.7.7 - бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК

    08:002

    Контроллер Scythe Kaze Chrono позволяет управлять четырьмя вентиляторами: Продажи Kaze Chrono на японском рынке должны начаться в текущем месяце

    08:0015

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