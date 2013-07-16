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    16 июля 2013

    ABBYY Lingvo х5 Яндекс-версия поможет с легкостью переводить и говорить на 9 языках: ABBYY и «Яндекс» объявляют о выходе специальной Яндекс-версии программы ABBYY Lingvo х5

    23:45

    Смартфон HP под управлением Android может получить имя Brave и экран диагональю 4,5 дюйма разрешением 1600 х 900 точек: Смартфон HP Brave будет оснащаться SoC Snapdragon 800

    22:5513

    Apple всё равно будет покупать у Samsung чипы для своих устройств: Apple и Samsung заключили трёхлетний контракт на поставку 14-нанометровых чипов в 2015 году

    22:1366

    Intel приобрела компанию, специализирующуюся на технологиях распознавания жестов: Intel купила компанию Omek Interactive, специализирующуюся на технологиях распознавания жестов

    21:118

    Планшет Huawei MediaPad 7 Youth представлен официально: Планшет Huawei MediaPad 7 Youth позволяет осуществлять звонки

    20:122

    ZTE официально представила смартфон nubia Z5 mini: ZTE nubia Z5 mini построен на платформе Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064

    18:3510

    В состав SoC MediaTek MT6592 войдёт обновленный GPU Power VR SGX544MP: Обновленный GPU Power VR SGX544MP получит до 16 ядер

    18:1718

    Проект «умных» часов Apple iWatch оказался сложнее, нежели предполагалось: Apple набирает новых специалистов для работы над iWatch

    16:2758

    Acer отказывается от использования Thunderbolt в своих продуктах: Acer не будет использовать Thunderbolt в своих устройствах, предпочитая USB 3.0

    15:0442

    Камерофон Sony Xperia i1 получит датчик изображения 1/2,3 дюйма разрешением 20,7 Мп и процессор BIONZ : В основу Sony Xperia i1 ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 800

    14:4032

    MSI увеличивает вдвое объём памяти ускорителя GeForce GTX 770 Gaming: Видеокарта MSI GeForce GTX 770 Gaming получила 4 ГБ памяти

    14:177

    В Сети появились подробные спецификации смартфона BlackBerry A10: В основу BlackBerry A10 легла однокристальная система Qualcomm MSM8960

    13:5911

    Охлаждающая подставка Thermaltake Massive 14² оснащена парой 140-миллиметровых вентиляторов: Охлаждающая подставка Thermaltake Massive 14² получила два вентилятора типоразмера 140 мм

    13:444

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.1324 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    13:152

    Карты памяти SD Toshiba Exceria Pro развивают скорость записи до 240 МБ/с: Toshiba представила карты SD серии Exceria со скоростью чтения 260 МБ/с

    13:0117

    System Spec v.3.08 - утилита для сбора детальной информации о ПК: Утилита для сбора детальной информации о ПК

    12:40

    AusLogics BoostSpeed v.6.1.0.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    12:05

    AudioGrail v.7.04 - сборник утилит для обработки музыкальных файлов: Сборник утилит для обработки музыкальных файлов

    11:301

    MozillaCacheView v.1.60 - бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Mozilla: Бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Mozilla

    10:55

    SUPER 2013 Build 57 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    10:202

    DVDStyler v.2.5 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    09:45

    CDBurnerXP v.4.5.2 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    09:10

    PDFMate Free PDF Converter v.1.70 - бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы: Бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы

    08:35

    План мероприятий по развитию ИТ-отрасли до 2018 года одобрен Правительством Российской Федерации: Правительство Российской Федерации на сегодняшнем заседании одобрило план мероприятий («дорожную карту») по развитию отрасли информационных технологий на период 2013-2018 годов

    08:00

    Samsung готовит версию смартфона Galaxy Mega 6.3 с поддержкой двух карт SIM: Samsung Galaxy Mega 6.3 Duos не будет отличаться внешне от «обычной» версии смартфона

    07:568

    Планшетный моноблок HP ENVY Rove 20 с 20-дюймовым экраном оценён в 980 долл.: Устройство HP ENVY Rove 20 обладает сенсорным 20-дюймовым дисплеем IPS разрешением 1600 х 900 пикселей с технологией WVA

    07:403

    В Гонконге стартовали продажи планшета Samsung Galaxy Tab 10.1: Цена Wi-Fi версии планшета Samsung Galaxy Tab 3 10.1 составляет 375 долларов

    06:3015

    Springpad 4.0.6 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    01:33

    Обновлено приложение My WebMoney для iOS: Приложение My WebMoney — это семейство программ управления кошельками WebMoney Keeper Mini

    01:12

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