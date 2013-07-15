  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 июля 2013

    Ультрабук Samsung Ativ Book 9 Lite оценён в $830: Ультрабук Samsung Ativ Book 9 Lite может предложить тонкий и лёгкий корпус, APU AMD и оценён в 830 долларов

    23:4813

    Монитор HP EliteDisplay E271i получил 27-дюймовый экран IPS с антибликовым покрытием: Монитор HP EliteDisplay E271i имеет экран диагональю 27 дюймов разрешением Full HD

    23:0312

    Компьютерный корпус для HTPC SilverStone Milo ML05 оценен в 37,5 евро: SilverStone Milo ML05 изготовлен из стали толщиной 0,8 мм

    22:4119

    «Умные» часы Microsoft будут использовать адаптированную версию ОС Windows 8 и «прозрачный алюминий»: Часы Microsoft будут защищены оксинитридом алюминия

    21:5154

    Мини-ПК Compulab Utilite предлагает множество разъёмов и четырёхъядерный чип ARM в миниатюрном корпусе: Мини-ПК Compulab Utilite оценивается от $100 и может комплектоваться четырёхъядерной SoC

    21:016

    Sony готовит мини-версию ещё неанонсированного флагманского смартфона Honami: Уменьшенная версия смартфона Sony Honami получит чипсет Snapdragon 800

    19:548

    Видеокарта Sapphire Radeon HD 7990 Atomic получила 18-фазную подсистему питания: Видеокарта Sapphire Radeon HD 7990 Atomic оснащается двойным BIOS для каждого GPU

    19:043

    Apple намерена расследовать смерть китаянки во время разговора по iPhone 5: Девушка погибла от электротравмы, когда пыталась ответить на звонок в то время, когда смартфон заряжался

    19:0467

    Чипы Intel Clover Trail+ оказались несколько менее производительными, согласно обновлённым тестовым пакетам: Старые версии AnTuTu завышали результаты чипов Intel Clover Trail+

    18:3229

    В сентябре дебютирует смартфон HTC One Max с 6-дюймовым дисплеем: По предварительным данным, в основу HTC One Max ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 800

    18:1115

    Смартфон Moto X получит новую технологию голосового управления Open Mic: Смартфон Moto X активирует голосовое управление голосовой же командой

    17:5313

    Kingmax PI-03 – миниатюрная водозащищенная флэшка: Максимальный объем Kingmax PI-03 - 32 ГБ

    16:224

    Drm-Removal v.7.7.5 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    15:001

    PhotoFiltre v.7.1.2 - простой, но удобный графический редактор: Небольшой простой, но удобный графический редактор

    14:251

    EncodeHD v.1.4.150.0 - бесплатное приложение для конвертирования видео в форматы, совместимые с домашними плеерами, приставками и гаджетами: Бесплатное приложение для конвертирования видео в форматы, совместимые с домашними плеерами, приставками и гаджетами

    13:50

    PowerColor официально представила разогнанную 3D-карту Devil HD7870: В PowerColor Devil HD7870 разогнана и память, и GPU

    13:201

    Outlook on the Desktop v.2.1.3 - бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows: Бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows

    13:15

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech: Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech

    12:40

    Intel готовит процессорный охладитель для компьютеров на базе системных плат Thin Mini-ITX: Полное наименование устройства — Intel Active Thermal Solution HTC1155LP

    12:345

    Wise Registry Cleaner v.7.81 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:053

    Comodo Personal Firewall v.6.2 - бесплатный брандмауэр для домашнего использования: Бесплатный брандмауэр для домашнего использования

    11:302

    Comodo AntiVirus v.6.2 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    10:55

    Lenovo A850 — смартфон за $250, построенный на платформе Nvidia Tegra 3: В конфигурацию Lenovo A850 вошел дисплей диагональю 5,5 дюйма

    10:489

    Hard Disk Sentinel v.4.40 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    10:20

    Официальная позиция Microsoft по предоставлению данных своих заказчиков: Официальный комментарий Microsoft

    09:454

    В финале конкурса Imagine Cup 2013 определены лучшие студенческие проекты для общества, бизнеса и развлечений: Впервые в Санкт-Петербурге прошел мировой финал международного конкурса технологических проектов Microsoft Imagine Cup, который собрал около 1000 участников со всего мира и на неделю превратил город в центр международных студенческих инноваций

    09:10

    С технологией ABBYY смартфон Samsung Galaxy S4 распознает текст с фотографий: Технология ABBYY Mobile OCR Engine интегрирована в приложение для распознавания и перевода текстов Samsung Optical Reader

    08:352

    «Умная» ручка Lernstift способна обучить красивому почерку и предупредить ошибки в письме: Внутри устройства Lernstift находится мини-компьютер, который работает под управлением операционной системы Linux

    08:3028

    Nokia Lumia 1020 вдохновляет разработчиков приложений расширять границы возможностей при работе с изображениями: Набор инструментов разработки Nokia Imaging SDK теперь доступен для разработчиков на сайте developer.nokia.com

    08:00

    Обновлённая версия смартфона Zopo ZP980 с процессором MT6589T и 2 ГБ оперативной памяти доступна для предзаказа: Цена смартфона Zopo ZP980 составляет 350 долларов

    07:4019

    В сети появилось видео, на котором запечатлён смартфон BlackBerry A10 (Aristo): Ожидается, что BlackBerry A10 получит двухъядерный процессор и оперативную память объёмом 2 ГБ

    07:302

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018