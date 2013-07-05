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    5 июля 2013

    Видеокарта Galaxy GTX 780 Twin Fan может похвастаться использованием меди в радиаторе системы охлаждения: Видеокарта Galaxy GTX 780 Twin Fan получила неплохую прибавку к частоте ядра

    19:4315

    Смартфон Nokia EOS может получить имя Lumia 909 и будет стоить $600: Смартфон Nokia EOS появится в трёх цветовых вариантах

    18:2429

    SoC Nvidia Tegra 4 продаётся не очень хорошо из-за высокой стоимости: SoC Nvidia Tegra 4 пока плохо продаётся из-за немалой цены

    17:0738

    Датчик изображения Toshiba T4K37 разрешением 13 Мп предназначен для мобильных устройств: Датчик изображения Toshiba T4K37 для мобильных устройств оснащен встроенной схемой подавления цветовых шумов

    12:184

    На смартфоны и планшеты в этом году придется 55% поставок панелей малого и среднего размера : Объем глобального рынка смартфонов в 2013 году достигнет 930 млн. единиц

    11:393

    Nikon получила заказ на 450-миллиметровый иммерсионный сканер: 450-миллиметровый иммерсионный сканер заказан консорциумом, объединившим Intel, IBM, Globalfoundries, TSMC и Samsung

    11:056

    SideSlide v.3.5.16 - бесплатная надстройка, повышающая удобство пользования ОС Windows: Бесплатная надстройка, повышающая удобство пользования ОС Windows

    10:55

    AppCleaner v.2.1 - бесплатная утилита для очистки ОС Windows: Бесплатная утилита для очистки ОС Windows

    10:20

    Total Network Inventory 2: инвентаризация компьютерных сетей теперь вдвое быстрее: Выпущена очередная версия программы автоматической инвентаризации компьютеров и программного обеспечения Total Network Inventory. Благодаря асинхронному сканеру сети в новой версии повышена производительность, а механизм действий позволяет автоматизироват

    09:453

    Применение технологий CUDA в повседневной жизни: Как CUDA может помочь декомпозироваться, или автопортреты в стиле Ван Гога

    09:105

    Мессенджер Агент Mail.Ru выходит с поддержкой ОС Windows 8: Mail.Ru Group выпустила версию Агента Mail.Ru для Windows 8

    08:352

    В Android обнаружена уязвимость, присущая 99% устройств: Специалисты Bluebox Security нашли уязвимость в Android и сообщили о ней Google

    08:0066

    «Битрикс24» становится облачной платформой разработки приложений : Разработчики облачного сервиса объявили об открытии API

    08:00

    Смартфон Auxus Nuclea N1 получил пятидюймовый дисплей OGS разрешением Full HD: Цена смартфона Auxus Nuclea N1 составит 300 долларов

    07:409

    Gigabyte Technology в этом году может установить рекорд по поставкам системных плат: Ожидается, что в 2013 году Gigabyte Technology отгрузит 20 миллионов системных плат

    07:3021

    Magic Media i5 — портативная игровая консоль оснащённая четырёхъядерным процессором MTK6589: Консоль Magic Media i5 станет доступна к продаже в Китае к середине июля по цене 210 долларов

    07:0521

    Toshiba намерена расширить производство флэш-памяти на предприятии Fab 5 в Японии: Начало строительства второй очереди Toshiba Fab 5 намечено на август 2013 года

    07:003

    Ёмкость аккумулятора смартфона DaKele 3 (Big Cola 3) составит 4000 мА·ч: Возможная цена DaKele 3 — 325 долларов

    05:3525

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