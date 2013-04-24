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    24 апреля 2013

    Ноутбуки Asus X75VB оснащаются видеокартами Nvidia GeForce GT 740M: 17-дюймовые ноутбуки Asus X75VB оснащаются процессорами Intel, видеокартой GeForce GT 740M и 4 ГБ оперативной памяти

    23:4522

    Sea&Sea MDX-6D наделяет камеру Canon EOS 6D способностями водолаза: Габариты бокса Sea&Sea MDX-6D равны 337 x 175 x 140 мм

    23:2710

    Starboard анонсирует гибридные хранилища AC2000, AC4000 и AC4500 : Объем гибридного хранилища Starboard AC4500 может превышать половину петабайта

    23:05

    Внешние SSD Monster Digital Overdrive 3.0 характеризуются скоростью записи 150 МБ/с: Monster Digital Overdrive 3.0 получили тонкие металлические корпуса и доступны в объёмах 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ

    22:5710

    В руководство FIDO Alliance вошли компании Google, NXP и CrucialTec: Число членов организацией FIDO Alliance быстро растет

    22:508

    Смартфон Motorola X Phone (Google X), видимо, всё-таки получит ОС Android 5.0: Motorola X Phone засветился в тестовом пакете AnTuTu с 15 500 баллами и ОС Android Key Lime Pie

    22:3314

    Griffin Crayola Light Marker позволяет рисовать на экране iPad, не касаясь его: Griffin Crayola Light Marker превращает iPad в игрушку для детей

    22:327

    gScreen Computer рассчитывает в этом году выпустить новые модели ноутбуков SpaceBook с двумя экранами: Улучшенные модели SpaceBook Gen2 на процессорах Intel Sandy Bridge и Ivy Bridge выйдут этим летом

    22:188

    Объектив компактной камеры Panasonic Lumix DMC-LF1 охватывает диапазон ЭФР 28-200 мм: Рекомендованная цена камеры Panasonic Lumix DMC-LF1 — $500

    20:3123

    Смартфон Acer Liquid E2 использует четырёхъядерную SoC MediaTek MT6589: Acer Liquid E2 при стоимости 230 евро может похвастаться четырёхъядерным процессором, экраном IPS и работой с двумя картами SIM

    19:565

    Компания Molecular Imprints отгрузила первый модуль для импринт-литографии по нормам менее 20 нм: В текущем квартале Molecular Imprints планирует отправить партнерам три модуля для импринт-литографии по нормам менее 20 нм

    19:456

    Специалисты Skyera придумали, как обойти снижение надежности SSD объединенных в массив RAID 5: Массив Skyera RAID-SE оказывается надежнее массива RAID 5

    19:298

    Broadcom за первый квартал 2013 года удалось получить 2,01 млрд. долларов дохода: За год доход Broadcom вырос почти на 10%

    18:401

    Флэшка Apacer AH450 с интерфейсом USB 3.0 развивает скорость передачи данных до 140 МБ/с: Конструкция AH450 с выдвижным разъемом предотвращает риск потери колпачка

    18:0016

    Samsung готовит защищённую версию смартфона Galaxy S4?: Президент Samsung Gulf сказал, что компания представит защищённую версию Galaxy S4 в течении нескольких недель

    17:308

    «МегаФон Такси» — новая услуга для абонентов МегаФона: Геолокационный сервис, на базе которого работает услуга, определяет точное местоположение клиента и оперативно находит ближайший свободный автомобиль.

    17:165

    Мобильный Яндекс.Маркет улучшен : C мобильного телефона товар можно изучить и рассмотреть как следует. Помимо описания, подробных характеристик и отзывов, для каждого товара теперь доступна фотогалерея

    17:12

    Вышел клиент Webmoney E-NUM для телефонов Nokia Asha: E-NUM клиент в телефоне дает возможность участнику системы WebMoney Transfer безопасно пользоваться своими электронными кошельками

    17:07

    Wuala 2.62 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    17:03

    Обновление Instagram 3.4.5 для Android улучшает работу с LG Optimus : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    17:00

    FBReaderJ 1.79 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    16:59

    Вышла новая версия клиента Dropbox 2.1.4 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    16:53

    Планшет Lexibook Serenity Ultra предназначен для людей пожилого возраста: Lexibook Serenity Ultra получил экран диагональю 7,9 дюйма разрешением 1024 х 768 точек и программное обеспечение, ориентированное на пожилых людей

    16:352

    Основой планшета Giada T720 послужила однокристальная система RockChip RK3066: В конфигурацию планшета Giada T720 входит 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти

    16:092

    Sony называет Cyber-shot HX50V самой маленькой и легкой камерой с 30-кратным оптическим зумом: Разрешение Sony Cyber-shot HX50V равно 20,4 Мп

    15:4512

    Bodelin Technologies ProScope Micro Mobile — «первый профессиональный ручной микроскоп» для мобильных устройств: Микроскоп Bodelin Technologies ProScope Micro Mobile совместим с Apple iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch и другими мобильными устройствами

    15:062

    Coto Technology выпускает самый маленький в мире геркон — RedRock RS-A-2515: В самом маленьком герконе в мире RedRock RS-A-2515 используется технология MEMS

    14:435

    Apple увеличивает размер выплат акционерам более, чем в два раза: В общей сложности 100 миллиардов долларов будет возвращено акционерам до конца 2015 года

    14:1040

    Kingston Technology объявляет о начале продаж твердотельных накопителей SSDNow mS200: В онлайновых магазинах накопители Kingston Technology SSDNow mS200 объемом 120 ГБ уже можно встретить по цене около $140

    13:555

    Британские ученые создали прозрачный и гибкий фотоэлектрический элемент: В прозрачном и гибком фотоэлектрическом элементе, созданном британскими учеными, используется графен и графэксетер

    13:3012

    BurnAware v.6.2 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    13:15

    EK Water Blocks обещает скоро выпустить водоблок EK-FC7990 SE для референсных 3D-карт AMD Radeon HD 7990: Водоблок EK-FC7990 SE будет доступен в четырех вариантах

    13:01

    Телефон Nokia Asha 210 оснащен клавиатурой QWERTY и отдельной кнопкой WhatsApp: Nokia Asha 210 — первый в мире телефон с кнопкой WhatsApp

    12:4519

    HyperSnap-DX v.7.23.03 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр

    12:40

    CPU-Z v.1.64 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    12:052

    StatWin v.9.0 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: Обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    11:301

    Объектив Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 APSH. Power OIS предназначен для камер Panasonic Lumix G : Объектив Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 APSH. Power OIS соответствует спецификации Micro Four Thirds

    11:206

    Mail Pilot 1.3 для iOS: почтовый клиент и органайзер два-в-одном : Все необработанные сообщения оказываются незавершенными делами, которые можно планировать наперед.

    11:03

    Panasonic выпускает беззеркальную камеру Lumix DMC-G6: Беззеркальная камера Lumix DMC-G6 рассчитана на сменные объективы системы Micro Four Thirds

    10:597

    Microsoft: информационная безопасность июль-декабрь 2012: На прошлой неделе был опубликован Microsoft Security Intelligence Report (SIRv14)

    10:553

    Представлена 3D-карта AMD Radeon HD 7990 (Malta): Radeon HD 7990 — новый флагман линейки 3D-карт AMD

    10:2513

    В каталоге Google Play обнаружены 28 приложений, распространяющих Android-троянцев: «Доктор Веб» сообщает о том, что в официальном каталоге Google Play были найдены 28 приложений, содержащих вредоносный рекламный модуль

    10:202

    Мобильная CRM, видеозвонки и открытый API в новой версии «Битрикс24» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.5»: Компания «1С-Битрикс» представила новую версию облачного сервиса «Битрикс24» и продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.5»

    09:45

    BeagleBone Black: микрокомпьютер за $45 на плате размером с кредитку: В конфигурацию BeagleBone Black входит 512 МБ оперативной памяти

    09:305

    Состоялся запуск среды разработки Intel HTML5: Среда разработки Intel HTML5 позволяет разработчикам создавать приложения на HTML5, готовые к размещению в Apple* App Store, Google Play*, Facebook* и т. п.

    09:10

    Системная плата MSI Z87 XPower получила 32-фазную подсистему питания: В подсистеме питания MSI Z87 XPower используются компоненты Military Class 4

    09:009

    Линейка «ИТ-консалтинг» пополнилась сервисом «Публикация приложений» в «облаке»: ActiveCloud объявляет о запуске нового сервиса «Публикация приложений»

    08:35

    Innolux приписывают намерение к концу года приступить к выпуску 85-дюймовых панелей Ultra HD: Innolux уже выпускает панели Ultra HD размером 39, 50, 58 и 65 дюймов по диагонали

    08:303

    В UserGate Proxy & Firewall v.6.1 повышено удобство администрирования и работы с VPN-клиентом: Entensys объявляет о выходе UserGate Proxy & Firewall 6.1.

    08:00

    По подсчетам TrendForce, Samsung занимает почти 30% мирового рынка смартфонов, Apple — на втором месте с 15%: Компании Samsung и Apple являются лидерами рынка смартфонов

    08:0028

    Если спрос на смартфоны с большими экранами продолжит расти, может возникнуть нехватка панелей: Растущий спрос на большие экраны для смартфонов побуждает тайваньских производителей к расширению производства

    07:306

    BlackBerry выдан патент на раздвижной смартфон с клавиатурой QWERTY: BlackBerry планирует выпуск модели Torch на платформе BB10?

    07:0015

    Семейство 32-разрядных микроконтроллеров Fujitsu FM3 пополнилось 38 моделями: Теперь в семействе 32-разрядных микроконтроллеров Fujitsu FM3 начитывается 570 моделей

    06:00

    Apple отчиталась за квартал, завершившийся 30 марта 2013 года: За квартал, завершившийся 30 марта 2013 года, Apple удалось продать 37,4 млн. смартфонов iPhone

    01:3535

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