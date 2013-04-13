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    13 апреля 2013

    Facebook Home доступно в Google Play для США: Правда, пока его могут скачать лишь пользователи Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2 и HTC One X+

    20:312

    Гибрид моноблока и планшета Asus Transformer AiO стал доступен для заказа по цене $1300: Asus Transformer AiO получил экран диагональю 18,4 дюйма, процессор Intel Core i5-3350P и SoC Tegra 3

    20:3024

    История Android: от запуска до Jelly Bean (инфографика): Начиная с запуска ОС в 2008 году, у Android было 39 обновлений, которые постоянно добавляли множество новых опций.

    20:208

    Samsung Galaxy Note 3, возможно, получит новый дизайн и материалы корпуса: Корпус Samsung Galaxy Note 3 может быть выполнен из металла, а дизайн не будет копировать Galaxy S4

    19:0037

    Ассортимент NEC пополнился профессиональным монитором начального уровня MultiSync P242W-BK: Основой монитора NEC MultiSync P242W-BK является панель типа AH-IPS

    18:5228

    Нью-йоркских полицейских «вооружили» смартфонами: Смартфоны позволяют полицейским моментально получать самые разнообразные данные из служебных баз данных

    18:2616

    Fujitsu и Oracle сообщают о начале продаж серверов Fujitsu M10: Новые SPARC-серверы Fujitsu и Oracle помогают заказчикам оптимизировать инвестиции

    17:50

    К концу года две из каждых пяти флэшек, поступающих в продажу, будут иметь интерфейс USB 3.0: В настоящее время доля накопителей с USB 3.0 в общем объеме поставок составляет 10%

    17:4119

    Fujitsu выпускает самый маленький в мире датчик бесконтактной идентификации по рисунку вен: Сенсор для бесконтактной идентификации по рисунку вен, созданный специалистами Fujitsu, можно встраивать в мобильные устройства

    17:20

    Самое распространенное разрешение экрана у смартфонов с ОС Android — 480 х 800 пикселей: Статистика по семи странам позволяет составить представление о мобильных устройствах Android

    16:2530

    По подсчетам Digitimes Research, поставки ноутбуков за квартал сократились на 14,1%, за год — на 13,7%: По итогам первого квартала 2013 года место в мире по объему поставок ноутбуков заняла компания Lenovo

    15:5026

    Монитор I-O Data LCD-MF225XBR получил матовый экран Full HD размером 21,5 дюйма по диагонали: В типовом режиме работы монитор I-O Data LCD-MF225XBR потребляет мощность 17,3 Вт

    15:412

    Oppo Find 7 будет иметь ультратонкие рамки по бокам от экрана толщиной всего 0,2 мм: Oppo Find 7, предположительно, засветился на фото и будет иметь рамки вокруг экрана толщиной 0,2 мм

    15:294

    Nvidia меняет планы касательно сроков выхода на рынок чипов Tegra 4 и Tegra 4i: Nvidia Tegra 4i выйдет на два квартала раньше, нежели предполагалось

    15:0513

    Смартфон Motorola X Phone выйдет не раньше августа : Производитель хочет улучшить характеристики смартфона Motorola X Phone перед его официальным дебютом

    14:4712

    Скоро в продаже появится TV-приставка MeLE A1000G под управлением ОС Android: Цена TV-приставки MeLE A1000G составит 120 долларов

    14:265

    В конце апреля ожидается анонс компактной камеры Ricoh Digital GR формата APS-C: Компактная камера Ricoh Digital GR формата APS-C получит несменный объектив

    14:196

    AltaSens выпускает датчик изображения AL30210C и процессор ALWPU, расширяющий его динамический диапазон с 66 до 90 дБ: Датчик AltaSens AL30210C оснащен одним четырехканальным портом интерфейса subLVDS

    13:481

    Brando предлагает док для мобильного устройства с разъемом micro-USB, совмещенный с хабом USB 2.0: Цена устройства USB Micro-B SyncCharger Stand with Hub составляет $12

    13:2011

    Inno3D показала видеокарту GeForce GTX Titan с системой охлаждения HerculeZ 3000: Система охлаждения HerculeZ 3000 ускорителя Inno3D GTX Titan способна охлаждать карту до 72 градусов

    13:153

    Nvidia продемонстрировала игру Arma Tactics на портативной консоли Project Shield : Дата начала продаж портативной консоли Nvidia Project Shield приближается

    13:035

    Специалисты TechnoBuffalo сняли процесс разборки смартфона Samsung Galaxy S4 на видео и высоко оценили ремонтопригодность устройства: Смартфон Samsung Galaxy S4 оказался очень удобным для ремонта

    12:456

    Специалисты из университета штата Огайо нашли альтернативу кремнию и графену для использования в электронике будущего: Германий получает второй шанс в качестве материала для полупроводниковых приборов

    12:3010

    Аналитики ABI Research оценивают продажи планшетов в этом году в 64 млрд. долларов: По прогнозу ABI Research, рынок планшетов в 2013 году вырастет на 28%

    11:557

    Intel отводит памяти DDR3 один год: В Intel ожидают, что уже в 2014 году память DDR4 станет основной, а в 2015 — практически полностью вытеснит DDR3

    11:2921

    Оснащение 23-дюймового монитора I-O Data LCD-MF234XBR2 включает датчик присутствия: Время отклика монитора I-O Data LCD-MF234XBR2 равно 2 мс

    11:005

    Слух: ключевым нововведением в смартфоне Apple iPhone 5S может стать распознавание отпечатков пальцев: Компания Apple выпускает новые модели iPhone раз в два года

    10:5147

    Новые возможности Nokia Lumia 920 (видео): Одно из них — двойное касание экрана для включения телефона.

    10:503

    В TSMC надеются начать пробный выпуск продукции по 16-нанометровой технологии FinFET в конце текущего года: TSMC планирует использовать EUV при освоении норм 10 нм

    10:302

    Приложение Cinemagram вышло для Android: С его помощью можно снимать коротенькие видеоролики до четырех секунд и загружать их на сервер.

    09:471

    I-O Data использует в 23-дюймовом монитор LCD-MF234XPBR2 панель типа IPS: Важной особенностью монитора LCD-MF234XPBR2 является наличие видеопроцессора Renesas

    09:303

    Samsung планирует в этом году начать выпуск 28-нанометровых процессоров для микросерверов: Процессоры Samsung на архитектуре ARM будут использоваться в серверах Dell и HP

    08:301

    BlackBerry попросит власти разобраться с аналитиками Detwiler Fenton: BlackBerry обвиняет Detwiler Fenton во лжи

    08:005

    Специалистами DARPA создан чип для навигации без GPS: Микросхема, созданная специалистами DARPA, получила название TIMU

    07:0016

    WonderMedia представила референсные планшеты на основе своей однокристальной системы PRIZM WM8980: WonderMedia представила планшеты «под ключ»: одну семидюймовую и одну 10-дюймовую модель

    00:431

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