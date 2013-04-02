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    2 апреля 2013

    Монитор Lenovo ThinkVision LT3053p охватывает 99% пространства AdobeRGB: Цена монитора Lenovo ThinkVision LT3053p для профессионального применения равна $1599

    23:4417

    GlobalFoundries показала возможности объемной компоновки 20-нанометровых чипов с межслойными соединениями : На предприятии GlobalFoundries Fab 8 изготовлены работоспособные 20-нанометровые чипы TSV

    23:254

    Длина стилуса для мобильных устройств Wacom Bamboo Stylus mini — всего 4,7 см: В Европе продажи Bamboo Stylus mini начались сегодня по цене около 15 евро

    22:2014

    Intel будет выпускать микросхемы Cisco : Специалисты JPMorgan правильно назвали следующего заказчика, для которого Intel будет делать чипы

    21:309

    AeroCool представляет серию корпусов для ПК VS-92: На переднюю панель корпуса AeroCool VS-92 вынесено два разъема USB 3.0

    20:4612

    IEEE планирует разработку стандарта Ethernet 400 Гбит/с: Создана группа IEEE 802.3 400 Gb/s Ethernet Study Group

    20:2710

    EK Water Blocks выпускает первые в мире водоблоки для 3D-карт AMD FirePro W9000 и S10000 : Водоблок EK-FCW9000 стоит примерно 140 евро, EK-FCW9000 — 120

    17:332

    IEEE формирует группу, задачей которой станет разработка варианта спецификации PoE для четырех пар проводников: Используя 4-Pair Power Over Ethernet, можно подать мощность до 25,5 Вт

    16:556

    В корпусе Corsair Obsidian 900D помещается плата XL-ATX, четыре трехслотовые 3D-карты, два десятка накопителей и два блока питания: Когда корпус Corsair Obsidian 900D пополнит ассортимент Corsair и сколько будет стоить — пока неизвестно

    16:3017

    Eizo FDS1702N и FDS1702NТ — мониторы для работы по локальной сети: 17 дюймов

    16:254

    Твердотельные накопители Adata SX1000L предназначены для серверов: Ключевыми достоинствами SX1000L производитель называет высокое быстродействие и надежность

    15:387

    Тайваньские производители модулей камер для мобильных устройств ожидают перераспределения заказов в сторону моделей для планшетов: Компании Primax и Lite-On Technology поставляют модули камер для смартфонов и планшетов

    15:2115

    Рост конкуренции между производителями процессоров на архитектуре ARM может привести к переделу рынка: Рынок процессоров ARM характеризуется сравнительно низким порогом вхождения

    14:5511

    Переориентация на память DRAM для мобильных устройств привела к резкому росту цен на память DRAM для ПК: Контрактные цены на микросхемы DRAM с начала года выросли более чем на 50%

    14:4011

    Gigabyte наделяет видеокарту Radeon HD 7790 двумя гигабайтами памяти: Разогнана

    14:383

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.3.9.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    13:15

    ARM и TSMC подготовили первый процессор ARM Cortex-A57 к передаче в производство по 16-нанометровой технологии FinFET: Cortex-A57 — самый высокопроизводительный процессор ARM

    13:0320

    Arachnophilia v.5.5 Build 2792 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный и неплохой HTML-редактор

    12:401

    Поставщики компонентов для ПК надеются, что во втором полугодии спрос на их продукцию вырастет на 20-50% : Процессоры Intel Haswell и скидки со стороны Microsoft могут оживить рынок ПК

    12:2045

    PicEdit v.2.45 - небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов: Небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов

    12:05

    AMD подтверждает, что процессоры Opteron на архитектуре Steamroller выйдут до конца года: За Steamroller последует микроархитектура четвертого поколения Excavator

    11:5714

    WirelessNetView v.1.46 - бесплатная утилита для просмотра информации о доступных беспроводных сетях: Бесплатная утилита для просмотра информации о доступных беспроводных сетях

    11:30

    Windows 7 Manager v.4.2.4 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    10:55

    ToolWiz Time Freeze v.2.0.0.0 - бесплатная программа, создающая виртуальную среду для безопасной работы в ОС Windows: Бесплатная программа, создающая виртуальную среду для безопасной работы в ОС Windows

    10:20

    Universal Extractor v.1.6.1.67e - простой и бесплатный архиватор: Простой и бесплатный архиватор

    09:45

    Find MAC Address v.3.9.0 - небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    09:102

    AMD планирует на 2013 год отход от «традиционных вычислений» и возврат к прибыли: В перспективе AMD планирует вынести 40-50% бизнеса за пределы «традиционных вычислений»

    09:0039

    CrystalDiskMark v.3.0.2f - тестовая программа для сравнительного анализа быстродействия жестких дисков компьютера: Тестовая программа для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера

    08:35

    Представлены мобильные GPU Nvidia GeForce 700M: GPU Nvidia GeForce 700M поддерживают технологии Optimus, PhysX, CUDA, 3D Vision, FXAA, TXAA, OpenCL и Direct Compute

    08:3020

    Основой 29-дюймового монитора NEC EA294WMi стала панель типа IPS разрешением 2560 x 1080 пикселей: Конструкция 29-дюймового монитора NEC EA294WMi предусматривает поворот в портретную ориентацию.

    08:0035

    PerfMonitor v.2.0 - бесплатная утилита для тестирования и мониторинга работы CPU: Бесплатная утилита для тестирования и мониторинга работы CPU

    08:00

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