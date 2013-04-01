  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 апреля 2013

    Специалисты Murata разработали новую технологию беспроводной зарядки: «Резонанс постоянного тока», используемый в разработке Murata, позволяет уменьшить количество преобразований энергии

    21:4019

    Panasonic покидает Нью-йоркскую фондовую биржу: Японские электронные линкоры тонут в экономическом кризисе

    21:2016

    Твердотельные накопители Silicon Power Velox V55 и Slim S55 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Толщина Velox V55 она равна 9 мм, Slim S55 — 7 мм

    20:442

    Смартфон Xiaomi mi-3 анонсирован официально: Пока только по приватным каналам

    18:1723

    Суперкомпьютер IBM Roadrunner, первым в мире взявший петафлоповую высоту, выводят из эксплуатации: Система на процессорах Cell и AMD Opteron отслужила свое

    15:1813

    SideSlide v.3.5.15 - бесплатная надстройка, повышающая удобство пользования ОС систем Windows: Бесплатная надстройка, повышающая удобство пользования ОС систем Windows

    13:50

    Новое в конференции iXBT.com: коммерческие темы и Premium-аккаунты: Перечень платных сервисов конференции iXBT.com расширен

    13:4925

    RemoveIT Pro v4 SE (2013.03.29) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    13:15

    DirectX Happy Uninstall v.6.10 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    12:402

    Специалисты Hitachi Maxell смогли увеличить энергетическую плотность литиево-ионных батарей в 1,6 раза: Улучшить батареи компании Hitachi Maxell помог мониторинг движения ионов в реальном времени

    12:1515

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1009 - бесплатная утилита для получения информации об используемых модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    12:05

    Водоблоки EK Water Blocks позволяют выжать из модулей памяти максимум производительности: Для улучшения охлаждения корпуса микросхем памяти следует подточить специальной пилкой

    11:3010

    Belarc Advisor v.8.3.2.0 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    11:30

    Стало известно, почему Microsoft снизила минимальные требования Windows 8: Утечка дает представление о сотовом телефоне Microsoft Surface

    11:0025

    GPU Caps Viewer v.1.18.0 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    10:55

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.10.6 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    10:20

    В AMD считают, что выделение графического подразделения в дочернюю компанию будет способствовать продвижению марки Radeon: Дочерняя компания будет называться ATI и начинает действовать с сегодняшнего дня

    10:0020

    Intel представила новые инструменты для разработчиков компьютерных игр и мультимедийных приложений: Intel представила ряд новых инструментов для разработчиков компьютерных игр и других мультимедийных приложений

    09:45

    В новой версии антивируса eScan 14 реализована система облачной безопасности: eScan MicroWorld объявляет о выпуске 14-й версии антивирусов eScan для СМБ и домашних пользователей

    09:10

    Canon и Nikon договорились о переходе на единый байонет, призывают последовать их примеру другие компании: Canon и Nikon открыли квартал с совместного заявления о стратегическом сотрудничестве

    09:0035

    Corel представляет новый пакет для создания технических иллюстраций CorelDRAW Technical Suite X6: Полноценное решение для профессионалов предлагает улучшенную производительность, более широкие возможности редактирования и новые точные инструменты для создания высококлассных наглядных технических документов

    08:35

    Фото дня: первое изображение смартфона Amazon Kindle Air: Основой смартфона Amazon Kindle Air станет платформа Intel Atom и Microsoft Windows Phone

    08:3015

    Утечка подтверждает наличие у BlackBerry планов выпуска в этом году планшета и планшетофона : Планшет BlackBerry получил обозначение B10

    08:002

    "Пираты Молочного Моря" – развивающее приложение для iPhone и iPad: Little Beetle выпустила программу "Пираты Молочного Моря"

    08:00

    E Ink привезет на Computex прототип голографического электрофоретического экрана: Разработка E Ink дает электронным книгам второй шанс

    07:0011

    Google Translate 2.6 для Android умеет работать в оффлайне: Приложение поддерживает голосовой ввод и проговаривает перевод для большинства языков.

    00:55

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018