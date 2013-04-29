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    29 апреля 2013

    В Китае стартовали продажи бюджетных смартфонов ZTE — Blade C и Blade III Pro: ZTE Blade C построен на платформе MediaTek MTK6577, а Blade III Pro — Qualcomm MSM8225

    23:306

    Samsung готовит четыре новых планшета, включая модель с поддержкой двух SIM-карт: К числу потенциальных новинок принадлежат модели Galaxy Tab DUOS 7.0, Galaxy Tab 8.0, Galaxy Tab 11 и Nexus 11

    22:1016

    На территории США стал доступен для предварительного заказа планшет Sony Xperia Tablet Z: Официальный старт продаж планшета Sony Xperia Tablet Z ожидается 24 мая

    21:5133

    HP готовит гибридный моноблок Slate 21 AiO, основанный на SoC Nvidia Tegra 4: HP Slate 21 AiO основывается на чипе Tegra 4 и набирает 23 500 баллов в AnTuTu

    21:388

    Acer Aspire V5-122P — сенсорный ноутбук на основе AMD APU A6-1450 стоимостью $450: Acer Aspire V5-122P получил экран диагональю 11,6 дюйма, процессор AMD A6-1450 и будет стоить $450

    20:3143

    Sony готовит планшетофон Togari с экраном диагональю 6,44 дюйма и смартфон Honami с 20-мегапиксельной камерой: Sony Honami — экран пять дюймов разрешением Full HD, камера 20 Мп и звуковые возможности Walkman

    19:0319

    В состав SoC Amlogic AML8726-M8 войдет четырехъядерный CPU ARM Cortex-A9 частотой 2 ГГц и GPU Mali-450: Выпуск Amlogic AML8726-M8 должен состояться в третьем квартале текущего года

    17:454

    Процессоры Intel Haswell будут поддерживать новый режим энергосбережения, выдвигающий особые требования к блоку питания: Режим C7 в CPU Haswell требует от БП умение выдавать ток силой 0,05 А

    17:4422

    Samsung Galaxy Note 3, возможно, станет первым смартфоном с 3 ГБ оперативной памяти: Samsung Galaxy Note 3, вероятно, получит дисплей диагональю 5,9 дюйма разрешением Full HD и процессор Exynos 5 Octa

    15:4644

    Будущие смартфоны Sony Xperia получат новые экраны с технологией Triluminos: Технология Sony Triluminos основана на принципе квантовых точек

    15:1420

    ALLPlayer v.5.5 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    13:501

    У Huawei почти готов смартфон P6-U06 в корпусе толщиной 6,18 мм: Huawei P6-U06 получил экран 4,7 дюйма разрешением 1280 х 720 точек, SoC Hisilicon K3V2 и очень тонкий корпус

    13:4616

    MP3DirectCut v.2.19 - крошечная утилита для редактирования аудио-файлов: Крошечная утилита для редактирования музыкальных файлов

    13:15

    3D-карта AMD Radeon HD 7730 в исполнении MSI засветилась на фото: Судя по новым данным, AMD Radeon HD 7730 будет отличаться от Radeon HD 7750 только количеством потоковых процессоров

    13:1411

    TightVNC v.2.7.1 - бесплатная программа для управления удаленными компьютерами: Бесплатная программа для управления удаленными компьютерами

    12:404

    Смартфон LG Optimus GK — более компактный вариант модели Optimus G Pro: Смартфон LG Optimus GK оснащен пятидюймовым экраном

    12:063

    Universal USB Installer v.1.9.3.3 - утилита для создания загрузочных флэшек с Linux ОС: Утилита для создания загрузочных Linux-флэшек

    12:055

    UC Browser 9.0.1 — новая версия китайского мобильного браузера для Android: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    11:34

    TSF Shell 1.9.9.4 — функциональная оболочка для Android: TSF Shell поддерживает виртуальные рабочие экраны, а также позволяет просто и быстро сортировать пиктограммы установленных приложений.

    11:312

    QTranslate v.5.0.0 - быстрый и простой в использовании переводчик текстов: Быстрый и гибкий переводчик текстов

    11:30

    iShutdown 2.4 — дистанционное выключение компьютера с iPhone: Программа использует технологию Wake-On-LAN

    11:28

    Acer и Asus во втором полугодии выпустят новые модели хромбуков: Наряду с Acer и Asus, хромбуки скоро выпустят компании Samsung Electronics, Lenovo и HP

    11:264

    LG начинает прием заказов на первые в мире 55-дюймовые телевизоры OLED с вогнутым экраном: Цена первых в мире 55-дюймовых телевизоров OLED с вогнутым экраном производства LG — $13500

    10:5729

    Mirillis Action! v.1.14.0 - программа для захвата видео с экрана компьютера: Программа для захвата видео с экрана компьютера

    10:55

    DVDInfoPro v.7.108 - утилита для работы с CD/DVD/BD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    10:20

    Продажи компактных камер за год сократились на 37%: Рынок компактных камер сокращается под натиском смартфонов

    09:5537

    CrystalDiskInfo v.5.6.2 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    09:45

    «Лаборатория Касперского»: россияне чаще других теряют деньги в Интернете: Россияне чаще других теряют деньги в Интернете

    09:102

    Вышла новая версия корпоративного антивируса Panda Cloud Office Protection v.6.50: Новая версия Panda Cloud Office Protection 6.50 (Advanced edition) теперь помогает компаниям осуществлять мониторинг и контроль просматриваемых пользователями сайтов, поддерживает Exchange 2013 и самые популярные дистрибутивы Linux (SUSE, RedHat, Debian и

    08:35

    Планшетный компьютер Giada Jade i965 построен на платформе RockChip RK3066: Giada Jade i965 получил дисплей типа TN диагональю 9,7 дюйма

    08:156

    Zecurion: 99 из 100 сотрудников безнаказанно воруют информацию работодателей: Zecurion Analytics и исследовательский центр портала Superjob.ru представляют результаты исследования защищённости конфиденциальной информации в корпоративной среде

    08:001

    Intel сравнила GPU процессоров Haswell с видеокартами Nvidia и AMD: Флагманские CPU Haswell с GPU GT3e составят конкуренцию Nvidia GeForce GT 640

    07:3053

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