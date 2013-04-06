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    6 апреля 2013

    Intel всё-таки выпустит процессоры Haswell в исполнении BGA под индексом R: Core i7-4770R

    20:0318

    Nokia Lumia 928 получит двойную вспышку и сохранит поликарбонатный корпус: 4G LTE и PureView

    19:0121

    Планшет Arnova 97 G4 получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА∙ч: Rockchip RK3066

    17:5411

    Китайское правительство хочет купить 2 млн смартфонов BlackBerry Q10: Бюро экономического и культурного развития Китая

    16:0027

    У Acer готов планшет с экраном диагональю 7,9 дюйма и четырёхъядерным процессором: 200 евро

    14:1713

    Broadcom и SK Telecom представили первый в отрасли маршрутизатор хот-спота 5G Wi-Fi: Маршрутизатор хот-спота 5G Wi-Fi (802.11ac) построен на платформе Broadcom BCM4708 + BCM4360

    12:024

    5818v — первый тонкий клиент с Windows Embedded 8 в ассортименте 10ZiG Technology: Основой 10ZiG 5818v служит двухъядерный процессор Intel Atom

    11:32

    В каталоге Intel появился процессор Celeron 1019Y с TDP 10 Вт: Цена процессора Intel Celeron 1019Y равна $153

    09:0028

    Аналитики Gartner оценили темпы ухода ПК под натиском планшетов: По мнению Gartner, те, кому достаточно планшета, перестают думать об обновлении ПК

    08:0081

    Mushkin выпускает новые твердотельные накопители Chronos GO Deluxe типоразмера 1,8 дюйма: Накопители Chronos GO Deluxe предназначены для использования в условиях высокой производительности

    07:308

    Vixs XCode Pro 350 — первая в мире микросхема-транскодер с поддержкой видео HEVC Ultra HD 4K с 10-битным представлением цвета: Появление ознакомительных образцов XCode Pro 350 ожидается в четвертом квартале 2013 года

    07:00

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