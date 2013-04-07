  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 апреля 2013

    Mimoco представила очередной накопитель для фанатов «Звездных войн» в виде Джа-Джа Бинкса: От $25

    23:445

    Планшет Cube U30GT Mini2 может похвастаться четырёхъядерным процессором с частотой 1,8 ГГц: Экран 7,9 дюйма

    20:5616

    Планшет Point of View Mobii 1325 получил экран диагональю 13,3 дюйма: И батарею ёмкостью 10 000 мА∙ч

    19:1613

    Память ReRAM придет на смену флэш-памяти в этом десятилетии, полагают в SanDisk: В SanDisk пока испытывают потребности в технологии EUV

    12:4025

    Ipan Ipan выпускает первый чехол для беспроводной зарядки смартфона Sony Xperia Z: Чехол Ipan Ipan для беспроводной зарядки смартфона Sony Xperia Z соответствует стандарту Qi

    08:3013

    Судья ITC считает, что Samsung нарушает патент Apple на выделение текста: Решение судьи ITC в споре между Apple и Samsung является предварительным

    08:0056

    Altera покажет на NAB Show 2013 средства для работы с видео стандарта 4K: Altera также продемонстрирует обработку потокового видео в реальном времени с использованием возможностей OpenCL и FPGA

    07:308

    Многолетний советник Стива Джобса считает, что в Apple ошиблись с выбором названий для смартфонов и планшетов: Смартфоны iPhone и планшеты iPad названы не лучшим образом

    07:0045

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018