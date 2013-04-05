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    5 апреля 2013

    Представлены смартфоны начального уровня Samsung Galaxy Star и Galaxy Pocket Neo: Смартфоны Samsung Galaxy Star и Galaxy Pocket Neo поддерживают две карточки SIM

    22:4819

    Ноутбуки Asus серии G750 получат процессор Core i7-4700HQ и видеокарты GeForce GTX 760M и GTX 770M: $1850 и 2300

    19:1017

    Специалисты Nikon придумали, как облегчить смену объективов в темноте и улучшить связь между объективом и камерой: Компания Nikon получила патенты на подсветку байонета и дублирование контактов байонета

    18:3920

    Мышь AeroCool Templarius Gladiator с восемью кнопками ориентирована на любителей игр: Мышь AeroCool Templarius Gladiator уже доступна на российском рынке по розничной цене 1000 рублей

    16:257

    Анонс Xiaomi Mi2S и Xiaomi Mi2A намечен на девятое апреля: Новые смартфоны призваны заменить Xiaomi Mi2 и M1s соответственно

    15:476

    В обозримом будущем DirectX 12 можно не ждать, следующее поколение 3D-карт AMD и Nvidia ограничится поддержкой существующих API: Представитель AMD официально подтвердил, что в этом году DirectX 12 не выйдет

    14:4167

    Более четверти всех мощностей по выпуску полупроводниковой продукции переведено на нормы менее 40 нм, подсчитали эксперты IC Insights: Лидерами отрасли в освоении новых норм техпроцесса являются компании Samsung и Intel

    14:118

    Soljet Pro4 XF-640 — самый быстрый широкоформатный принтер Roland: Принтер Roland Soljet Pro4 XF-640 способен печатать со скоростью до 102 м2/ч на носителях рабочей шириной 1,6 м

    13:0011

    Опубликованы первые изображения камеры Panasonic Lumix GF6: Официальная премьера камеры Panasonic Lumix GF6 ожидается 9 апреля

    12:3021

    Facebook Home: социальная оболочка для Android-смартфонов: Поначалу его смогут скачать лишь пользователи HTC One, Samsung Galaxy S4, HTC One X, Samsung Galaxy S3 и Samsung Galaxy Note 2

    12:233

    В серию корпусов для ПК Enermax Coenus вошли модели ECA3290B и ECA3290A: Корпуса для ПК Enermax Coenus ECA3290B и ECA3290A относятся к категории mid-tower

    12:126

    Android 4.1+ пользуется каждый четвертый почитатель платформы от Google: При этом около 30% пользователей работают на Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а чуть менее 40% — на Gingerbread 2.3

    12:047

    Новая версия мобильного Twitter лучше работает на Android 4.0+ : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    12:01

    Половина всех пользователей Instagram предпочитают Android: За последний год и приложение, и сервис постоянно развивались.

    11:564

    Chrome 26 для Android добавляет синхронизацию паролей: Chrome, как и раньше, работает только на новейшей версии операционной системы — Android 4.0

    11:444

    VistaCodecs и Win7codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    11:301

    По данным comScore, Android занимает 52% американского рынка смартфонов, iOS — 39%: Лидером американского рынка смартфонов в индивидуальном зачете остается Apple

    10:5790

    Registry Life v.1.51 - бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра: Бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра

    10:55

    Фото дня: клавиатурный смартфон BlackBerry серии R: BlackBerry готовит к выпуску смартфон с клавиатурой QWERTY, напоминающий модели Curve

    10:287

    PhraseExpress v.9.1.19 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода текста

    10:20

    Смартфон Samsung Galaxy Win работает под управлением ОС Android 4.1: Аппарат получил четырехъядерный процессор и дисплей диагональю 4,7 дюйма

    10:0911

    Ассортимент Maxell Professional Media пополнили карты памяти Professional Plus SDHC UHS-I объемом 16 и 32 ГБ: Карты памяти Maxell Professional Plus SDHC UHS-I объемом 16 и 32 ГБ стоят около $38 и $73 соответственно

    10:062

    e.Digital обвиняет в нарушении патентов Motorola Mobility, Apple, BlackBerry, Huawei, ZTE и другие компании: Кроме того, e.Digital назвала крупных дистрибуторов продукции, в которой нарушены ее патенты

    09:5310

    GMER v.2.1 - небольшая бесплатная утилита для борьбы с руткитами: Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для борьбы с руткитами

    09:45

    Красная Шапочка – интерактивная сказка для iPad, в которой можно быть не только читателем, но и участником: В App Store стала доступна для скачивания электронная книга "Красная Шапочка" для iPad

    09:106

    InfoWatch: большинство утечек происходит по вине инсайдеров: Данные воруют инсайдеры

    08:35

    Nvidia готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX Titan LE: Основой 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan LE выступает GPU GK110

    08:307

    Появились некоторые подробности о 15-ядерных процессорах Intel Xeon E7 v2 и 12-ядерных процессорах Intel Xeon E5 v2: Процессоры Intel Xeon E5 v2 и E7 v2 будут поддерживать технологию Hyper-Threading

    08:0013

    Norton: большое количество мобильных устройств в Европе не защищено: Трое из десяти европейцев сталкивались с кражей или утерей мобильных устройств. Каждый десятый стал жертвой киберпреступления с применением мобильных технологий.

    08:003

    Xyratex и AMD стали стратегическими партнерами: Xyratex будет поставлять хранилища на базе серверов AMD SeaMicro SM15000

    07:3016

    Facebook совместно с HTC и AT&T представили смартфон First: Произведён HTC

    00:459

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