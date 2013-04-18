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    18 апреля 2013

    Моноблочный компьютер Lenovo IdeaCentre Horizon доступен для предзаказа: Компьютер Lenovo IdeaCentre Horizon с 27-дюймовым экраном доступен по цене 1700 долларов

    23:1113

    Смартфоны Keon и Peak, работающие под управлением ОС Firefox, оценены в 91 и 149 евро соответственно: Данные о стоимости Keon и Peak пришли из Испании

    22:5627

    Компания Intel представила эталонные архитектуры серверов и сетевого оборудования: Новые решения Intel призваны оптимизировать гибкость работы и экономическую эффективность сетей

    21:24

    В Сети появилось изображение, предположительно относящееся к бюджетному смартфону Apple: Недорогой телефон Apple получит экран Retina диагональю 3,5 дюйма и будет стоить $300

    21:2114

    По словам поставщиков, Apple прекратила заказывать компоненты для компьютеров Mac: Прекращение заказов может означать, что в Apple недооценили ослабление спроса на компьютеры

    20:4525

    В корпусе Lian Li PC-Q28 для системных плат типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX установлены вентиляторы типоразмера 120 и 140 мм: Продажи корпусов Lian Li PC-Q28 должны начаться в мае

    20:174

    Процессорный охладитель Zalman CNPS2X весит всего 83 г: Zalman CNPS2X имеет габариты 84 x 84 x 27 мм, массу 83 г и предназначен для систем mini-ITX

    19:5415

    В первом квартале 2013 года Nokia получила 5,9 млрд. евро дохода, но завершила квартал в минусе: В первом квартале 2013 года Nokia удалось продать 5,6 млн. смартфонов Lumia

    19:4312

    PNY выпускает карту памяти microSDXC объемом 64 ГБ: Карту PNY microSDXC объемом 64 ГБ уже можно приобрести в сети дистрибуторов продукции PNY по рекомендованной цене 3599 рублей

    18:408

    В состав новой однокристальной платформы Allwinner A20 входит пара ядер Cortex-A7: Allwinner A20 включает в себя два ядра Cortex-A7 и двухъядерный GPU Mali 400 и предназначен для бюджетных устройств

    18:335

    Корпус Lian Li PC-Q27 рассчитан на системные платы типоразмера Mini-ITX : Продажи Lian Li PC-Q27 стартуют в мае по цене $79

    18:209

    Китайский планшет FNF ifive X2 получил дисплей Full HD диагональю 8,9 дюйма и четырехъядерный процессор: FNF ifive X2 основан на платформе RockChip RK3188

    18:049

    Внешние накопители I-O Data HDPC-UT с интерфейсом USB 3.0 доступны в пяти вариантах цветового оформления: В серию I-O Data HDPC-UT вошли внешние накопители объемом 500 ГБ и 1 ТБ

    17:17

    Смартфон Pantech Vega Iron на платформе Qualcomm Snapdragon 600 представлен официально: Pantech Vega Iron получил пятидюймовый дисплей, но разрешение его - всего 1280 х 720 точек

    17:109

    Microsoft официально заявила, что не планирует выпускать смартфон под собственным брендом: Microsoft видит необходимости выпускать Surface Phone; компанию устраивают партнёры Nokia и HTC

    16:5915

    Видеодайджест недели: Microsoft жалуется на Google, рекорд Sony Xperia Z, демо Nvidia Project Shield и Nvidia Logan, Asus Transformer, AMD Turbo Dock и самый дорогой смартфон в мире: Видеодайджест недели: Microsoft жалуется на Google, рекорд Sony Xperia Z, демо Nvidia Project Shield и Nvidia Logan, Asus Transformer, AMD Turbo Dock и самый дорогой смартфон в мире

    15:1314

    Смартфоны Archos: технические подробности: Все четыре смартфона Archos построены на платформах MediaTek

    14:599

    Появились изображения и спецификации смартфона Nokia Catwalk: Nokia Catwalk получит тонкий и лёгкий металлический корпус и выйдет 15 мая

    13:285

    EF System Monitor v.6.50 - утилита для просмотра системной информации: Утилита для просмотра системной информации

    13:15

    Reaper v.4.33 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    12:40

    Comodo Personal Firewall v.6.1 - бесплатный брандмауэр для домашнего использования: Бесплатный брандмауэр для домашнего использования

    12:052

    MSI дразнит изображениями новой топовой материнской платы: Показанная MSI плата, возможно, является моделью Z87 Xpower и направлена на оверклокеров

    12:0311

    Dictionary .NET v.5.8 - небольшой бесплатный переводчик: Небольшой бесплатный переводчик

    11:301

    Tweak-7 v.1.0 Build 1170 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    10:55

    Sigma выпускает первый в мире зум-объектив с постоянной максимальной диафрагмой F/1,8 для камер формата APS-C: Объектив Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art предназначен для камер формата APS-C

    10:5121

    Comodo AntiVirus v.6.1 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    10:203

    В серию внешних накопителей I-O Data HDCL-UT вошли модели объемом до 4 ТБ, оснащенные интерфейсом USB 3.0: Накопители I-O Data HDCL-UT доступны в двух вариантах внешнего оформления

    10:171

    Ассортимент Adata пополнили модули памяти XPG Gaming v2.0 DDR3-2600 : Модули Adata XPG Gaming v2.0 DDR3-2600 работают с задержками CL11-13-13-35 при напряжении питания 1,65 В

    10:023

    Thermaltake выпускает не совсем обычный охладитель для ноутбуков GOrb II: В комплект поставки Thermaltake GOrb II входит жесткий чехол для хранения и транспортировки

    09:4517

    Поддельный антивирус для Android распространяется при помощи рекламы в приложениях : «Доктор Веб» зафиксировала случаи распространения поддельного антивирусного приложения для ОС Android

    09:452

    Микросхема зарядного устройства Fairchild Semiconductor FAN54015 поддерживает функциональность USB On-the-Go (OTG): Цена FAN54015 составляет $1,27 за штуку

    09:204

    GetThemAll – менеджер закачек для Android: FVD Media объявляет о выпуске GetThemAll для Android

    09:10

    Датчик изображения Aptina AR1411HS формата 1 дюйм имеет разрешение 14 Мп и поддерживает съемку видео с разрешением 4K : Датчик изображения Aptina AR1411HS предназначен для беззеркальных камер, компактных камер и видеокамер

    08:587

    Veeam Backup & Replication v.6.5 получает статус VMware Ready: Veeam Software объявляет о том, что Veeam Backup & Replication 6.5 получило статус VMware Ready

    08:35

    Российские банки лидируют по количеству злонамеренного инсайда: InfoWatch представил отчет об утечках информации в российских компаниях и госучреждениях

    08:001

    Концентратор NZXT Grid поддерживает возможность подключения до 10 вентиляторов одновременно: Рекомендованная производителем розничная цена NZXT Grid — 12 долларов

    00:0610

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