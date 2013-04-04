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    4 апреля 2013

    Компания Sharkoon представила флэш-накопители Flexi-Drive GO, оснащенные интерфейсом USB 3.0: Также обновлены существующие линейки Flexi-Drive Sprint Plus и Flexi-Drive Ultimate

    23:066

    Названа цена и срок начала продаж версии камеры Samsung Galaxy Camera без поддержки 3G: В США уже начат прием предварительных заказов на камеру Samsung Galaxy Camera без поддержки 3G

    21:0720

    Gigabyte показала 3D-карту GeForce Titan с системой охлаждения WindForce 3X: 3 вентилятора

    17:424

    Видеодайджест новостей: новые патенты Apple, 3D-пленка для мобильных устройств, корпус-гигант Corsair Obsidian 900D, сверхширокоэкранный монитор NEC EA294WMi, защитные чехлы Pelican: Видеодайджест новостей: новые патенты Apple, 3D-пленка для мобильных устройств, корпус-гигант Corsair Obsidian 900D, сверхширокоэкранный монитор NEC EA294WMi, защитные чехлы Pelican

    15:4814

    Системная плата Asus ROG Rampage IV Extreme Black поддерживает установку до четырех 3D-карт и 64 ГБ оперативной памяти: Плата Asus ROG Rampage IV Extreme Black рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA2011

    15:2414

    Консорциум Hybrid Memory Cube опубликовал первую спецификацию одноименной памяти: Основное достоинство HMC заключено в объединении высокопроизводительной логической части с памятью DRAM

    14:4212

    Evga представила ускоритель GeForce GTX 680 Mac Edition: ОС Mac OS X 10.8.3 или боле поздней версии

    12:3320

    ooVoo v.3.5.7 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    09:453

    Advanced SystemCare v.6.1.9 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    09:10

    Микросхемы iWatt PrimAccurate iW1766, iW1767 и iW628 предназначены для адаптеров питания с малым энергопотреблением в режиме ожидания: В режиме ожидания iWatt PrimAccurate iW1766 и iW1767 потребляют мощность 10 и 20 мВт соответственно

    09:00

    SeaMonkey v.2.17 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    08:35

    Hitman Pro v.3.7.3 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    08:00

    В корпусе Thermaltake Urban S71 помещаются платы типоразмера E-ATX: Модель Urban S71 возглавила линейку корпусов Thermaltake Urban

    08:0010

    Samsung готовит к выпуску планшетофоны Galaxy Mega с экранами размером 5,8 и 6,3 дюйма: Планшетофоны Samsung Mega Galaxy 5.8 и Galaxy Mega 6.3 получат номера по каталогу GT-I9152 и GT-I9200

    07:0076

    Глава Apple извинился перед китайскими потребителями: Атака на Apple в китайской прессе началась с передачи по центральному телевидению

    00:1826

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