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    28 апреля 2013

    Флэшка Apacer AH552 развивает скорость до 180 МБ/с: Флэш-накопитель Apacer AH552 оснащен интерфейсом USB 3.0

    21:1612

    Компания Canon отчиталась за первый квартал 2013 года: Доход Canon по сравнению с первым кварталом 2012 года уменьшился на 1,5%

    17:3211

    Xiaomi Mi2A закрепил успех модели Mi2S: за 48 секунд продано 100 000 смартфонов: Спрос неудивителен, учитывая установленную производителем цену Xiaomi Mi2A — всего $242

    13:2422

    В Google Glass Explorer используется SoC TI OMAP 4430: Google Glass Explorer работает под управлением ОС Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich и характеризуется невысоким временем автономной работы

    11:1525

    Flash Rods оснащает флэш-накопители в виде спортивных автомобилей интерфейсом USB 3.0: Флэшки в виде машинок Flash Rods выпускаются на заказ

    09:556

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S4 в 8 баллов из 10: К плюсам конструкции Samsung Galaxy S4 специалисты iFixit отнесли легкую замену батареи

    09:4736

    Фото дня: камера Olympus E-P5 в стиле ретро: Камера Olympus E-P5 системы Micro Four Thirds будет представлена через неделю

    09:2814

    В Китае начался прием заказов на планшет Acer Aspire P3 под управлением Windows 8: В Acer Aspire P3 используются процессоры Intel Core третьего поколения серии Y

    07:3020

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