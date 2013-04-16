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    16 апреля 2013

    Эрик Шмидт: к концу 2013 года будет активировано 1 млрд Android-устройств: В ближайших планах компании сделать платформу более доступной, уменьшив цену аппаратов.

    23:39

    Firefox OS уже в июне станет доступна в пяти странах : Запуск запланирован только в Венесуэле, Бразилии, Португалии, Польше и Испании.

    23:231

    Глава компании Google назвал грядущие смартфоны Motorola феноменальными : Эрик Шмидт также поделился свежими данными об активации мобильных устройств под управлением Android

    23:2043

    Корпуса Delux MZ407 предназначены для игровых ПК: В корпусе Delux MZ407 есть девять посадочных мест для накопителей

    22:4610

    Сервер HP ProLiant Moonshot на APU AMD Kyoto выйдет во втором полугодии: Разработчиков HP ProLiant Moonshot привлекла высокопроизводительная подсистема APU AMD

    21:501

    Появились некоторые подробности о камере будущего флагманского смартфона Nokia: разрешение — 41 Мп, двойная вспышка, стабилизатор: Смартфон Nokia EOS будет оснащен встроенным FM-передатчиком, слотом microSD и выходом micro-HDMI

    21:2530

    Scythe официально представила процессорный охладитель Ashura: Scythe Ashura представляет собой алюминиевый радиатор башенного типа, шесть тепловых трубок и 140-миллиметровый вентилятор

    20:4610

    Samsung готовит планшет под кодовым названием Roma, который будет являться улучшенной версией Nexus 10: Samsung Roma будет тоньше и легче Nexus 10, а также будет поддерживать карты памяти microSD

    19:4021

    Dell Latitude 3330: ноутбук для учителей и мелких предпринимателей: Стоимость Dell Latitude 3330 в США стартует с отметки $419

    18:5913

    Sapphire представляет версию 3D-карты Radeon HD 7790, оснащённую 2 ГБ памяти: Sapphire HD 7790 2GB GDDR5 OC располагает охлаждающей пластиной на обратной стороне печатной платы

    18:424

    Моноблок Dell XPS 18 доступен для заказа по цене от $900: Dell XPS 18 представляет собой тонкий сенсорный моноблок и может предложить CPU Core i5-3337U по цене $1350

    17:336

    Опубликованы спецификации Google Glass: Google Glass поддерживают Bluetooth и Wi-Fi, а объем флэш-памяти, доступной пользователю, составляет 12 ГБ

    16:5141

    Еще не выпущенный процессор Intel Pentium 2127U замечен в спецификациях ноутбука Dell Vostro 2421 : Процессор Intel Pentium 2127U является преемником модели процессор Pentium 2117U

    14:482

    Akitio пополнила ассортимент твердотельных накопителей с интерфейсом Thunderbolt моделью объёмом 256 ГБ: Akitio представила SSD Neutrino объёмом 256 ГБ, оснащённым интерфейсом Thunderbolt; скорость записи достигает 464 МБ/с

    14:154

    Коммуникационные процессоры семейства LSI Axxia 4500 построены на архитектуре ARM: Процессоры семейства LSI Axxia 4500 предназначены для сетей нового поколения

    13:56

    Смартфон Sony Xperia Z продан в количестве 4,6 млн устройств за 40 дней: Sony Xperia Z оснащается четырёхъядерным процессором и 2 ГБ оперативной памяти; за 40 дней было продано 4,6 млн штук

    13:3822

    Проблемы с выпуском сенсорных панелей для ноутбуков преодолены, что позволило снизить их стоимость: Ожидается, что поставки ноутбуков с сенсорными экранами за квартал вырастут

    12:5430

    Размер экрана смартфона LG Optimus G2 составит 5,5 дюйма, разрешение — 1920 х 1080 пикселей: Смартфон LG Optimus G2 будет построен на процессоре Snapdragon 800

    11:4016

    Deskman v.12.3.3 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    11:30

    Gigabyte и Asus в первом квартале отгрузили почти 10 млн. системных плат: В 2012 году Asus и Gigabyte отгрузили около 40 млн. системных плат

    11:157

    Jarte v.5.0 - бесплатный текстовый редактор с нестандартным интерфейсом: Текстовый редактор с необычным интерфейсом

    10:55

    Монитор Asus PA249Q ProArt охватывает 99% цветового пространства Adobe Wide Gamut RGB, 100% — sRGB и 120% — NTSC : Мониторы Asus PA249Q ProArt калибруются производителем

    10:504

    Камера Samsung NX2000, которая, возможно, будет работать под управлением ОС Tizen, «засветилась» на сайте FCC: Камера Samsung NX2000 оснащена встроенным адаптером Wi-Fi 802.11n

    10:252

    ClickyMouse v.7.6.0 - программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь": Программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь"

    10:20

    Конвертировать онлайн-видео с YouTube в браузерах Mozilla стало гораздо проще: Новый эдд-он для веб-браузеров Mozilla

    09:454

    Windows 8.1 позволит загружаться прямо на Рабочий Стол?!: Новые слухи о грядущей операционной системе Windows 8

    09:1015

    Названа цена и дата начала продаж объектива Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS: Объектив Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS будет представлен в ближайшее время

    09:005

    Вышел Путеводитель Mail.Ru по Израилю для iPhone и Android: Путешествия Mail.Ru собрали все самое важное и интересное об Израиле в оффлайн-гид для iPhone и Android-смартфонов

    08:35

    Появились кое-какие подробности об APU Kabini для встраиваемых систем: Гибридные микропроцессоры AMD Kabini для встраиваемых систем пополнят серию APU G

    08:0011

    Сервис Nokia Music + теперь доступен в России: Nokia Music + теперь доступно для российских пользователей смартфонов Nokia Lumia

    08:00

    Giada укомплектовала мини-ПК i53 процессором Celeron 1037U: Giada i53 с процессором Celeron 1037U - самая бюджетная версия мини-компьютера

    07:306

    Поставщик дисплеев для iPhone подтвердил существенное сокращение заказов на жидкокристаллические панели : Japan Display — одна из двух японских компаний, поставляющих дисплеи для Apple iPhone

    07:002

    В продаже появился защищённый смартфон Caterpillar CAT B15: Приобрести Caterpillar CAT B15 можно за 460 долларов

    07:0011

    В честь 57-летия первого видеомагнитофона YouTube добавила функцию, превращающую видео в запись качества VHS: Функция «видеомагнитофон» очень ухудшает качество видео, делая его похожим на «заезженную» видеокассету

    01:069

    Twitter 4.01 для Android — обновление официального клиента: Четвертая версия приложения оптимизирована для устройств с Android 4+.

    00:371

    SugarSync 4.00 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    00:33

    Все московские родители смогут настроить бесплатное SMS-оповещение об успеваемости ребенка : Более 1360 московских школ регулярно ведут электронный журнал и передают информацию в общегородскую систему.

    00:284

    Wuala 2.61 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    00:26

    Skype 2.5.0.135 для Windows Phone 8 обновлен: Благодаря новым функциям Windows Phone 8, для работы со Skype используются фирменные масштабируемые «плитки».

    00:22

    Обновлена SketchBook Pro 2.81 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    00:20

    Сервис Nokia Music+ доступен в России: Пользователи могут создавать свои собственные миксы или прослушивать плей-листы, созданные группой экспертов-музыковедов

    00:16

    Adobe Photoshop Touch 1.1.0 для Android-смартфонов: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    00:13

    Springpad 4.01 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    00:09

    Dropbox 2.3.5 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    00:08

    Внешний накопитель Silicon Power Diamond D20 заключён в прочный металлический корпус: Silicon Power Diamond D20 доступен объёмом 500 ГБ

    00:061

    Music.Mind 1.13 Beta — информативный плеер для Android: Его основное отличие от прочих приложений подобного плана — выполнение информационной функции

    00:04

    Algebra Course Assistant 1.0 — помощь в решении задач по алгебре на Android: С его помощью можно быстро решать задания по алгебре, видя пошаговые инструкции.

    00:00

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