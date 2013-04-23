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    23 апреля 2013

    Появились предполагаемые характеристики видеокарт Nvidia GeForce GTX 780, GTX 770 и GTX 760 Ti : GeForce GTX 780 будет представлять собой Titan LE и нести чип с 2496 ядрами CUDA

    23:4714

    Презентация смартфона LG Optimus G Pro состоится 1 мая в Нью-Йорке: Смартфон LG Optimus G Pro будет представлен на мероприятии "Share the Genius"

    23:3710

    FocusTwist 1.1 для iOS — изменяем фокус на сделанных фото: Когда вы делаете снимок, приложение делает серию снимков с разным фокусным расстоянием.

    23:20

    Линейка твердотельных накопителей Intel SSD 335 пополнилась моделью объёмом 80 ГБ: Intel выпустила SSD 335 объёмом 80 ГБ по цене ?110

    22:487

    Обложка Logitech FabricSkin Keyboard Folio для планшетов iPad оснащена встроенной клавиатурой : В Европе продажи Logitech FabricSkin Keyboard Folio for iPad начнутся в мае по цене 150 евро

    22:209

    В сети появились спецификации нового планшета ZTE V72A: Планшет ZTE V72A будет работать под управлением ОС Android Jelly Bean

    21:448

    LSI Nytro повышает производительность серверов IBM System x: IBM предлагает модульные адаптеры High IOPS на основе технологии LSI Nytro WarpDrive

    21:14

    Роутер Wi-Fi 802.11ac Netgear R6300 и адаптер Wi-Fi 802.11ac Netgear A6200 теперь поддерживают технологию Beamforming+: Технология Beamforming+ существенно улучшает производительность и покрытие Wi-Fi

    20:576

    Apple пожертвовала 8 миллионов долларов пострадавшим от землетрясения в Китае: 8 миллионов долларов Apple перевела в фонд пострадавшим от землетрясения в Китае

    20:3551

    Validity называет Mobile Natural ID Platform самой гибкой в мире платформой дактилоскопической идентификации для мобильных устройств: Запатентованная архитектура Mobile Natural ID Platform позволяет выпускать дактилоскопические датчики разных размеров, форм и цветов

    20:302

    Samsung ведет разработки в области мысленного управления мобильными устройствами: Усилиями Samsung взаимодействие между человеком и компьютером может измениться

    20:0720

    Продажи топового смартфона Lenovo K900 стартуют 6 мая: Lenovo K900 оснащается SoC Atom Z2580, экраном диагональю 5,5 дюйма и камерой Sony Exmor BSI разрешением 13 Мп

    19:2210

    Xiaomi Mi2S был продан в количестве 200 000 устройств за 45 секунд: Xiaomi Mi2S оснащается чипом Snapdragon 600 и был продан за 45 секунд в количестве 200 000 штук

    19:0022

    Доля Haswell в этом году не превысит 20% общего объема поставок настольных процессоров Intel: Процессоры Haswell в этом году составят 19% общего объема поставок настольных CPU Intel

    18:3216

    WD начинает продажи первых в мире жестких дисков типоразмера 2,5 дюйма толщиной всего 5 мм: В новую серию вошли модели WD Blue и WD Black емкостью 500 ГБ

    17:0725

    Новую версию Google Play Store можно установить самостоятельно : Если вам тоже надоело ждать обновления от Google, попробуйте

    16:46

    Epson Endeavor NY10S – планшет-трансформер на базе процессора Intel Core i7: Epson Endeavor NY10S получил дисплей диагональю 11,6 дюйма разрешением Full HD

    16:4012

    Noctua бесплатно предлагает альтернативное крепление для низкопрофильного процессорного охладителя NH-L9a: В новых партиях Noctua NH-L9a прокладки NM-APS3 будут сразу включены в комплект поставки

    16:051

    Xigmatek Assassin – компьютерный корпус типоразмера Full Tower: Xigmatek Assassin поддерживает установку системных плат формата E-ATX

    15:443

    Мышь Delux DLM-720 предназначена для любителей игр: Мышь Delux DLM-720 выпускается в двух вариантах: с проводным и беспроводным подключением

    14:5710

    Опубликован отчет ARM Holdings за первый квартал 2013 года: Прибыль компании ARM Holdings за год выросла на 44%

    14:389

    AMD представляет встраиваемые однокристальные системы G-Series на микроархитектуре AMD Jaguar : Во встраиваемые однокристальные системы AMD G-Series интегрированы GPU серии AMD Radeon 8000

    13:3017

    Huntkey обновляет универсальный адаптер питания для ноутбуков, выпуская модель Huntkey ES 90WUltra Edition: Адаптер Huntkey ES 90W Ultra Edition комплектуется восемью разъемами

    12:002

    ITC исключила из жалобы Motorola против Apple последний аргумент: У Goggle не получилось использовать патенты Motorola в споре с Apple

    11:386

    Японская полиция просит местных ISP-провайдеров блокировать работу Tor: Японцы хотя ограничить использование Tor в стране

    10:208

    HWMonitor v.1.2.2 - утилита мониторинга основных параметров состояния работы ПК: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    09:45

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.13.2.3 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    09:10

    На выставке P&E 2013 замечена беззеркальная камера Kodak Pixpro: Подробности о камере Kodak Pixpro пока отсутствуют

    09:0010

    Смартфон Huawei A199 на четырехъядерном процессоре K3V2 собственной разработки Huawei представлен официально: Смартфон Huawei A199 поддерживает две карточки SIM

    08:0010

    Tekmi запустил сервис бесплатных звонков с сайта: Tekmi объявил о запуске сервиса «Звонок с сайта»

    08:001

    Microsoft пополняет серию мышей Wireless Mobile Mouse 3500 моделями с художественной росписью: Мыши Wireless Mobile Mouse 3500 Limited Edition Artist Series оформлены современными художниками

    07:008

    В сети появилась информация о технических характеристиках TV-приставки Smallart Uhost3: TV-приставка Smallart Uhost3 поддерживает стандарты Miracast и DLNA

    00:058

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