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    10 апреля 2013

    «Дребеденьги» обновили клиент для Android: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    23:582

    Восьмипортовый коммутатор D-Link EasySmart DGS-1100-08P предназначен для сетей видеонаблюдения : Восьмипортовый коммутатор D-Link EasySmart DGS-1100-08P поддерживает технологию PoE

    21:50

    Полиция обыскала штаб-квартиру Samsung, подозревая компанию в краже технологий OLED, принадлежащих LG: Власти Сеула устроили обыск штаб-квартины Samsung в Асане из-за утечки документов LG, касательно больших телевизоров OLED

    20:5630

    D-Link добавляет в ассортимент IP-камер высокой четкости для систем видеонаблюдения модель начального уровня DCS-3010 : Камера D-Link DCS-3010 поддерживает технологию PoE

    20:52

    Samsung готовит ноутбук Ativ Book 6 с процессором Core i7 и видеокартой Radeon HD 8770M: Samsung Ativ Book 6 оснащается сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма и оценён в $1200

    19:2212

    DE-CIX анонсирует запуск крупнейшей в мире платформы обмена трафиком Ethernet: Платформа DE-CIX Apollon поддерживает порты 100 GbE

    19:191

    В Xiaomi Mi3 будут использовать две платформы: Nvidia Tegra 4 и Qualcomm Snapdragon 800: Использование только одной SoC в Xiaomi Mi3 невозможно якобы из-за патентных несоответствий

    18:406

    Eizo FlexScan S1903-T – 19-дюймовый монитор для офисной работы: В Eizo FlexScan S1903-T используются 10-битные таблицы соответствия (LUT)

    18:0616

    Pantech в своём рекламном ролике задействовала 500 смартфонов Vega №6: Съёмка рекламного ролика смартфона Pantech Vega №6 длилась семь дней и потребовала 1800 фотографий

    18:067

    Смартфон ZTE Geek построен на платформе Intel Atom Z2580: На IDF 2013 представлен смартфон ZTE Geek

    17:539

    Во второй половине этого года Toshiba выпустит планшет-ультрабук Portege Z10t: Toshiba Portege Z10t располагает 10-дюймовы экраном и процессором intel Ivy Bridge

    17:173

    Oppo выпустит смартфон R809T толщиной всего 6,13 мм: Четырёхъядерный Oppo R809T выйдет 26 апреля по цене $400

    16:348

    Компания Winbond возглавила рынок флэш-памяти NOR с последовательным интерфейсом, отгрузив в 2012 году 1,7 млрд. чипов: Компания Winbond наращивает выпуск флэш-памяти Multi-I/O SpiFlash по нормам 58 нм

    16:12

    Оснастив американских полицейских видеокамерами Taser Axon Flex, удалось уменьшить число эпизодов с применением силы : Годичное полевое испытание камер Taser Axon Flex показало их эффективность

    15:3719

    MSI приготовила пару новых видеокарт линейки Radeon HD 7970 с поддержкой технологии PowerTune with Boost: Видеокарты MSI Radeon HD 7970 Boost Edition работают на частотах 925 и 1000 МГц и охлаждаются СО Twin Frozr III

    15:251

    Опубликован снимок, на котором, как утверждается, запечатлена передняя часть корпуса планшета Apple iPad пятого поколения: Серийный выпуск планшетов Apple iPad пятого поколения начнется в июле-августе 2013 года

    14:4023

    Следующий сервер HP ProLiant Moonshot будет построен на 22-нанометровой однокристальной системе Intel Avoton: В однокристальной системе Avoton для серверов HP ProLiant Moonshot микроархитектура Silvermont будет объединена с 22-нанометровым техпроцессом

    14:221

    Камера Vision Research Phantom Flex4K может снимать видео 4K с кадровой частотой 1000 к/с: Камера Vision Research Phantom Flex4K представлена на выставке NAB 2013

    13:4525

    Mouse Computer LuvPad WN1100 – планшетный компьютер под управлением Windows 8 на базе процессора AMD Z60: Mouse Computer оценила LuvPad WN1100 в $600

    13:1523

    AUO показала пятидюймовый дисплей Full HD типа OLED плотностью 443 пикселя на дюйм: AOU представила на выставке CITE & CODE 2013 свои достижения в области жидкокристаллических дисплеев и дисплеев OLED

    13:1329

    ClamWin v.0.97.7 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    12:409

    XnView v.2.00 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    12:054

    По подсчетам SEMI, рынок материалов, используемых при производстве полупроводниковых изделий, сократился впервые за три года: В 2012 году рынок материалов, используемых при производстве полупроводниковых изделий, сократился на 2%

    11:459

    PS3 Media Server v.1.8.0 - DLNA-совместимый UPnP Media Server: DLNA-совместимый UPnP Media Server

    11:30

    Prolimatech готовит пассивный охладитель башенного типа высотой 70 мм: Новый охладитель Prolimatech предназначен для использования в корпусах Mini-ITX, имеет высоту 70 мм и шесть тепловых трубок

    11:297

    Adobe Flash Player v.11.7 Final - известный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    10:553

    Через год заканчивается корпоративная поддержка Windows XP: Корпоративным заказчикам, до сих пор использующим Windows XP, остался последний год

    10:2023

    Распространению Thunderbolt мешает стратегия Intel, полагают специалисты Digitimes Research: Intel продолжает оставаться монопольным поставщиком контроллеров Thunderbolt

    10:0029

    «Лаборатория Касперского»: Начались весенние эпидемии в Skype: Весенние эпидемии в Skype: не стань заложником Bitcoin-мошенников

    09:452

    Acer готовит планшет-ультрабук Aspire P3: Acer Aspire P3 получит дисплей диагональю 11,6 дюйма разрешением 1600 х 900 точек

    09:3916

    Минкомсвязь России предлагает закрепить понятия контентных услуг, рассылки и спама в ФЗ «О связи»: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (РФ) подготовило два проекта изменений в федеральный закон (ФЗ) «О связи»

    09:104

    iHome расширяет линейку акустических систем Boombox с беспроводным подключением : Новые модели акустических систем iHome Boombox оснащены интерфейсом Bluetooth

    09:003

    ESET выпустила предрелизную версию продукта для SharePoint Server: Появился релиз-кандидат ESET NOD32 Security для Microsoft SharePoint Server

    08:35

    Американское разведывательное ведомство заказало разработку памяти, способной хранить восемь бит в одной ячейке: Заказ на разработку памяти, способной хранить восемь бит в одной ячейке, получила компания Crocus Technology

    08:306

    AMD и Adobe объединяют свои усилия в работе над новой версией Adobe Premiere Pro на основе открытых стандартов для обеспечения высокого уровня производительности при редактировании видео: В новой версии Adobe Premiere Pro гибридные процессоры AMD APU A-серии, графические технологии Radeon и FirePro обеспечивают качество работы при редактировании видео, наложении эффектов, монтаже и цветокоррекции в режиме реального времени

    08:004

    В следующем квартале Intel выпустит мобильные процессоры Celeron 1005M и 1017U на ядре Ivy Bridge: TDP модели Celeron 1005M составляет 35 Вт, Celeron 1017U — 17 Вт

    08:003

    Обновление увеличивает скорость SuperSpeed USB до 10 Гбит/с: Спецификация USB Power Delivery позволяет подать по кабелю USB до 100 Вт мощности

    07:3024

    Назван срок начала серийного выпуска планшетов Apple iPad пятого поколения: Дисплеи для новых планшетов Apple iPad будут поставлять компании LG Display и Sharp

    07:0017

    Журнал iТоги — теперь и на Android!: Третий номер планшетного журнала iТоги, создаваемого редакцией iXBT.com, вышел не только на iPad, но и на Android

    06:3020

    Chrome 26 для iOS поддерживает Google Cloud Print и Air Print:

    00:29

    Восстановленные компьютеры iMac последнего поколения появились в продаже по более низкой цене: Компания Apple в своём онлайн магазине представила цены на восстановленные (refurbished) модели компьютеров iMac, оснащенных 27-дюймовыми дисплеями

    00:0214

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