  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 апреля 2013

    Оператор T-Mobile планирует запустить в продажу смартфон Nokia Lumia 521: Cмартфон Nokia Lumia 521 будет доступен к продаже с 11 мая по цене 150 долларов

    20:587

    Dell добавляет в конфигурацию планшета XPS 10 модем 4G LTE: Планшет Dell XPS 10 с модемом 4G LTE стоит на $100 дороже, чем без него

    16:526

    Планшет Asus ME302C получит SoC Intel Atom Z2560: Asus ME302C — Intel Atom Z2560 и экран разрешением 1920 х 1200 точек

    16:4112

    Отпускная цена немаркированных планшетов с Windows 8 составит $300 за модель с экраном размером 11,6 дюймов: Реально ли появление недорогих планшетов с ОС Windows 8?

    16:3524

    Настольные процессоры AMD Richland прописались в ПК Lenovo H535 и H535s: Lenovo предлагает системные блоки линейки H535 с процессорами AMD Richland от A4-6300 до A10-6700

    14:2414

    Скорость чтения карт памяти Toshiba Exceria Pro формата CompactFlash достигает 160 МБ/с, скорость записи — 150 МБ/с: Toshiba называет Exceria Pro самыми быстрыми картами памяти формата CompactFlash

    13:50

    Внешняя звуковая карта Asus Xonar Essence STU оснащена усилителем для наушников: Во внешней звуковой карте Asus Xonar Essence STU предусмотрена возможность замены операционных усилителей

    13:3527

    Массовое производство SoC Qualcomm Snapdragon 800 начнётся в конце мая: Qualcomm Snapdragon 800: четыре ядра Krait 400 и GPU Adreno 330

    12:4443

    StudioLine Photo Basic v.3.70.56 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    11:30

    Thermaltake анонсирует серию систем жидкостного охлаждения Water 3.0: Серия новых СВО Thermaltake включает модели Water 3.0 Extreme, Water 3.0 Pro и Water 3.0 Performer

    11:285

    Driver Fusion v.1.6.0 - бесплатная утилита для обновления/полного удаления ненужных драйверов из систем Windows : Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    10:555

    n-Track Studio v.7.0.2 Build 3031 Final - программа для редактирования музыкальных файлов: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    10:20

    Моделью Baxter Research Robot компания Rethink Robotics открыла новое поколение роботов: Новый SDK позволяет многому научить робота Baxter Research Robot

    09:5711

    CCleaner Free v.4.01 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:452

    По данным Strategy Analytics доля планшетов известных марок с ОС Windows на рынке составляет 7,4%: Продажи планшетов ОС Windows насчитывают три миллиона устройств в первом квартале 2013 года

    09:3461

    Samsung расширяет линейку Ativ двумя моделями ноутбуков: Samsung Ativ Book 5 и Samsung Ativ Book 6 : Цена Samsung Ativ Book 5 и Samsung Ativ Book 6 в США равна $950 и $1200 соответственно

    09:324

    «Лаборатория Касперского» усиливает защиту виртуальных сред с помощью облачных технологий и системы предотвращения вторжений: «Лаборатория Касперского» усиливает защиту виртуальных сред

    09:102

    За первый квартал 2013 года компания Samsung Electronics получила 47,7 млрд. долларов дохода: Samsung Electronics за первый квартал 2013 года

    09:0311

    Обновлен Dr.Web для IBM Lotus Domino: «Доктор Веб» сообщает об обновлении плагина Dr.Web для IBM Lotus Domino для Linux

    08:35

    В Германии официально представлен планшет-ультрабук Toshiba Portege Z10t: Планшет-ультрабук Toshiba Portege Z10t работает под управлением ОС Windows 8

    08:0013

    Panda Cloud Antivirus теперь доступен в Windows Store: Panda Cloud Antivirus (бесплатная версия Free и платная Pro) представляет собой альтернативу Windows Defender

    08:00

    Смартфон Oppo R809T, вопреки слухам, получил корпус толщиной 6,93 мм: Oppo R809T хвастается толщиной 6,93 мм и экраном IPS диагональю 4,7 дюйма

    00:4311

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018