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    8 апреля 2013

    Peach Pit, Sonic и Puppy — кодовые имена для новых устройств под управлением Chrome OS: Хромбук Peach Pit располагает чипом ARM, а Puppy, возможно, будет базироваться на Nvidia Tegra 4

    23:333

    Altera показала первый приемопередатчик, поддерживающий скорость 32 Гбит/с и реализованный в 20-нанометровой FPGA : 20-нанометровые FPGA по заказу Altera выпускает компания TSMC

    21:551

    Ассортимент Netgear пополнился маршрутизатором 802.11ac (5G Wi-Fi) R6250 : Маршрутизатор Netgear R6250 уже доступен в продаже, а цена его примерно равна $170

    21:002

    Водонепроницаемый корпус TVU Networks MARC-1 предназначен для установки сотового модема TVUPack TM8200 на транспортные средства : Оборудование TVUPack TM8200 позволяет использовать сотовые сети для видеорепортажей

    20:321

    В первом квартале 2013 года прибыль HTC упала до рекордно низкой отметки: Аналитики объясняют плохие показатели HTC в первом квартале 2013 года задержкой с началом продаж HTC One

    19:3429

    Ассортимент Avid пополнили звуковые интерфейсы Fast Track Solo и Duo: Звуковые интерфейсы Avid Fast Track Solo и Duo можно подключать непосредственно к планшетам Apple iPad

    18:47

    Смартфон Samsung Galaxy Mega 6.3 получит двухъядерный процессор с частотой 1,7 ГГц и аккумулятор ёмкостью 3200 мА∙ч: Планшетофон Samsung Galaxy Mega 6.3 будет иметь толщину всего 7,9 мм

    18:3424

    В Китае стартуют продажи 5-дюймового смартфона Pioneer S90w: В основе Pioneer S90w - SoC MediaTek MT6589

    18:0413

    Одноплатный игровой компьютер Acrosser AMB-A55EG1 построен на APU AMD: Одноплатный компьютер Acrosser AMB-A55EG1 предназначен для игровых автоматов

    17:589

    Будущий флагманский планшет Sony получит SoC Qualcomm Snapdragon 800: Следующий топовый планшет Sony выйдет примерно в третьем или четвёртом квартале 2013 года

    17:0118

    У Sony готовы прототипы мониторов 4K на базе панелей типа OLED и новые модели серии Trimaster EL: Появления мониторов Sony 4K на базе панелей типа OLED в продаже придется подождать до 2014 года

    16:4613

    Представлены процессорные системы охлаждения Noctua NH-U12S и NH-U14S: Рекомендованная производителем розничная цена Noctua NH-U12S примерно равна 60 евро, NH-U14S — 70 евро

    14:564

    Mozilla и Samsung разрабатывают новый движок браузера для Android: Движок, получивший название Servo, будет рассчитан на самое современное аппаратное обеспечение

    14:20

    Японские производители разрабатывают сверхтонкие шестидюймовые экраны для планшетофонов: Выход планшетофонов с шестидюймовыми японскими экранами ожидается в третьем квартале 2013 года

    14:2024

    Fusion-io увеличивает объем твердотельных накопителей ioFX для рабочих станций до 1,6 ТБ : Твердотельный накопитель Fusion-io ioFX объемом 1,6 ТБ для рабочих станций выполнен в виде низкопрофильной карты расширения PCI Express

    13:276

    Стали известны спецификации огромного смартфона Samsung Galaxy Mega 5.8: Смартфон Samsung Galaxy Mega 5.8 получит двухъядерный процессор и батарею емкостью 2600 мА∙ч

    13:2519

    All My Movies v.7.4 - новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия каталогизатора фильмов

    13:15

    К концу года AMD прекратит выпуск процессоров в исполнении AM3 и FM1: Одновременно с прекращением выпуска процессоров в исполнении AM3 и FM1, AMD снизит цены на некоторые CPU

    12:515

    Xion v.1.5.150 - бесплатный аудио-плеер: Бесплатный аудио-плеер

    12:40

    File Expert 5.1.6 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    12:11

    J. River Media Center v.18.0.164 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    12:05

    Safari — самый популярный мобильный браузер: Только за последний месяц рыночная доля браузера от Apple выросла с 55 до 62 процентов

    11:556

    Evernote Hello 2.1 для iOS лучше работает с iPhone 4: Evernote Hello основан на трех фундаментальных способах запоминания, которыми пользуется наш мозг

    11:45

    Translate.Ru для iOS теперь поддерживает iPhone 5: Теперь на экране iPhone 5 приложение выглядит красиво, и на одном экране помещается больше нужной информации.

    11:421

    AC3Filter v.2.6.0b - бесплатный и качественный DirectShow-фильтр : Бесплатный и качественный DirectShow-фильтр

    11:30

    HighPoint выпускает первый в мире хост-адаптер PCIe с 40 портами SATA 6 Гбит/с: Продажи HighPoint Rocket 750 стартуют в этом месяце, по цене $739

    11:2822

    Вышло обновление Навител Навигатор 7.5.0.110 для Android : В нем реализован ряд улучшений

    11:25

    Игровой мини-ПК Alienware X51 предложен в варианте с ОС Ubuntu, что позволяет сэкономить около $100 : Производитель предлагает четыре базовые конфигурации Alienware X51 стоимостью от $599 до $1049

    11:1048

    YouTube 4.4.11 для Android улучшает работу с подписками:

    10:59

    WebCookiesSniffer v.1.16 - утилита, отображающая все cookie пересылаемые между сервером и веб-браузером: Утилита, отображающая все cookie пересылаемые между сервером и веб-браузером

    10:55

    Вышел обновленный клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    10:51

    Справочник с картой 2ГИС стал доступен для Windows Phone: 2ГИС для Windows Phone отличается от других приложений 2ГИС тем, что работает на API 2ГИС, для которого требуется подключение к Интернету.

    10:35

    Bitcasa 1.1 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    10:32

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 3.3.1 для iOS: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    10:311

    KeePass Password Safe v.2.22 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    10:201

    Internet Download Manager v.6.1.5 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    09:45

    FastStone Image Viewer v.4.8 - программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений: Программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом

    09:102

    Немецкий патентный суд аннулировал патент Apple на функцию slide-to-unlock: Apple может обжаловать решение немецкого суда, аннулировавшего патент на функцию slide-to-unlock

    09:0046

    MAXON анонсирует новые технологии обмена 3D-данными в реальном времени между программами MAXON CINEMA 4D и Adobe After Effects: Объявленный недавно стратегический альянс между компаниями MAXON и Adobe даёт первые результаты

    08:35

    Видеокарта GeForce GTX Titan установила четыре мировых рекорда в тестах 3DMark: GeForce GTX Titan получила звание самой мощной видеокарты

    08:3015

    Отчет McAfee об угрозах: теперь цель вредоносного ПО — различные секторы экономики: Киберпреступники выходят на новый уровень: среди наиболее популярных угроз — атаки на загрузочный сектор диска, «сертифицированное» вредоносное ПО; ботнеты отходят на второй план в распространении вирусов — их место заняли ссылки на вредоносный контент

    08:00

    Анонсирован старт продаж смартфона HTC Desire Q: Рекомендованная розничная цена – 240 долларов

    08:009

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