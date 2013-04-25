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    25 апреля 2013

    Nokia и Blackberry заняли десятое и одиннадцатое места в списке крупнейших производителей смартфонов, уступив китайской компании Coolpad: Nokia и Blackberry в первом квартале этого года продали 6,1 и 6 млн смартфонов

    22:0119

    Электронная книга с цветным сенсорным дисплеем PocketBook Color Lux представлена официально: Продажа электронной книги PocketBook Color Lux по цене 9990 рублей начнётся в июне

    21:5029

    «Металлических» смартфонов и планшетов станет больше: По мнению производителей металлических шасси спрос на их продукцию будет расти

    19:5318

    Производители ЖК-панелей планируют выпускать дисплеи для планшетов и ноутбуков с разрешением Ultra HD: Компания Sharp работает над ноутбуком, дисплей которого будет иметь разрешение Ultra HD (3840x2160)

    17:1449

    Поставки ноутбуков Apple MacBook в этом квартале вырастут на 10%: В этом году Apple не планирует выпускать новые модели MacBook

    16:0038

    Ritek оценивает срок службы дисков M-Disk DVD в 1000 лет: Емкость диска Ritek M-Disk DVD равна 4,7 ГБ

    15:3052

    По данным CEA, пользователи смартфонов и планшетов постепенно отказываются от других устройств бытовой электроники: Смартфоны и планшеты используются больше, чем любое другое устройство, исключая ноутбуки

    14:5243

    По подсчетам Gartner, мировой рынок полупроводниковой продукции в 2012 году вырос на 16,2%: Объем мирового рынка полупроводниковой продукции в 2012 году составил 34,6 млрд. долларов

    14:16

    По мнению Globalfoundries, выпуск полупроводниковой продукции по нормам менее 20 нм под силу только четырем компаниям: Разработать и освоить передовые техпроцессы способны далеко не все, полагает Globalfoundries

    13:5511

    Аналитики считают, что в 2018 году доля недорогих смартфонов составит 46%: Специалисты ABI Research считают, что доля недорогих смартфонов увеличится от 28% до 46% — с 259 до 788 млн

    13:348

    Процессор Intel Core i7-4960X по всем параметрам производительнее Intel Core i7-3970X на 5-10%: Оверклокер Toppc протестировал и сравнил вычислительную мощность процессоров Intel Core i7-4960X (Ivy Bridge-E) и Intel Core i7-3970X (Sandy Bridge-E)

    13:0933

    Беспроводной адаптер Trendnet AC1200 поддерживает 5G Wi-Fi (IEEE 802.11ac) и оснащен интерфейсом USB 3.0: Поставки Trendnet AC1200 уже начались

    13:053

    Any Video Converter v.5.05 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    12:40

    Опубликован отчет Western Digital за третий квартал 2013 финансового года: За три месяца с января по март 2013 года Western Digital отгрузила более 60 млн. жестких дисков

    12:2711

    Google планирует "захватить" домашние страницы пользователей: Информация о Google Now

    12:0514

    Мышь Genius X-G510 имеет шесть кнопок и симметричный корпус: Мышь Genius X-G510 оснащена интерфейсом USB

    12:012

    Cоздан прототип кинетической зарядки Infinity Cell для iPhone: Кинетическая зарядка Infinity Cell позволит заряжать iPhone при ходьбе

    11:5417

    Приложения и графические карты, поддерживающие OpenCL на Mac: Новые подробности об OpenCL

    11:303

    SPAMfighter v.7.6.37 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    10:55

    McAfee AVERT Stinger v.11.0.0.261 - утилита для удаления вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    10:20

    Touchpad Blocker v.2.9.0 - бесплатная утилита для блокировки тачпадов на ноутбуках: Бесплатная утилита для блокировки тачпадов на ноутбуках

    09:45

    PDF Shaper v.1.2 - бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF: Бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF

    09:101

    Вышло обновление Windows-версий продуктов Dr.Web 6.0 для почтовых серверов и интернет-шлюзов Kerio: «Доктор Веб» сообщает об обновлении шестой версии продуктов Dr.Web для почтовых серверов Kerio и Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio

    08:35

    MakeCloud - новый российский сервис для построения виртуальной инфраструктуры: Создай свое облако за несколько минут с MakeCloud - новым сервисом от «Сервионики»

    08:00

    Камера Belkin NetCam HD Wi-Fi Camera with Night Vision появилась в продаже: Устройство Belkin NetCam HD Wi-Fi Camera with Night Vision позволяет передавать видео в формате 720p

    07:3010

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