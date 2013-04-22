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    22 апреля 2013

    В сентябре Acer выпустит восьмидюймовый планшет Iconia W3, работающий под управлением Windows 8 : Acer Iconia W3 получит процессор Atom Z2760 и 2 ГБ оперативной памяти

    21:4710

    Apple отказалась выкупить у Foxconn от 5 до 8 миллионов смартфонов iPhone: Foxconn заплатит более миллиарда долларов из собственного кармана

    21:3384

    По наблюдениям ExtremeTech, цены на HDD вернулись к «допотопному» уровню: Повышение цен, вызванное наводнением, позволило производителям получить рекордные доходы

    21:0520

    Fujitsu готовит смартфон, набирающий 25 500 баллов в тестовом пакете AnTuTu: Fujitsu FJDEV001 набирает 25 458 баллов в AnTuTu и будет оснащаться 12-мегапиксельной камерой

    20:336

    Утечка дает представление о ценах первых процессоров Intel Haswell для настольных систем: Цены на процессоры Intel Haswell для настольных систем стартуют с отметки $175

    19:5438

    Western Digital выпускает жесткие диски WD XE типоразмера 3,5 дюйма с интерфейсом SAS: В накопителях WD3001HKHG, WD6001HKHG, WD4501HKHG и WD9001HKHG жесткие диски типоразмера 2,5 дюйма установлены в специальных адаптерах

    19:276

    E-3lue выпустила беспроводную мышку для поклонников Iron Man: Мышь E-3lue Iron Man оснащается датчиком разрешением 1000 точек на дюйм и стоит $113

    19:044

    Аналитики пророчат смерть нетбукам, а ASUS выпускает новую модель 1015E: ASUS характеризует 1015E как «мини-ноутбук», но на деле это нетбук чистой воды

    18:4124

    AUO удалось преодолеть технологические сложности, препятствовавшие серийному выпуску 65-дюймовых панелей OLED: AUO начинает массовый выпуск 65-дюймовых панелей OLED

    18:3118

    Представлена звуковая карта Asus ROG Xonar Phoebus Solo: Звуковая карта Asus ROG Xonar Phoebus Solo характеризуется отношением сигнал/шум 118 дБ

    16:3015

    Слух: для Apple подыскивают нового генерального директора: Тим Кук не справился с управлением Apple и должен уйти

    16:0826

    Google выпустит новую версию смартфона Nexus 4 – с 32 ГБ флэш-памяти и LTE: Дебют ново1 модификации GoogleNexus 4 ожидается на мероприятии Google I/O 2013 в середине мая

    15:597

    Intel возьмётся за продвижение автономных моноблочных ПК: Intel начинает продвижение систем «всё в одном» с сенсорными экранами и собственными аккумуляторами

    15:4825

    Специалисты Gigabyte создали внешний модуль питания для 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan: Обойти запрет на выпуск собственного варианта GeForce GTX Titan вполне возможно

    15:278

    Nokia намекает на очень скорый анонс телефона с клавиатурой QWERTY: Сотовый телефон Nokia с клавиатурой QWERTY будет представлен 24 апреля

    14:3020

    Compal будет собирать недорогие 10-дюймовые планшеты Acer и обновленные планшеты Amazon Kindle Fire: Поставки 10-дюймовых планшетов Acer начнутся в августе

    14:15

    Аналитики опасаются, что впервые с 2003 года в минувшем квартале прибыль Apple сократилась : Apple теряет позиции под напором Samsung Electronics

    14:0322

    Монитор Lenovo ThinkVision LT2223z оснащён камерой Full HD и хорошо подойдёт для видеоконференций: Lenovo ThinkVision LT2223z располагает панелью диагональю 21,5 дюйма разрешением 1920 х 1080 точек

    13:533

    Появились первые подробности о смартфоне ZTE N988 на платформе Nvidia Tegra 4: ZTE N988 работает под управлением Android 4.1.2 Jelly Bean

    13:455

    Микросхемы-преобразователи Fujitsu MB39C811 и MB39C831 предназначены для систем сбора энергии из окружающей среды: Преобразователи Fujitsu MB39C811 и MB39C831 рассчитаны на использование в электронных устройствах, которым не нужны батареи

    13:18

    Ramos оснастила 10-дюймовый планшет W30HDpro дисплеем Full HD и четырехъядерным процессором: Одновременно с моделью W30HDpro Ramos выпустит чуть более простую версию планшета - W30pro

    12:442

    По словам Mellanox, сетевой адаптер ConnectX-3 Pro «выводит облачные вычисления на новый уровень»: Сетевой адаптер Mellanox ConnectX-3 Pro открывает путь к Cloud 2.0

    12:303

    Ассортимент Kingmax пополнили внешние аккумуляторы KEBG-M03 и KEBG-M02: Емкость внешних аккумуляторов Kingmax KEBG-M03 и KEBG-M02 равна 8000 мА∙ч и 6000 мА∙ч соответственно

    12:12

    RoundR 2.0.0.1 — скругление углов для Android-устройств: Данное приложение убирает острые углы на изображении, скругляя их.

    11:505

    XenoAmp Music Player 0.206 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    11:461

    Database.NET v.8.3 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    11:30

    EF Process Manager v.6.30 - утилита для управления ОС Windows: Утилита для управления ОС Windows

    10:551

    cFosSpeed v.9.04 - драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    10:20

    Foobar 2000 v.1.2.5 - функциональный бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    09:4512

    SafeIP v.2.0.0.949 - бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса: Бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса

    09:101

    Metz выпускает вариант вспышки mecablitz 44 AF-1 digital для камер системы Samsung NX: Выпуском нового варианта вспышки Metz mecablitz 44 AF-1 digital немецкий производитель подтвердил перспективность системы Samsung NX

    09:00

    MP3tag v.2.55 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    08:35

    Появились предварительные данные о производительности 3D-карты AMD Radeon HD 7990: Выход 3D-карты AMD Radeon HD 7990 ожидается 24 апреля

    08:0020

    PassMark DiskCheckup v.3.1 Build 1006 - программа для мониторинга работы жестких дисков ПК: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T.

    08:00

    OLED Association подтверждает, что устройство Samsung Galaxy Note 3 получит небьющийся пластиковый экран OLED: Дисплей AMOLED на гибкой подложке получился тоньше и легче своих предшественников

    07:0026

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