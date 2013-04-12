  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 апреля 2013

    Упаковки Samsung Galaxy S 4 и Galaxy Note 8.0 выполнены из полностью переработанной бумаги: паковки Samsung Galaxy S 4 и Galaxy Note 8.0 экологически безопастны

    23:2222

    Мини-ПК EU Plug CX-919 с ОС Android будет оснащён антенной для усиления приёма сигнала Wi-Fi: Мини-ПК EU Plug CX-919 появится в продаже в конце апреля

    23:056

    Huawei Ascend W2 засветился в онлайновом магазине: Ориентировочная стоимость Huawei Ascend W2 — $290

    22:43

    Отчет Gartner за первый квартал 2013 года подтверждает, что рынок ПК быстро сокращается: Статистика Gartner за первый квартал 2013 года на рынке ПК перекликается со статистикой IDC

    22:2428

    Nvidia наглядно продемонстрировала возможности следующего поколения Tegra 5 под кодовым названием Logan: Nvidia Logan включает в себя GPU Kepler и способен запускать игру Battlefield 3

    22:1816

    Эксклюзивное фото дня: процессор Haswell для настольных систем крупным планом : В тестовую лабораторию iXBT.com поступил первый процессор Haswell

    19:4525

    BlackBerry опровергла утверждение аналитика Detwiler Fenton, что возвраты превышают продажи смартфонов Z10 : По словам аналитика Detwiler Fenton, возвраты BlackBerry Z10 превышают продажи

    19:082

    Samsung планирует продать не менее миллиона смартфонов Galaxy Mega 5.8: Именно столько ЖК-панелей Samsung заказала для Galaxy Mega 5.8

    17:5922

    Club 3D MST Display Hub позволяет подключить к одному выходу DisplayPort до трех мониторов: Максимальное разрешение для каждого выхода Club 3D MST Display Hub составляет 2560 x 1600 пикселей

    15:586

    Oppo R809T внешне является копией Oppo Finder: Oppo R809T дебютирует официально 26 апреля

    15:573

    По данным тайваньских производителей, использование в планшетах пластиковых шасси растет: Пластиковое шасси для планшета дешевле металлического

    15:2411

    AMD выпустит процессор Centurion для оверклокеров, способный функционировать на частоте 5 ГГц «на воздухе»: AMD Centurion будет относиться к поколению Vishera и будет стоить $795

    15:1739

    Nokia хочет запатентовать планшет с клавиатурой, похожий на Microsoft Surface: В заявке Nokia описано устройство из двух частей — экрана и клавиатуры

    14:2211

    В 2012 году IBM и Samsung остались лидерами по числу патентов, полученных в США: IBM тратит на исследования и разработки в расчете на один патент меньше, чем Samsung

    14:0519

    Пятидюймовый смартфон Pantech Vega Iron получит SoC Qualcomm Snapdragon 600: Pantech Vega Iron получит экран диагональю 5 дюймов разрешением 1920 х 1080 точек и SoC Qualcomm Snapdragon 600

    13:259

    Охлаждающая подставка GlacialTech V-Shield VF подходит для ноутбуков с экранами размером до 17 дюймов: В подставке GlacialTech V-Shield VF используется 180-миллиметровый вентилятор

    13:20

    AoA Audio Extractor v.2.3.7 - бесплатная утилита для извлечения звуковых дорожек из различных файлов: Бесплатная утилита для извлечения звуковых дорожек из различных файлов

    12:051

    Фото дня: процессор Haswell с графическим ядром GT3e: Процессор Haswell с графическим ядром GT3e предназначен для производительных ноутбуков и моноблоков

    12:0023

    IBM выделяет миллиард долларов на развитие и продвижение технологии флэш-памяти на корпоративном рынке: По мнению IBM, время флэш-памяти пришло

    11:385

    PureSync v.3.7.5 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    11:30

    Nvidia намерена за год вернуть акционерам миллиард долларов: Nvidia осуществляет программу выплаты дивидендов и выкупа акций, начатую в ноябре прошлого года

    11:015

    PowerColor выпускает разогнанную 3D-карту HD 7790 OC V2: От ранее выпущенных моделей AX7790 1GBD5-DHV2/OC отличается системой охлаждения

    10:42

    Apple отлучила Samsung от разработки процессора A7: Samsung может скомпенсировать потерю заказов Apple, выпуская GPU для Nvidia

    10:2869

    Speccy v.1.21 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    10:20

    VLC Media Player v.2.0.6 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    09:453

    HWiNFO32 v.4.16 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    09:102

    McAfee: около 60% бывших партнеров находятся под угрозой разглашения личной информации: Любовь и персональные данные: «бывшие» могут рассказать о подробностях личной жизни онлайн

    08:35

    Игровой ноутбук MSI GX60 Hitman Edition: более производительный APU, серийный номер к игре Hitman Absolution и тематические сувениры : Игровой ноутбук MSI GX60 Hitman Edition имеет тематически оформленную упаковку

    08:306

    Размытое фото дня: 3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan LE с 5 ГБ памяти GDDR5: Выход 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan LE ожидается этим летом

    08:008

    Почта Mail.Ru начала собирать письма по IMAP: Почта Mail.Ru запустила сбор писем по протоколу IMAP

    08:003

    Nokia готовит к выпуску сотовые телефоны Asha 501 и Asha 210: Технические подробности о Nokia Asha 501 и Asha 210 пока отсутствуют

    07:158

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018