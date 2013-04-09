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    9 апреля 2013

    Диагональ экрана моноблочного компьютера Acer Aspire ZC-605 — 19,5 дюйма: Acer Aspire ZC-605 может комплектоваться двумя процессорами — Intel Pentium 2117U или Celeron 1007U

    23:593

    «Дребеденьги» выпустили клиент для Windows Phone: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    23:55

    Яндекс.Электрички вышли для Windows Phone: риложение охватывает более 70 регионов России, а также Украину, Беларусь, Казахстан

    23:341

    ABBYY TextGrabber + Translator 3.0 для iOS с функциями для людей с нарушениями зрения: ABBYY объявляет о выходе новой версии приложения ABBYY TextGrabber + Translator 3.0 для Apple iOS

    23:00

    Поставки мобильных компьютеров Apple MacBook в этом году вырастут менее чем на 10%, полагают отраслевые источники: В прошлом году Apple удалось отгрузить 13,03 млн. компьютеров MacBook

    21:1826

    Сенсорный экран станет обязательным в ультрабуках третьего поколения: Intel делает сенсорный экран обязательным элементом оснащения ультрабуков

    20:5629

    Начались продажи первой системы HP Moonshot — на рынке появился новый класс серверов: Первый сервер HP ProLiant Moonshot построен на процессорах Intel Atom

    20:3823

    Acer приписывают намерение снизить цену на планшет Iconia A1-810 до $149: Снижение цены повысит конкурентоспособность планшета Acer Iconia A1-810

    20:011

    G-Technology объединяет в серию Evolution стыковочную станцию с интерфейсом Thunderbolt и внешние жесткие диски: Стыковочная станция G-Technology G-Dock ev с интерфейсом Thunderbolt рассчитана на два накопителя

    19:15

    Смартфон Xiaomi Mi2S представлен официально и превзошел по производительности Samsung Galaxy S4: Смартфон Xiaomi Mi2S получил четырехъядерный процессор Qualcomm Krait 300 и камеру разрешением 13 Мп

    18:1019

    Конфигурация гибридного хранилища Avere FXT 3800 включает 144 ГБ DRAM, 2 ГБ NVRAM, 800 ГБ SSD и 7,8 ТБ HDD: Цена гибридного хранилища Avere FXT 3800 стартует с отметки 112 500 долларов

    16:333

    В линейку недорогих флэш-накопителей Kingston DataTraveler 100 G3 с интерфейсом USB 3.0 вошли модели объемом от 8 до 64 ГБ: Габариты накопителей Kingston DataTraveler 100 G3 равны 60 x 21,2 x 10 мм

    15:509

    Intel планирует в новых мини-ПК NUC отказаться от Thunderbolt в пользу USB 3.0: Срок выхода мини-ПК Intel NUC на процессорах Intel Core i7-3537U и Core i5-3427U — текущий квартал

    15:4513

    Представлена беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF6: Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF6 поддерживает Wi-Fi и NFC

    15:309

    Смартфон Xiaomi M2A на платформе Qualcomm S4 Pro представлен официально: Xiaomi M2A работает под управлением ОС MIUI 5.0 (Android 4.1)

    15:1512

    Объем миниатюрных флэшек Kingston DataTraveler Micro достигает 64 ГБ: Модель DTMCK/64GB объемом 64 ГБ стоит $37,5.

    14:2812

    Компания Vanguard Video показала аппаратную реализацию кодера H.265/HEVC: По мере перехода вещания к формату 4K потребность в кодировании в реальном времени в H.265 возрастает

    14:0028

    Novo 7 Rainbow, Novo 7 Dragon, Novo 7 Eos и Novo 8 Talos – новые планшетные компьютеры Ainol: Все четыре модели базируются на китайских SoC

    13:387

    Технология твердотельных накопителей LSI Nytro MegaRAID будет использоваться в серверных решениях Intel: Intel использует технологию LSI Nytro MegaRAID в кэширующих контроллерах Intel RAID RCS25ZB040 и RCS25ZB040LX

    13:15

    Смартфоны Huawei Ascend D2 Mini и Ascend P2 Mini получат чипы Hisilicon K3V2 и экраны диагональю 4,3 дюйма: Разрешение экрана Huawei Ascend P2 Mini равно 960 х 540 точек, у Huawei Ascend P2 Mini — 1280 х 720 точек

    12:5913

    ReNamer v.5.70 - бесплатная утилита для пакетного переименования файлов: Бесплатная утилита для пакетного переименования файлов

    12:40

    n7player Music Player 2.0.9c — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    12:27

    Фоторедактор от Aviary 2.4.2 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    12:24

    Speedtest.net 1.1 для Windows Phone 8 — проверка скорости мобильной сети: С помощью данного приложения можно проверять фактическую скорость обмена данными при передаче или приеме данныx

    12:23

    HGST выпускает первые в отрасли SSD с интерфейсом SAS 12 Гбит/с: SSD HGST с интерфейсом SAS 12 Гбит/с предназначены для корпоративного рынка

    12:159

    IM+ Video 1.3 для iOS предлагается бесплатно: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    12:151

    Компания Gelid выпустила универсальный низкопрофильный охладитель SlimHero: Gelid SlimHero располагает четырьмя тепловыми трубками и имеет высоту 59 мм

    12:146

    Keeper Password & Data Vault 6.0 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    12:131

    DMD Panorama 3.0 — панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    12:081

    Fotosizer v.2.00 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    12:051

    LectureNotes 2.2 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    12:051

    Mercury Web Browser Pro 7.4 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    12:02

    System Explorer v.4.1.0 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    11:30

    У Microsoft пока не получается всерьез заинтересовать пользователей своей мобильной ОС: По числу пользователей в США Microsoft Windows Phone уступает основным мобильным платформам

    11:2583

    У Ikelite готов подводный бокс для зеркальной камеры Nikon D7100: Подводный бокс Ikelite для камеры Nikon D7100 стоит $1500

    10:574

    Foxit Reader v.6.0.2 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    10:551

    Внешний накопитель G-Technology G-Drive Pro with Thunderbolt будет доступен в двух вариантах объема: Рекомендованная цена G-Technology G-Drive Pro with Thunderbolt объемом 4 ТБ равна $850, 2 ТБ — $700

    10:274

    «Лаборатория Касперского» отразила одну из мощнейших в истории Рунета DDoS-атак: «Лаборатория Касперского» отразила мощную DDoS-атаку

    10:204

    Apple зарабатывает на мобильных приложениях больше всех своих конкурентов, вместе взятых: Apple не является лидером рынка смартфонов, но опережает всех по доходам от продажи программ для этих устройств

    10:0062

    Состоялся выпуск сетевой лечащей утилиты Dr.Web CureNet! 8.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске восьмой версии лечащей утилиты Dr.Web CureNet!

    09:45

    GPU Debayer – быстрая программа демозаики: GPU Debayer позволяет выполнять исключительно быструю демозаику для конвертации 8-битных байеровских изображений в полноцветный 24-битный формат RGB

    09:103

    Начались поставки процессоров Intel Core четвертого поколения (Haswell) по каналам OEM : Сборщики систем уже получают первые процессоры Intel Core четвертого поколения (Haswell)

    09:0046

    Pocket Cinema Camera — самая компактная в мире видеокамера с датчиком изображения формата Super 16: Blackmagic Design на выставке NAB 2013 представила компакнтную камеру Pocket Cinema Camera

    08:458

    Movienizer 6.1 научился создавать каталоги фильмов для Popcorn Hour A-400: Movienizer объявила о выходе новой версии каталогизатора для фильмотеки – Movienizer 6.1

    08:35

    Минкомсвязь готовит меры поддержки отечественных ИТ-компаний: Николай Никифоров сообщил о разрабатываемых мерах поддержки отечественных ИТ-компаний

    08:002

    Процессоры AMD будут основой не только Sonу PlayStation 4, но и Microsoft Xbox следующего поколения: Игровая консоль Microsoft Xbox следующего поколения будет представлена в ближайшие месяцы

    08:0044

    Микросхема XCode Pro 120 предназначена для кодирования и перекодирования видео в «облаке»: Чипы XCode Pro 120 уже доступны для заказа

    07:002

    Intel анонсирует увеличение скорости Thunderbolt до 20 Гбит/с: Новый контроллер Intel Thunderbolt будет поддерживать видео 4K

    06:0024

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