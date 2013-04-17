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    17 апреля 2013

    Очки Google Glass замечены на аукционе eBay, но уже сняты с торгов: Цена Google Glass на аукционе eBay перевалила за $90000

    23:3114

    Zopo C1 — китайский смартфон с пятидюймовым дисплеем и четырехъядерным CPU под управлением ОС Aliyun: Zopo C1 оценен в сумму около $160

    22:4421

    Появились новые изображения и подробные спецификации SSD Asus ROG Raidr : В SSD Asus ROG Raidr используются контроллеры LSI SandForce SF-2281

    21:569

    Электронная книга Kobo Aura HD обладает дисплеем с разрешением 1440х1080 пикселей: Старт продаж электронной книги Kobo Aura HD в Европе начнётся 25 апреля

    21:3833

    Серверные процессоры AMD Opteron с TDP 9 Вт (Kyoto) выйдут в середине года: Серверные процессоры AMD Opteron (Kyoto) будут доступны в вариантах CPU и APU

    20:287

    Gigabyte готовит свою версию миниатюрного ПК под названием Brix: Gigabyte Brix позволяет установить CPU Core i7-3537U и имеет габариты 114,8 х 108 х 29,5 мм

    19:566

    В защищенном ноутбуке GammaTech Durabook SA14 предусмотрена горячая замена батареи: Ноутбук в усиленном исполнении GammaTech Durabook SA14 оснащен 14-дюймовым экраном

    19:555

    Andes Technology называет процессорные ядра AndesCore N7 самыми энергетически эффективными в своей категории: Процессорные ядра AndesCore N7 предназначены для интеграции в однокристальные системы

    19:054

    Продажи планшетов iPad mini начали уменьшаться, поскольку потенциальные покупатели ждут обновления устройства: В текущем квартале поставки iPad mini могут сократиться почти на треть

    18:4914

    У Toshiba готов ультрабук Kirabook с разрешением экрана 2560 × 1440 точек: Toshiba Kirabook появится в продаже 12 мая по цене $1600 и получит 13-дюймовый экран разрешением 2560 × 1440 точек

    18:3118

    Actions Semiconductor ATM7023A - новая двухъядерная SoC для бюджетных планшетов и смартфонов: В состав Actions Semiconductor ATM7023A входит двухъядерный CPU ARM Cortex-A9

    18:27

    Планшет HP Slate 7 доступен для предзаказа по цене 130 фунтов стерлингов: HP Slate 7 получил семидюймовый экран и SoC Rockchip RK3066

    17:216

    Названа новая дата выхода 3D-карты AMD Radeon HD 7990: Образцы AMD Radeon HD 7990 для обзоров уже доступны редакторам тематических изданий

    17:133

    Palit и PC Partner превзошли Asus по доле розничного рынка 3D-карт: В условиях снижения спроса на розничном рынке 3D-карт произошла смена лидера: Palit и PC Partner превзошли Asus

    16:517

    EK Water Blocks выпускает четыре версии Clean CSQ процессорного водоблока EK-Supremacy: Водоблоки EK-Supremacy Clean CSQ без никелевого покрытия стоят 60 евро, никелированные — 66 евро

    15:55

    По мнению аналитиков поставки «умных часов» к концу этого года составят 1,2 млн устройств: Специалисты ABI Research, разделяя «умные часы» на четыре категории, прогнозируют объёмы их продаж на уровне 1,2 млн к концу 2013 года

    15:5341

    Toshiba интегрирует в датчик изображения T4K05 цепи управления электродинамическим приводом автоматической фокусировки: Разрешение датчика изображения Toshiba T4K05 для мобильных устройств равно 8 Мп

    15:38

    Карточки памяти Toshiba FlashAir теперь можно использовать и совместно с устройствами, работающими под управлением iOS: Бесплатное приложение из каталога Apple App Store обеспечивает доступ к карточкам памяти Toshiba FlashAir

    14:368

    В ближайшее время HTC выпустит ещё один смартфон с камерой UltraPixel — HTC 606w: HTC 606w (или может быть HTC M4) получит Snapdragon 400 и экран диагональю 4,3 дюйма

    14:364

    По оценке Intel, к Новому году сенсорные ноутбуки на платформе Bay Trail можно будет купить за $200: Ультрабуки на процессорах Haswell должны стоить $499-599, полагает руководство Intel

    14:2029

    Смартфон Huawei A199 оснащен 5-дюймовым дисплеем, четырехъядерным CPU и 2 ГБ ОЗУ: Huawei A199, веротяно, будет продаваться и за пределами Китая

    13:545

    Объектив Fujinon XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS представлен официально: Цена объектива Fujinon XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS пока не названа

    13:456

    Ускоритель AMD Radeon HD 7990 выставлен на аукционе eBay за неделю до официального анонса: Инженерный образец Radeon HD 7990 функционирует на частотах 950/6000 МГц

    13:208

    86% владельцев мобильных устройств с ОС Android пользуются каталогом приложений Google Play: Наибольшая доля активных пользователей Android приходится на владельцев аппаратов с Jelly Bean (4.1 и 4.2) — она достигает 94%

    13:0710

    Мобильный 3D-ускоритель Radeon HD 8970M будет представлять собой переименованную карту Radeon HD 7970M: Radeon HD 8970M будет располагать 1280 универсальными процессорами, и основываться на ядре Pitcairn

    12:5414

    Представлена камера Ricoh GR формата APS-C с объективом, ЭФР которого составляет 28 мм: Рекомендованная производителем розничная цена камеры Ricoh GR составляет $799

    12:437

    Burn4Free v.6.4.0.0 - простая в использовании программа для записи CD/DVD-дисков: Простая в использовании программа для записи CD/DVD-дисков

    12:05

    20 звезд YouTube раньше и сейчас — инфографика: В ней собрано двадцать героев роликов, которые в разные годы пользовались огромной популярностью на видеохостинге от Google.

    11:434

    AvancePaint v.5.5.0b - графический редактор с интуитивно понятным интерфейсом: Графический редактор с интуитивно понятным интерфейсом

    11:30

    Intel в первом квартале 2013 года удалось получить 12,6 млрд. долларов дохода, на 6% меньше, чем год назад: Intel подтверждает намерение начать выпуск продукции по нормам 14 нм до конца 2013 года

    11:1719

    Dinamotxt 2.03 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    11:13

    Twilight 1.5 — более удобная работа с Android в вечернее время: Приложение меняет подсветку автоматически, используя локальное время устройства.

    11:06

    EarthView v.4.2.3 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    10:55

    Видеопрезентация джейлбрейк-оболочки atom для iPhone: С его помощью можно запускать до шести приложений прямо с экрана блокировки

    10:543

    В чипсетах Intel 9-й серии появится интерфейс SATA Express: Пропускная способность SATA Express достигает 1000 МБ/с в каждом из двух направлений

    10:506

    PDFMate Free PDF Converter v.1.62 - бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы: Бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы

    10:202

    PDFCreator v.1.7.0 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    09:45

    IaaS и PaaS в одном Azure: Microsoft становится единственным в мире поставщиком облачных услуг, который предлагает IaaS и PaaS на единой платформе Windows Azure

    09:103

    Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов уже на этапе загрузки: С чистого листа: технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки

    08:356

    Тайваньские исследователи создали самый высокочастотный транзистор в мире: Транзистор типа HEMT, созданный на Тайване, работает на частотах до 710 ГГц

    08:0024

    Tekmi разработал систему интерактивной связи для зрителей Digital October: Tekmi объявляет о запуске сервиса видеозвонков «Октябрьская Эволюция»

    08:00

    Huawei рассчитывает на место в первой тройке поставщиков смартфонов: На достижение амбициозной цели стать одним из крупнейших производителей смартфонов Huawei отводит от трех до пяти лел

    07:3016

    Отпускная цена семидюймового планшета на процессоре Allwinner в настоящее время примерно равна $50: Китайские производители планшетов все чаще используют четырехъядерные процессоры MediaTek

    07:0029

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