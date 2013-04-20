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    20 апреля 2013

    Клавиатура Gigabyte Aivia Force K7 Stealth ориентирована на любителей игр: Клавиатура Gigabyte Aivia Force K7 Stealth оснащена регуляторами яркости подсветки и громкости

    18:004

    Вышло обновление Навител Навигатор 7.5.0.200 для Windows Mobile: В нем реализован ряд улучшений

    16:46

    Специалисты из университета Пердью придумали, чем можно заменить современную полупроводниковую технологию: Сульфид молибдена может стать одним из преемников кремния

    15:4318

    Компания HTC официально анонсировала смартфон Desire L: HTC Desire L оснащён дисплеем Super LCD 2 диагональю 4,3 дюйма

    15:3418

    Опубликован отчет Google за первый квартал 2013 года: доход за год вырос на 31%, приблизившись к 14 млрд. долларов: Чистая прибыль Google в первом квартале 2013 года составила 3,35 млрд. долларов

    15:077

    Миниатюрный беспроводной роутер Buffalo WMR-300 предназначен для мобильных пользователей: Миниатюрный беспроводной маршрутизатор Buffalo WMR-300 соответствует спецификациям IEEE 802.11n/g/b

    14:471

    I-O Data выпускает серию хранилищ RHD4-UXRW объемом до 12 ТБ с четырьмя отсеками для сменных «картриджей» : Хранилища I-O Data RHD4-UXRW можно использовать в конфигурациях RAID 5, 0, 1+0

    13:386

    Китайский государственный орган потребовал от Apple убрать порнографические материалы из магазина App Store: Apple дают понять, кто в доме хозяин?

    12:4234

    Gigabyte оснащает мышь Aivia Uranium внешним дисплеем: Мышь Gigabyte Aivia Uranium оснащена 10 кнопками

    12:0812

    Основой микрокомпьютера Measy U4B послужила SoC Rockchip RK3188: Работает микро-ПК Measy U4B под управлением ОС Android 4.2

    12:0043

    Gigabyte GP-S3000 — первая акустическая система с подключением по USB 3.0 и сенсорным управлением: О цене и сроке начала продаж Gigabyte GP-S3000 пока данных нет

    11:377

    Американские исследователи создали самые мощные в мире микробатареи: По оценке разработчиков, новые батареи в 30 раз превосходят современные по энергетической плотности

    11:1823

    Камера Sony DSC-HX50V с 30-кратным зумом «засветилась» на сайте производителя: Выход камеры Sony DSC-HX50V с 30-кратным зумом ожидается на следующей неделе

    11:005

    Комплект Unitek Y-2507 позволяет удлинить USB на 100 м, используя кабель CAT5, CAT5e или CAT6: В комплект Unitek Y-2507 входит один передатчик и один приемник

    10:306

    Док Measy U2C-D Mini PC Holder расширяет возможности микро-ПК под управлением Android: Док Measy U2C-D Mini PC Holder стоит $20

    10:004

    Intel планирует выпуск платформы для высокопроизводительных настольных ПК Haswell-E Lituya Bay: Процессоры Intel Haswell-E Lituya Bay будут выпускаться в корпусах LGA 2011

    09:0018

    Аналитики IHS iSuppli показали всю историю успеха и заката нетбуков на одном графике: По прогнозу аналитиков, в 2013 году будет продано не более 4 млн. нетбуков

    08:0012

    Все системные платы Biostar с процессорным гнездом FM2 будут поддерживать процессоры AMD Richland: На сайте Biostar приведены основные технические данные APU AMD Richland

    07:30

    По мнению NPD DisplaySearch, Windows 8 может стимулировать рост в сегменте сенсорных ноутбуков: Сенсорный ввод, поддерживаемый Windows 8, считается шансом на возрождение спроса на ПК

    07:0012

    В AMD вернулся ведущий специалист по графическим решениям, уходивший в Apple : Раджа Кодури возглавит разработки AMD в области визуальных вычислений

    00:2520

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