  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 апреля 2013

    Планшет Toshiba AT10-A на основе SoC Tegra 4 набрал 28 000 баллов в пакете AnTuTu: Планшет Toshiba AT10-A основан на Nvidia Tegra 4 и будет представлен в июне этого года

    23:399

    В сети появилась информация о новом смартфоне Acer V370: Смартфон Acer V370 работает под управлением ОС Android 4.2.1

    23:17

    Аналитики считают, что нетбуки «вымрут» к 2015 году: Специалисты IHS iSuppli считают, что нетбуки исчезнут с рынка в 2015 году из-за iPad

    21:0362

    Смартфон Nokia Lumia 928 получит дисплей Super AMOLED производства Samsung: В модели Lumia 920 используется жидкокристаллический дисплей PureMotion HD+

    21:0214

    Kodak продает свое подразделение компании Brother Industries за 210 млн. долларов: Сделка между Kodak и Brother Industries должна быть одобрена судом

    19:33

    Китайские компании показали в Гонконге планшетные компьютеры на платформе Samsung Exynos 5250: Китайские планшеты на базе SoC Samsung Exynos 5250 поступят в продажу в июне

    18:4516

    Поставки планшета Nexus 7 следующего поколения достигнут 8 млн устройств к концу 2013 года: Следующая версия планшета Google Nexus 7 получит экран большего разрешения и процессор Qualcomm

    18:355

    Появились предварительные спецификации планшетов Samsung Galaxy Tab 3 10.1 и Galaxy Tab 3 8.0: О цене планшетов Samsung Galaxy Tab 3 10.1 и Galaxy Tab 3 8.0 данных пока нет

    18:1916

    Rockchip представила энергоэффективную SoC RK3168 и дешёвый приёмник Miracast: SoC Rockchip RK3168 располагает парой ядер ARM Cortex-A9 и потребляет менее 1 Вт при проигрывании видео FullHD

    17:4010

    Компьютерный корпус Corsair Obsidian 350D рассчитан на системные платы microATX и Mini-ITX: Corsair Obsidian 350D поддерживает установку видеокарт длиной до 380 мм

    17:079

    Концептуальный смартфон Nexus 6 (X Phone) имеет, по крайней мере, одно радикальное отличие от Apple iPhone: Концептуальный смартфон Nexus 6 (X Phone) работает под управлением воображаемой версии ОС Android 6.0 Milkshake

    15:2344

    График дня: как Apple своими руками убила iPod: Проигрыватели iPod, которые успели побывать в роли основного источника дохода Apple, уходят со сцены

    14:4726

    Микроконтроллер Toshiba TMPM372 оснащен блоком векторных вычислений: Серийный выпуск микроконтроллеров Toshiba TMPM372 начнется в мае 2013 года

    14:074

    BWMeter v.6.5.2 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    13:50

    Express Burn v.4.65 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    13:151

    Aloaha PDF Suite v.5.0.256 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    12:40

    Компания Apple попала под атаку патентного тролля Wyncomm: Wyncomm подает в суд на Apple, пытаясь успеть заработать на патенте, который в очень утратит силу

    12:3721

    Asus объявляет о начале продаж ультрабука Taichi 31 с двумя экранами размером 13,3 дюйма: Разрешение каждого из двух экранов Asus Taichi равно 1920 х 1080 пикселей

    11:4519

    PC Image Editor v.5.0 - простой и удобный бесплатный графический редактор: Простой и удобный бесплатный графический редактор

    11:30

    Microsoft разрабатывает мобильное устройство в форме часов с сенсорным экраном: Срок выхода «умных часов» Microsoft на рынок пока неизвестен

    11:1423

    Calibre v.0.9.27 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    10:55

    WinHTTrack v.3.47-1 - бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов: Бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов

    10:201

    Balabolka v.2.7.0 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    09:451

    «Лаборатория Касперского» раскрыла серию целевых атак на игровые компании: Обнаружены новые целевые атаки

    09:10

    В ассортименте Thermaltake появилась мобильная батарея емкостью 8400 мА∙ч: Батарея Thermaltake Portable Power Pack MB8400S001 емкостью 8400 мА∙ч весит 275 г

    09:009

    Вышло обновление Агента Mail.Ru для iOS с поддержкой тем оформления: Вышла новая версия Агента Mail.Ru

    08:353

    Бюджетный смартфон Apple iPhone предположительно будет анонсирован в июне: Предполагаемая стоимость бюджетного iPhone — $400

    08:3019

    Sharp займется разработкой технологии серийного производства органических электролюминесцентных панелей: Панели OLED производства Sharp будут отличаться от панелей OLED, выпускаемых компаниями LG и Samsung

    08:009

    Представлен новый антивирус Panda для клиентов банков: Panda Security предоставляет кредитным организациям возможность повысить уровень защиты клиентских онлайн-транзакций

    08:00

    В сети появились фотографии и спецификации смартфона Pantech Vega Iron IM-A870: Смартфон Pantech Vega Iron IM-A870 способен поддерживать карты памяти формата microSD объёмом 2 ТБ

    07:3015

    Более 22% дохода американским издателям приносят издания в электронной форме : Всего за десять лет издания в электронной форме прошли большой путь.

    07:0011

    Teamviewer 8.0.1055 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    00:35

    Услуга "Google на всякий случай" помогает решить, что делать с данными в случае смерти: Среди данных, к которым родственники усопшего смогут получить доступ: письма Gmail и сообщения в Google Plus.

    00:112

    Вышло обновление 3DMark 1.0.1 для Android: Результаты можно сравнить с 3DMark для Windows 8, а также будет представлен онлайновый сервис, на котором будет доступно сравнение результатов разных устройств.

    00:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018