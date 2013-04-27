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    27 апреля 2013

    Acer готовит Windows-планшет на платформе Intel Bay Trail: Acer WT5 получит 10-дюймовый дисплей IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей

    22:048

    Суд обязал Microsoft заплатить компании Google за использование патентов, но не 4 млрд. долларов, а намного меньше: Слушания по второму спору между Microsoft и Motorola назначены на лето

    21:3031

    По подсчетам IDC, телефоны с расширенными сервисными функциями по объему выпуска впервые уступили смартфонам: Лидером рынка сотовых телефонов в целом и сегмента смартфонов в частности является компания Samsung

    20:512

    Pipo M6 — стильный планшет, оснащенный четырехъядерным CPU и дисплеем разрешением 2048 х 1536 точек: Диагональ экрана Pipo M6 — 9,7 дюйма

    20:0116

    Компактная цифровая камера Fujifilm FinePix JZ700 способна снимать видео со скоростью 200 к/с: Fujifilm FinePix JZ700 оборудована датчиком CMOS разрешением 14 Мп и умеет умеет снимать фото со скоростью 8 к/с

    19:344

    На сайте FCC появились документы, относящиеся к планшетному компьютеру Hisense Sero 7 Lite: Планшет Hisense Sero 7 Lite будет работать под управлением ОС Android 4.1

    19:32

    Benq укомплектовала монитор GW2255 ЖК-панелью VA диагональю 21,5 дюйма: Benq GW2255 оснащен только двумя портами — DVI и D-Sub

    19:303

    TV-приставка The Little Black Box c поддержкой XBMC доступна для предзаказа по цене 100 евро: The Little Black Box оборудована процессором Amlogic 8726-M3

    17:343

    Планшет HP Slate 7 поступил в продажу на территории США: Планшет HP Slate 7 доступен по цене 170 долларов

    13:1014

    Sigma объявляет цену и срок начала продаж объектива 120-300mm F2.8 DG OS HSM и стыковочной станции для объективов: Объектив Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM оценен в $3599, док — в $59

    09:5513

    Sony планирует выпуск смартфона Xperia ZR, способного работать под водой: По конфигурации модель Sony Xperia ZR будет похожа на Xperia Z

    09:3840

    Появилось изображение упаковки Core i7-4770K, а Intel с точностью до наносекунд назвала момент премьеры Haswell: Премьера процессоров Intel Core четвертого поколения предварит выставку Computex

    09:1442

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