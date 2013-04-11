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    11 апреля 2013

    Видеокарта Radeon HD 7990 будет представлена 22 апреля: Референсный 3D-ускоритель Radeon HD 7990 получит СО с тремя вентиляторами и будет потреблять не больше 375 Вт

    23:324

    По результатам теста в AnTuTu смартфон ZTE Geek обошел HTC One, Samsung Galaxy S4 и Asus Padfone Infinity: В основе ZTE Geek лежит процессор Intel Atom Z2580

    23:0740

    Scythe оценила процессорный охладитель Grand Kama Cross 2 в $50: Scythe Grand Kama Cross 2 — четыре тепловые трубки и 140-миллиметровый вентилятор

    23:031

    Стал возможен предварительный заказ смартфона Samsung Galaxy Mega 6.3: Оформить предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Mega 6.3 можно по цене 899 евро

    22:2025

    Мобильный ПК Samsung Series 9 Premium Ultrabook можно приобрести не за $1900, а за $1350: Samsung Series 9 Premium Ultrabook оснащается экраном 13,3 дюйма разршенеим 1920 х 1080 точек и стоит $1350

    21:5416

    Amazon снизила цену на планшет Kindle Fire HD с 32 ГБ памяти до $229: Amazon Kindle Fire HD отныне стоит не $249, а $229

    21:27

    Apple подтвердила наличие интереса к передовым технологиям дисплеев, включая OLED и гибкие дисплеи: Зачем Apple понадобился специалист по передовым технологиям дисплеев, включая AMOLED?

    20:5517

    Смартфон Huawei Edge получит тонкий алюминиевый корпус unibody: Huawei Edge получит экран диагональю 4,9 дюйма разрешением 1920 х 1080 точек и четырёхъядерную SoC Huawei K3V2 и корпус толщиной 6,3 мм

    20:4415

    Sharp IG-DK1A увлажняет и ионизирует воздух, питаясь от порта USB: Sharp USB Plasmacluster Ion Generator стоит около $180

    20:2210

    В Сети появились изображения и информация о новом универсальном охладителе Scythe Mugen 4: Scythe Mugen 4 получит шесть тепловых трубок и радиатор T-M.A.P.S.

    20:115

    AMD опубликовала видеоролик о планшетах на APU A6-1450 (Temash): Видео показывает работу технологии AMD Turbo Dock и производительность APU AMD A6-1450 (Temash) в играх

    20:1018

    Появились подробности о системе охлаждения 3D-карты Gigabyte WindForce 450W GTX Titan: Компания Gigabyte рассказала о системе охлаждения 3D-карты WindForce 450W GTX Titan

    19:552

    Ноутбуки с сенсорными экранами подешевеют на 20-25%. Однако пока лишь в Тайване: Удешевление ноутбуков с сенсорными экранами на 20-25% позволит подобным устройствам занять до 20% рынка мобильных ПК

    19:0612

    Системные платы Gigabyte Z87N-WIFI и Intel DZ87KL-75K: подробности: Gigabyte Z87N-WIFI и Intel DZ87KL-75K построены на чипсете Intel Z87 Express

    18:542

    Google выпускает обложку для планшета Nexus 10: Цена фирменной обложки для планшета Google Nexus 10 — $30

    17:333

    Фото дня: камера Samsung NX с ОС Android или Tizen: Компания Samsung готовится выпустить беззеркальный аппарат системы NX на платформе Android

    16:316

    Видеостена из почти двухсот смартфонов Sony Xperia Z попала в книгу рекордов Гиннесса: Синхронная работа 196 смартфонов Sony Xperia Z была показана на выставке Mobile World Congress 2013

    16:0511

    Microsoft, Nokia и еще полтора десятка компаний пожаловались на Google в Европейскую комиссию: Жалобщики сравнили Android с троянским конем, поскольку Google предлагает эту ОС производителям устройств бесплатно

    15:3585

    PowerColor готовит пассивно охлаждаемый вариант 3D-карты Radeon HD 7850: PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 оснащается пассивной СО с восемью тепловыми трубками

    15:1710

    Гигантские смартфоны Samsung Galaxy Mega 5.8 и Mega 6.3 представлены официально: Samsung Galaxy Mega 5.8 получил экран qHD и батарею 2600 мА∙ч, Mega 6.3 — дисплей HD и аккумулятор 3200 мА∙ч

    14:5642

    Diamond Multimedia выпускает адаптеры BVU165 и BVU165LT для подключения мониторов к портам USB: Переходник Diamond Multimedia BVU165 стоит $50, BVU165LT — $40

    14:526

    Samsung начинает серийный выпуск чипов памяти MLC NAND плотностью 128 Гбит по технологии 10-нанометрового класса: Чипы памяти MLC NAND плотностью 128 Гбит, выпускаемые Samsung по технологии 10-нанометрового класса, поддерживают скорость 400 Мбит/с

    14:1824

    Sharkoon предлагает способ установки трех или четырех накопителей в отсеке типоразмера 5,25 дюйма : Данных о цене кронштейна Sharkoon 5,25” Bay Extension пока нет

    14:0016

    Смартфон iocean X7: четырехъядерный процессор, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти и пятидюймовый экран Full HD за $200: Смартфон iocean X7 оснащен камерами разрешением 13 и 3 Мп

    13:3028

    Samsung проведёт ребрендинг, отнеся все мобильные ПК к серии Ativ Book: В новую линейку ноутбуков Samsung войдут семейства Ativ Book 2, Book 4, Book 5, Book 6, Book 7 и Book 8

    13:256

    Miro v.6.0 - бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    12:40

    Видеодайджест недели: смартфон HTC First, новые HDD Seagate и флэшки Kingston, рынки ОС и приложений для смартфонов, ультрабук Acer Aspire P3, рекорды Asus GeForce GTX Titan, ПК Alienware x51 с ОС Ubuntu: Видеодайджест недели: смартфон HTC First, новые HDD Seagate и флэшки Kingston, рынки ОС и приложений для смартфонов, ультрабук Acer Aspire P3, рекорды Asus GeForce GTX Titan, ПК Alienware x51 с ОС Ubuntu

    12:213

    ZoneAlarm Free v.11.0 - бесплатная версия серии брандмауэров ZoneAlarm: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    12:05

    EK Water Blocks анонсирует продажи водоблоков для системных плат ASRock Z77 Extreme11: Водоблок EK-FB ASR Z77 Extreme11 оценен в 121 евро

    12:012

    Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель Velox V50: Для Silicon Power Velox V50 предусмотрены четыре варианта объема - 32, 64, 128 и 256 ГБ

    11:58

    По данным WSJ, Microsoft разрабатывает семидюймовый планшет Surface: Ожидается, что серийный выпуск семидюймовых планшетов Microsoft Surface начнется в текущем году

    11:3735

    KMPlayer v.3.6 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    11:30

    Корпус Aresze Face/Off (7205B) с нижним расположением блока питания рассчитан на платы типоразмера ATX: В корпусе Aresze Face/Off (7205B) помещается до шести накопителей

    10:579

    DarkWave Studio v.4.1.7 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    10:55

    Samsung увеличивает закупки памяти на стороне: Будучи мировым лидером в производстве памяти DRAM и NAND, Samsung Electronics закупает ее у Elpida Memory и Toshiba

    10:3311

    Monster Watts анонсирует тонкие и легкие приемники беспроводной зарядки WiQiQi для Samsung Galaxy S4, S3 и Note 2: Идея WiQiQi заключается в размещении приемника в пространстве под штатной крышкой устройства

    10:30

    Inpaint v.5.2 - небольшой графический редактор для Windows и Mac OS: Кросс-платформенный графический редактор

    10:201

    Энтузиасты намерены выпустить миниатюрное устройство для работы с картами памяти, подключаемое к разъему micro-USB : Миниатюрный картридер с разъемом micro-USB предназначен для мобильных устройств с ОС Android

    10:1513

    Kocaso GX1400 — планшетный компьютер с дисплеем диагональю 13,3 дюйма и двухъядерным CPU: Kocaso GX1400 предлагается на eBay за $300

    10:0910

    В состав однокристальной системы Ambarella AmbaCast 8000 входит два ядра ARM Cortex-A9 : Однокристальная система Ambarella AmbaCast 8000 предназначена для приложений видеовещания

    10:002

    WinSnap v.4.0.6 - программа для создания снимков окон приложений в Windows: Программа для создания снимков окон приложений и Windows

    09:45

    IDC: рынок ПК сокращается вдвое быстрее, чем ожидалось: За год рынок ПК сократился почти на 14%, подсчитали эксперты IDC

    09:2526

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.75 - программа для нейтрализации вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    09:10

    Compal рассчитывает в этом году отгрузить в шесть раз больше планшетов, чем в 2012: Только за март 2013 года компания Compal отгрузила 400 000 планшетов

    09:00

    Gigabyte Aivia Neon – беспроводная мышь для презентаций: Aivia Neon имеет функцию Air-mouse, которая позволяет управлять курсором, выполняя соответствующие движения в пространстве

    08:453

    SecureTower – теперь с контролем протокола SIP и сетевых хранилищ информации: Falcongaze заявляет о выходе новой версии системы SecureTower

    08:35

    Cadence и TSMC будут вместе создавать инфраструктуру разработки для 16-нанометровой технологии FinFET: Многолетнее соглашение между Cadence и TSMC направлено на создание средств проектирования 16-нанометровых чипов

    08:30

    Stimulsoft Reports 2013.1 теперь с дизайнерами отчетов для HTML 5 и WinRT: Стимулсофт выпустила новую версию генераторов отчетов

    08:00

    Появились предварительные сведения о твердотельных накопителях OCZ Vertex 5: По предварительной информации, основой SSD OCZ Vertex 5 послужит платформа Barefoot 3

    08:0014

    Старт продаж наушников Beoplay H3 и H6 намечен на май: Beoplay H3 и H6 будут продаваться по цене 249 и 399 евро

    00:2512

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