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    3 апреля 2013

    В обновленном приложении ABBYY PhraseBooks добавлять фразы и языки стало еще удобнее: ABBYY выпускает новую версию приложения ABBYY PhraseBooks для Apple iOS

    23:40

    В конце апреля I-O Data начнёт продажи сенсорного монитора LCD-MF223FBR-T: LCD-MF223FBR-T поддерживает сенсорный ввод пальцами или пером

    22:563

    Внешние жесткие диски I-O Data HDPD-SUT выдерживают падения с высоты до 122 см: На японском рынке цена модели I-O Data HDPD-SUT500K объемом 500 ГБ примерно равна $130, HDPD-SUT1.0K объемом 1 ТБ — $170

    21:156

    40 лет назад был сделан первый в истории звонок с сотового телефона: Мартин Купер

    21:0622

    Начались поставки накопителей Seagate серии Desktop HDD объемом 4 ТБ: Новый накопитель Seagate серии Desktop HDD использует четыре пластины объёмом 1 ТБ

    20:5639

    Продажи планшета Google Nexus 7 второго поколения начнутся в июле: Предполагаемая цена планшета Google Nexus 7 второго поколения — $149-199

    20:2817

    Изображение смартфона HTC first появилось в Сети накануне официальной премьеры: По предварительным данным, основой смартфона HTC first стал двухъядерный процессор Snapdragon S4 MSM8960

    20:0013

    Asus готовит нового «дракона» из линейки GeForce GTX 660 Ti: DirectCU II

    16:14

    Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy Ace 3: 4 дюйма и два ядра

    14:2227

    3D-карта Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini длиной всего 17 см представлена официально: Графический процессор Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini работает на частоте 928 МГц

    14:0018

    В Сети появились предположительные характеристики и изображение смартфона Nokia Lumia 950: 1280 х 768 точек и 2 ГБ памяти

    13:3933

    Prey Anti-Theft 0.6.1 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    13:211

    iLunascape 4.0.5 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    13:19

    "Мобильный спасатель" 1.1.2 для Android от МЧС России : Позволяет нажатием одной кнопки вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников

    13:17

    Text from Tablet-SMS Messaging 1.66 — отправка SMS с планшета: Смысл в том, что набирать на планшете гораздо удобнее, чем на смартфоне, благодаря большей диагонали.

    13:063

    Обновление официального ICQ–клиента 4.0.7 для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    13:06

    Разработка сингапурских политехников позволяет придать экрану мобильного устройства стереоскопические свойства: Коммерциализацией разработки занимается компания Nanoveu

    13:005

    Firefox 20 для Android поддерживает приватный просмотр: На операционных системах Gingerbread и Honeycomb поддерживается аппаратное декодирование H.264/AAC/MP3

    12:58

    Цены на видеокарты с памятью DDR3 вырастут на 10-15%: Из-за памяти

    12:5220

    FreeRIP v.4.11 - бесплатный риппер треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    12:40

    3DMark доступен для Android: Результаты можно сравнить с 3DMark для Windows 8, а также будет представлен онлайновый сервис, на котором будет доступно сравнение результатов разных устройств.

    12:257

    AppRemover v.3.0.7.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов, брандмауэров и т.д.: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    12:05

    Линейку внешних аккумуляторов Huntkey пополнила модель PBA7000: Внешний аккумулятор Huntkey PBA7000 емкостью 7000 мА∙ч имеет два выхода USB

    12:001

    Firefox v.20.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    11:306

    Жесткие защитные чехлы Pelican ProGear Vault и Pelican ProGear Protector предназначены для смартфонов iPhone 5: Pelican называет ProGear Vault и Pelican ProGear Protector первыми интерактивными защитными чехлами для iPhone 5

    11:0013

    Вышел новый Kaspersky CRYSTAL с усиленной защитой онлайн-платежей и дополнительными облачными функциями: Новый Kaspersky CRYSTAL: усиленная защита онлайн-платежей и дополнительные облачные функции

    10:55

    Состоялся выпуск антивируса версии 6.2 в Dr.Web AV-Desk: «Доктор Веб» сообщает о выпуске антивируса версии 6.2 в рамках интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk

    10:20

    Объединение дочерних предприятий, входящих в состав Japan Display, завершено : Объединение дочерних предприятий должно повысить эффективность работы Japan Display

    10:002

    ESET обновила линейку серверных решений: Вышли обновленные продукты ESET для файловых и почтовых серверов

    09:45

    "10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров" 5.3 – поиск неисправностей и потенциальных проблем на компьютерах предприятия: Новая версия программы для учета компьютеров создает отчеты, производит мониторинг изменений на компьютерах пользователей сети и оповещает администратора о них

    09:10

    Toshiba анонсирует самый тонкий модуль камеры разрешением 13 Мп: Толщина модуля камеры Toshiba TCM9930MD равна 4,7 мм

    09:0012

    StaffCop Standard 5.4 – новая версия с функцией блокировки USB-накопителей: «Атом Безопасность» объявляет о выходе программы для контроля сотрудников, слежения за компьютерами и обеспечения информационной безопасности

    08:35

    Megodoo выпустил мобильный клиент для Android: Megodoo.com представил мобильное приложение для устройств на базе Android

    08:00

    У Japan Display готов дисплей Full HD типа OLED размером 5,2 дюйма: Дисплей, созданный специалистами Japan Display, предназначен для смартфонов

    08:0025

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