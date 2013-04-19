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    19 апреля 2013

    Ультрабук с двумя экранами Asus Taichi 31 стал доступен для предзаказа по цене от $1100: Asus Taichi 31 располагает парой экранов FullHD диагональю 13,3 дюйма и процессором Intel Core i5 или Core i7

    23:1312

    Планшет Freelander PD800HD пополнит список устройств, работающих на платформе Samsung Exynos 5250: Планшет Freelander PD800HD сможет воспроизводить видео с разрешением 4К

    22:213

    Аналитики IC Insights выяснили, за счет чего в этом году будет расти рынок флэш-памяти: Смартфоны, планшеты, SSD — основные двигатели роста рынка флэш-памяти типа NAND в 2013 году

    20:557

    Intel начинает продвижение гибридных ноутбуков на основе ОС Android: Гибридные ноутбуки, основанные на платформе Intel, будут стоить $500 и появятся уже в мае

    20:1724

    Появились окончательные спецификации 3D-карты AMD Radeon HD 7990 Malta: Два процессора Tahiti 3D-карты AMD Radeon HD 7990 работают на частоте 1 ГГц

    20:1514

    Gigabyte оснастит игровую системную плату Z87 G1-Killer водоблоком: О цене и сроке выхода платы Gigabyte Z87 G1-Killer пока данных нет

    19:571

    Sharp начала поставки экранов IGZO для новых мобильных ПК Samsung: Ноутбуки Samsung с экранами IGZO диагональю 11,6 дюйма ожидаются летом этого года

    18:2621

    Тайваньские регуляторы начали расследование против Samsung из-за отрицательных отзывов о продукции HTC на местных сайтах: Samsung называет идею с отзывами о HTC на тайваньских сайтах «неудачной»

    17:5142

    Число мобильных угроз в 2012 году утроилось: Около 95% всех мобильных угроз были направлены на пользователей Android

    17:444

    Яндекс.Диск 1.18 для Android: хранение файлов в "облаке": Сервис можно использовать как для хранения резервной копии фото, видео, документов, так и для мобильного доступа к информации

    17:26

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    17:17

    Documents To Go 4.0.14 для iOS — офисный пакет, совместимый с MS Office: Это приложение включает в себя набор офисных утилит для работы с текстовыми документами, таблицами, PDF-файлами

    16:55

    MSI называет AG2712 первым в мире 27-дюймовым игровым моноблоком: В России MSI AG2712 появится в продаже в начале июля

    16:555

    Klip Video Sharing 4.5 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    16:52

    Ультрабук Inhon Blade 13 Carbon может похвастаться толщиной 10,7 мм и массой 870 г: Inhon представила пару ультрабуков: Blade 13 Carbon и Blade 13 с малой массой и толщиной, а также процессорами Intel Core i5 и i7

    16:4413

    Хранилище данных Kaminario K2 построено только на твердотельных накопителях: Производитель относит Kaminario K2 к четвертому поколению хранилищ данных

    16:362

    Обновление Навител Навигатор 7.5 для iOS:

    16:34

    Facebook 6.01 для iOS поддерживает новый чат Сhat Heads: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    16:31

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.36 для Android:

    16:20

    Вышел Skitch 2.5 для iOS: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    16:17

    Microsoft подтверждает наличие планов адаптации Windows 8 для устройств с маленькими сенсорными экранами : Есть ли у Microsoft намерение выпустить планшет Surface с небольшим экраном?

    15:0526

    10-дюймовый планшет Pipo M8Pro может похвастаться платформой Rockchip RK3188 и экраном IPS при цене $229: Pipo M8Pro располагает четырёхъядерным процессором Rockchip RK3188, 2 ГБ опертивной памяти, но лишён модема 3G и приёмником GPS

    14:515

    IBM собирается продать китайцам часть серверного бизнеса : IBM ведет с Lenovo переговоры о продаже части серверного бизнеса

    14:0515

    За год квартальный доход Microsoft вырос на 18%, до 20,49 млрд. долларов : Компания Microsoft опубликовала отчет за квартал, завершившийся 31 марта 2103 года

    13:5120

    Игровая мышь AeroCool Strike-X Blast имеет симметричный корпус и 11 программируемых кнопок: В манипуляторе AeroCool Strike-X Blast используется лазерный сенсор с разрешением 5000 точек на дюйм

    13:315

    Только в Китае поставки недорогих планшетов достигнут в этом году 100 миллионов штук: Помимо Apple, интерес к быстрорастущему китайскому рынку планшетов проявляют компании Lenovo, Acer и HP

    13:0510

    ChrisTV v.5.75 - программа для просмотра TV-передач на компьютере: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    12:401

    27-дюймовые мониторы Philips 272P4 и 272P4 на базе панелей PLS разрешением 2560 х 1440 точек оценены в 599 евро: Продажи Philips 272P4 и 272P4 стартуют в Европе

    12:3415

    Журнал iТоги теперь доступен пользователям смартфонов с ОС Android!: После установки приложения вы сможете скачивать на свое устройство все номера журнала iТоги

    12:2915

    SynchPst for Outlook v.5.1.3.0 - программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook: Программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook

    12:05

    DiskGetor Data Recovery v.3.5 - программа для восстановления данных: Мощная программа для восстановления данных на носителях информации

    11:301

    AceMoney v.4.34 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    10:55

    Производители собираются заполонить рынок контроллерами хабов USB 3.0: Все крупные производители элементной базы сертифицировали контроллеры концентраторов USB 3.0

    10:547

    GreenCloud Printer v.7.6.3.0 - бесплатная программа для создания PDF-файлов: Бесплатная программа для создания PDF-файлов

    10:20

    Доход IBM в первом квартале 2013 года составил 23,4 млрд. долларов: Опубликован отчет IBM за первый квартал 2013 года

    10:15

    Правительственная комиссия по внедрению ИТ обсудила вопросы региональной информатизации и активности в области СМЭВ: Глава Минкомсвязи Николай Никифоров провел сегодня очередное заседание Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий (ИТ) в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления

    09:45

    В России стало меньше киберугроз: Ежегодный отчет Symantec об угрозах интернет-безопасности показал изменение позиции нашей страны в мировых рейтингах

    09:10

    Опубликован отчет TSMC за первый квартал 2013 года: чистый доход компании за год вырос на 18,2%: Капиталовложения TSMC в 2013 году могут достичь 10 млрд. долларов

    09:007

    Трагедией в Бостоне воспользовались киберпреступники: Вредоносная программа распространяется через сайт с видеозаписью взрыва

    08:353

    Гибридные ноутбуки с сенсорными экранами и отсоединяемыми клавиатурами скоро хлынут на рынок: Каждая пятая новая модель ноутбука, разработанная в первом квартале, относится к категории «гибридов»

    08:0087

    Пентагон бессилен перед хакерами: Технические сбои в IT-структуре Пентагона привели к утечке большого объема секретных оборонных документов

    08:003

    Представлены смартфоны Archos 35 Carbon, Archos 50 Platinum и Archos 53 Platinum стоимостью от $99: Смартфоны Archos с ОС Android продаются без привязки к оператору

    07:308

    В Китае продаются аналоги Apple iPad стоимостью от $65 : В этом году будет отгружено 197 млн. планшетов – какую часть из них составят недорогие китайские изделия?

    07:0082

    AMD в первом квартале 2013 года понесла убытки в размере 146 млн. долларов: Компания AMD отчиталась за первую четверть 2013 года

    02:3016

    Планшет Ramos X10pro будет оснащён четырёхъядерным процессором MediaTek MT8389: Планшет Ramos X10pro работает под управлением ОС Android 4.1

    00:161

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