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    21 апреля 2013

    Монитор HP EliteDisplay E231 появился в продаже: Цена изделия в онлайн-магазине HP составляет 214 долларов

    23:4715

    ES File Explorer 3.0 — крупное обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    23:413

    Silex и BroadPak предлагают технологию объемной компоновки микросхем 2.5D: Технология объемной компоновки, предложенная Silex и BroadPak, основывается на использовании промежуточной монтажной пластины

    20:53

    На сайте FCC замечен планшетный компьютер Lenovo IdeaTab S6000: Появилась информация о возможном скором появлении планшета Lenovo IdeaTab S6000 в США

    19:561

    Компания SES провела первую прямую спутниковую трансляцию Ultra HD в стандарте HEVC : По словам SES, прямая трансляция впервые была выполнена в полном разрешении Ultra HD (3840x2160 пикселей) с кодированием в HEVC

    10:1520

    По прогнозу IHS, поставки микросхем с поддержкой Bluetooth в 2017 году достигнут 3,1 млрд. штук: Спрос на микросхемы с поддержкой Bluetooth обусловлен популярностью мобильных устройств

    09:0012

    На карте расширения Kuroutoshikou USB3.0RX4-P4-PCIE установлено четыре контроллера USB 3.0 и мост PCI Express: Kuroutoshikou USB3.0RX4-P4-PCIE позволяет всем четырем портам USB 3.0 работать в полную силу

    08:009

    Готовы первые одноплатные суперкомпьютеры Parallella стоимостью $99: Проект Adapteva Parallella вышел на новый этап

    07:0022

    ZTE отметила выпуском 500-миллионного телефона 15-летие мобильного подразделения: ZTE — первый китайский производитель, выпустивший 500 000 000 сотовых телефонов

    00:015

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