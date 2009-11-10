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    10 ноября 2009

    Устройство для работы с картами памяти Silicon Power Handy 33 in 1 поддерживает 33 типа карт:

    23:50

    У HIS готова собственная версия Radeon HD 5750:

    22:33

    В семейство быстрых и очень защищенных «флэшек» Corsair Flash Survivor GT вошла модель объемом 64 ГБ:

    22:17

    В новых процессорных ядрах MIPS объединит высокую производительность и компактность:

    22:04

    Planon предлагает недешевые, зато компактные сканеры DocuPen X в форме авторучки :

    21:44

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.7:

    19:00

    Утилиты: Cfont Pro v.4.0.0.20:

    18:35

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.0.1 Beta:

    18:10

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.0:

    17:45

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2374 Beta:

    17:20

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.64:

    16:55

    Roccat анонсировала скорый выход компактной игровой клавиатуры Arvo:

    16:32

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.0.8:

    16:30

    Настройщики: Game Accelerator v.9.1:

    16:05

    Безопасность: SmartFix Security Center 2009 v.6.1:

    15:40

    Настройщики: GameOS v.5.1:

    15:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 115:

    14:50

    Утилиты: Pfrank v.2.31:

    14:25

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 512 RC3:

    14:00

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.7.198:

    13:35

    ION — миниатюрный ПК Myka на одноименной платформе:

    13:25

    Резервное копирование: FBackup v.4.3:

    13:10

    Адаптер NitroAV Fusion Pro добавляет в систему три порта 1394b и два порта eSATA:

    12:52

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (09.11.2009):

    12:45

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.3:

    12:20

    Freescale расширяет возможности миниатюрного разъема USB:

    12:15

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.8.0:

    11:55

    Резервное копирование: Backup4all v.4.3 Build 168:

    11:30

    Мультимедиа: Soundbase 2009.11.06:

    11:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.44h Beta:

    10:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.55:

    10:15

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.237.0 Beta:

    09:50

    Карманы Scythe Kamazo 2 обеспечивают быстрый обмен данными с 2,5" накопителями:

    09:40

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.0:

    09:25

    Анонсирована обновлённая версия компактного процессорного кулера Noctua NH-U9B:

    09:25

    Тестовые приложения: Fraps v.3.0.1:

    09:05

    NVIDIA не разрабатывает x86-совместимый процессор:

    09:00

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    08:45

    Японцы изобретают колесо: 12-портовый концентратор USB 400-HUB009:

    08:45

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:30

    Active Media Products предлагает владельцам нетбуков ASUS быстрые SSD:

    08:20

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    08:00

    EIZO оснащает 23-дюймовый монитор FlexScan EV2334W-T матрицей PVA:

    08:00

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