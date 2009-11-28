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    28 ноября 2009

    Thermaltake V3 Black Edition: черный корпус для ПК с голубым огоньком:

    18:00

    Sparkle первой уменьшает высоту 3D-карты GeForce GTS 250:

    17:20

    HP FlexFabric: новый технологический пласт для конвергентной инфраструктуры :

    15:05

    QNAP открывает доступ к системам видеонаблюдения с мобильных телефонов:

    14:40

    Появился способ ускорить процессор AMD Athlon II X3 в играх на 21%:

    14:35

    QNAP: Turbo NAS совместимы с Microsoft Windows 7:

    14:15

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.6.316:

    13:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.45a Beta:

    13:25

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1588:

    13:00

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.1 r5567:

    12:35

    Кодеки: x264 Video Codec r1352:

    12:10

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.2.3.4990:

    11:45

    Архиваторы: ZipGenius v.6.2.0.2008:

    11:20

    Мультимедиа: Fresh View v.7.84:

    10:55

    Чистильщики: Driver Sweeper v.2.1.0:

    10:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (28/11/2009):

    10:05

    Анонсирована линейка системных плат ASRock H55:

    10:00

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2010 (2010.1.16.10):

    09:40

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.83:

    09:15

    Монитор EIZO FlexScan SX2262W способен отобразить 95% пространства Adobe RGB:

    09:00

    Неофициальные драйверы для модемов Agere\LSI:

    08:50

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 ноября):

    08:00

    MSI готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 5770 с оригинальным кулером:

    08:00

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