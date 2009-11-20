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    20 ноября 2009

    В Lexar придумали, как придать привлекательности медленным картам памяти:

    23:25

    Verbatim наделяет защищённые SSD формата ExpressCard аппаратным шифрованием:

    21:50

    ASUS представляет компактный сервер TS mini для дома и офиса:

    20:45

    Основой для новых ПК ASUS Eee PC, EeeTop и EeeBox стала платформа NVIDIA ION:

    19:25

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.2:

    19:00

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.9.0.0.452:

    18:35

    Медиаплееры: QT Lite v.3.1.0:

    18:10

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.7:

    17:45

    Galaxy разрабатывает 3D-карту на двух пока неназванных GPU:

    17:20

    Общение в сети: AIM v.7.1.4.10 Beta 3:

    17:20

    Утилиты: UnHackMe v.5.5:

    16:55

    Интернет и сети: Google Earth v.5.1.3533:

    16:30

    Sapphire анонсировала разогнанную версию DX11-карты Radeon HD 5970:

    16:25

    Представитель NVIDIA подтвердил: 3D-карты GeForce на базе Fermi выйдут лишь в 2010 году, но их стоит ждать:

    16:23

    Медиаплееры: Xion v.1.0.125:

    16:05

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.6.5 Beta:

    15:40

    В пятерку 3D-карт Zotac GeForce GT 240 вошла модель с пассивным охлаждением:

    15:38

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.101:

    15:15

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.2.0 Build 1294:

    14:50

    Анонсированы GPU NVIDIA Tesla на базе Fermi:

    14:47

    Графика: Google SketchUp v.7.1.6087:

    14:25

    Мультимедиа: Replay Music v.3.91:

    14:00

    NVIDIA усмотрела агрессию в действиях Intel:

    13:43

    Packard Bell: неттоп плюс сенсорный дисплей — компактное решение с «мультитач»:

    13:37

    Резервное копирование: FBackup v.4.3.171:

    13:35

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.4:

    13:10

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.0 Final:

    12:45

    О чем говорят буквы MS в названии камеры Hasselblad H3DII-50 MS?:

    12:42

    Дефрагментаторы: Diskeeper 2010 v.14.0 Build 896:

    12:20

    Продукция Hynix, выпускаемая по нормам «40-нанометрового класса», прошла сертификацию Intel:

    12:11

    Чистые носители Blu-ray Disc подешевеют до $1,5:

    11:58

    Утилиты: ServiWin v.1.38:

    11:55

    Утилиты: GoodSync v.8.0.8.0:

    11:30

    Elpida завершила разработку своего первого чипа GDDR5:

    11:20

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.3.10:

    11:05

    Менеджеры закачек: MOV Download Tool v.1.2.1:

    10:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.128:

    10:15

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.4.1:

    09:50

    Корпус NZXT Tempest EVO — новый «король воздушных потоков»:

    09:30

    Тестовые приложения: Fraps v.3.0.2:

    09:25

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.09:

    09:05

    Kingston выпускает недорогой защищенный USB-накопитель DataTraveler Locker+:

    09:00

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Кулер Accelero XTREME GTX Pro способен охладить самые мощные видеокарты NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 ноября):

    08:00

    Imation начинает поставки первого в мире внешнего винчестера с интерфейсом Wireless USB:

    08:00

    OCZ официально представила быстрые и вместительные SSD серии Colossus:

    07:30

    WHDI-модули AMIMON позволят связать без проводов ноутбуки и мониторы :

    01:45

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