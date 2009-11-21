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    21 ноября 2009

    HP представляет конвергентную инфраструктуру - стратегию построения корпоративной ИТ-среды нового поколения:

    17:20

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.9:

    16:55

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1020:

    16:30

    Кодеки: DivX v.7.2.2:

    16:05

    Архиваторы: ZipGenius v.6.2.0.2000:

    15:40

    Антивирусы: ThreatFire v.4.7.0.9:

    15:15

    XFX помогает пользователям сделать самую быструю 3D-карту в мире еще быстрее:

    14:58

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.91:

    14:50

    В январе OCZ покажет внешний SSD с интерфейсом USB 3.0:

    14:44

    Englide Technologies выпускает трио корпусных вентиляторов n.zero hydro:

    14:26

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.83:

    14:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    14:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.6:

    13:35

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.1.2:

    13:10

    Casio Exliim EX-G1: самая тонкая в мире компактная камера в усиленном исполнении:

    12:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.5.315c:

    12:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.7 Build 2527 Beta:

    12:20

    Новый внутренний привод Pioneer записывает диски Blu-ray со скоростью 12x:

    12:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.11.21:

    11:55

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 7312 Beta:

    11:30

    Архиваторы: PeaZip v.2.8:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.52.03:

    10:40

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.5:

    10:15

    Графика: Paint.NET v.3.5.1:

    09:50

    Представлены сразу пять корпусных вентиляторов Noiseblocker BlackSilentPro:

    09:30

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.4.1:

    09:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.7 (20/11/2009):

    09:05

    Игровая мышь Mionix Naos 5000 имеет ряд весомых преимуществ:

    09:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 21\11\2009:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros (USB2.0):

    08:30

    Nikon существенно опережает Canon по продажам профессиональных DSLR:

    08:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.11:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 ноября):

    08:00

    Patriot анонсировала производительные SSD PS-100 с низким энергопотреблением:

    08:00

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