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    13 ноября 2009

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.8 Build 5:

    14:40

    ATI Radeon HD 5970 появляется в онлайновых магазинах, названа цена:

    14:28

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3.2:

    14:15

    Карточки Eye-Fi обзавелись поддержкой протокола FTP:

    14:08

    Утилиты: GoodSync v.8.0.7.7:

    13:50

    В январе Lenovo представит смартбук на процессоре Qualcomm Snapdragon:

    13:25

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4536:

    13:25

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1631:

    13:00

    Новая версия продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP. NET 4.5»:

    12:49

    3D-карта PowerColor PLAY! HD5770: кулер — другой, частоты — те же :

    12:45

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.30:

    12:35

    Объем несгораемого и непромокаемого USB-винчестера ioSafe Solo увеличен до 2 ТБ:

    12:20

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.55:

    12:10

    Super Talent выпускает дюжину быстрых карт формата CompactFlash:

    12:00

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.0.60:

    11:45

    TSMC опровергает слухи о проблемах с 40-нанометровым техпроцессом:

    11:38

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.6.0.330:

    11:20

    Утилиты: Capture .NET v.6.9.3603:

    10:55

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.7:

    10:30

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.6:

    10:05

    Новые чипсеты Qualcomm: декодирование HD-видео, 3D-ускорение и встроенный GPS:

    10:00

    Конвертеры: VIDEOzilla v.2.9:

    09:40

    Стали известны планы Intel касательно выпуска 32-нм процессоров для ноутбуков:

    09:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:15

    HP купит компанию 3Com за 2,7 млрд. долл.:

    09:00

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    ASUS готовит «гоночную» версию DX11-карты Radeon HD 5750:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Sony/Nec и Samsung:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 ноября):

    08:00

    G.Skill PI DDR3-2200: самый быстрый в мире двухканальный набор памяти:

    08:00

    Acer даёт новому 24-дюймовому монитору H243HXB способность видеть:

    07:30

    Cooler Master улучшает процессорные кулеры Hyper TX3 и Hyper 212:

    07:00

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