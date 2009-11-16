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    16 ноября 2009

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.3.0:

    19:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 116:

    19:25

    AMP выпустила самый маленький в мире USB-накопитель объемом 16 ГБ:

    19:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.45:

    19:00

    Интернет и сети: VisualRoute v.14.0a:

    18:35

    Новый портативный внешний жесткий диск Apacer AC601:

    18:29

    AMD помогла Cray отобрать у IBM первенство в мировом рейтинге суперкомпьютеров: Суперкомпьютер Cray XT5 из Окриджской национальной лаборатории стал самым быстрым в мире

    18:20

    Мультимедиа: Soundbase 2009.11.15:

    18:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.11.2009):

    17:45

    NVIDIA пообещала на днях показать работу GPU на архитектуре Fermi :

    17:40

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.0.1:

    17:20

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.1:

    16:55

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.10 Beta 1:

    16:30

    Утилиты: FileTypesMan v.1.55:

    16:05

    Беспроводной планшет SMART Slate WS200:

    15:57

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.7 Build 2524 Beta:

    15:40

    Утилиты: Process Hacker v.1.7 Beta:

    15:15

    Мультимедиа: CDex v.1.70 Beta 3:

    14:50

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.5:

    14:25

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15227:

    14:00

    Кодеки: Codec v.8.3p:

    13:35

    Кодеки: x264 Video Codec r1336:

    13:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.86:

    12:45

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.40.1:

    12:20

    Intel договорилась с AMD, но не с остальными:

    12:15

    Samsung официально представляет Android-коммуникатор Galaxy Spica:

    12:12

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.245.0 Beta:

    11:55

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.6:

    11:30

    Фото дня: системная плата ASUS P7H57D-V EVO на основе чипсета Intel H57:

    11:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1943 Beta:

    11:05

    Диагностика: HWM BlackBox v.2.0:

    10:40

    Диагностика: SIV 4.03:

    10:15

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.22:

    09:50

    Драйверы для тачпадов Alps:

    09:25

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:05

    Разработчики DiamonDisc утверждают, что этот носитель сможет хранить данные 1000 лет:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 15 ноября 2009 года):

    08:30

    Универсальные адаптеры ARCTIC COOLING экономят место и время:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 9 по 15 ноября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 9 по 15 ноября 2009 года):

    08:00

    Nokia снова приписывают намерение купить Palm:

    08:00

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